替代項 - Favikon
Hubspot
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HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。
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Magnetiq
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Otterfish
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Otterfish 是創建和運行 Facebook 廣告和 Instagram 廣告的最簡單方法。我們專門為那些難以找到時間或技能進行數位行銷的中小企業打造了它，Otterfish 讓您團隊中的任何人都可以輕鬆運行高性能廣告！該軟體提供廣告創建、發布、受眾測試、效果追蹤等功能。提供免費計劃，立即嘗試。
Vaizle
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Vaizle 是一款行銷分析套件，旨在增強行銷經理和行銷代理商的能力。它可以幫助公司視覺化複雜的行銷分析數據並做出數據驅動的明智決策。該套件提供了一系列社交媒體和廣告分析功能，使行銷人員的日常生活變得更加輕鬆。以下是Vaizle 客戶如何使用該工具來提高生產力並擴大營銷運營規模以實現盈利： 1. 從營銷數據中快速獲取可行的見解2. 在單個實時儀表板中可視化來自多個渠道的營銷數據3. 透過使用數據連接器自動更新行銷來節省時間報告4. 為領導層和客戶創建白標行銷報告5. 透過保持制衡有效擴大行銷營運規模社群媒體分析和數據連接器： 1. 元數據：Facebook 和Instagram 2 . You...
Marquiz.io
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Marquiz 是一個線上平台，旨在幫助各種規模的企業創建引人入勝的行銷測驗和調查、收集回饋並推動銷售。 Marquiz 提供使用者友善的拖放式測驗建構器、各種獨特的測驗範本以及每個測驗的免費統計資料。這些功能可讓您輕鬆建立、編輯和分析您的自訂測驗。 Marquiz 的定價方案是基於每月產生的銷售線索數量，這意味著它們是為滿足您獨特的業務需求而量身定制的，無論您經營的是小型團隊還是大型組織。註冊 www.marquiz.io，了解 Marquiz 如何幫助您的企業擴展其行銷策略。
Digivizer
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Digivizer 是一個綜合分析平台，旨在幫助企業充分利用數位行銷投資。我們的平台使任何規模的企業都可以在一個易於遵循的儀表板中查看所有社交、搜尋、付費和網路效能見解，而無需離開平台。透過 Digivizer，行銷人員可以快速做出基於數據的決策，決定將資金和精力放在哪裡。 Digivizer 提供免費計劃和各種其他付費計劃，包括針對影響者報告、機構和跨學科團隊的更高級功能，可選擇適合各種形狀和規模的所有企業。您可以在下面的定價部分比較這些計劃和包含的內容。為什麼選擇數位化儀？我們的平台所提供的產品的承受能力處於市場領先地位。透過整合幾乎所有主要的社交媒體、廣告管理器和網路工具，您可以獲得 3...