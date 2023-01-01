替代項 - FastSpring
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc是一家提供SaaS軟體的美國軟體公司。該平台提供銷售流程軟體。 PandaDoc 總部位於加州舊金山，主要辦公室位於白俄羅斯明斯克和佛羅裡達州聖彼得堡。文件自動化軟體即服務，具有內建電子簽名、工作流程管理、文件產生器和 CPQ 功能。
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap 是電子商務、B2B 和 SaaS 公司的線上支付解決方案，專門為線上業務提供全球支付處理和支付網關解決方案。
Quoter
quoter.com
IT 銷售報價軟體將永遠不一樣。 Quoter 是一個報價到現金平台，消除了專業服務的買方和賣方之間的摩擦。立即升級您的銷售流程。
Zoura
zuora.com
Zuora 是訂閱管理領域的領導者。使用 Zuora 的高級計費工具套件建立和發展您成功的訂閱業務。
Connectbase
connectbase.com
我們為連接產業提供位置洞察和自動化工具，幫助他們贏得更多交易。改變您的網路購買和銷售。
RevOps
revops.io
RevOps 是現代 Deal Desk 平台，其使命很簡單：使企業能夠建立可擴展的 Deal Desk 操作，幫助其銷售組織更快地完成更多交易、統一品牌、減少合約錯誤並提供集中的協議存儲庫。 ***協作、定價、報價*** 協作創建交易，無需來回電子郵件和 Slack 訊息。 - 上下文交易 - 變更審計追蹤 - 精細批准 ***
vloxq
vloxq.com
使用 vloxq CPQ 在幾分鐘內建立報價！我們的解決方案是完全可自訂的且易於部署。您的高績效銷售代表是時候停止在銷售管理上浪費時間，而透過自動化節省 90% 的時間了。取代舊系統、電子表格、文件範本、手動資料傳輸等。vloxq 可以透過組合產品資訊、計算電子表格和法律文件（請參閱螢幕截圖）來自動建立報價時的多個步驟。透過簡化此流程，您可以提高平均訂單價值、創建更準確的預測並消除不必要和有風險的手動工作。將 vloxq 與您現有的系統集成，例如 Hubspot、Salesforce、Lime CRM、Upsales、GetAccept、Microsoft Business Central 等...
Hive CPQ
hivecpq.com
HiveCPQ 是一個 B2B 電子商務平台，可簡化您的銷售。配置、定價、報價 (CPQ) 以創建更有效率的工作環境，並享受完全自動化且根據您的需求量身定制的訂單接收。
MonetizeNow
monetizenow.io
MonetizeNow 成立於 2021 年 1 月，總部位於加州聖克拉拉，是專為 B2B SaaS 打造的全週期收入自動化平台。 MonetizeNow 的統一報價 (CPQ)、計費和使用平台創建了一個簡化的報價到現金 (Q2C) 流程，可管理所有價格模型和銷售渠道，而無需在 GTM 架構中使用單點解決方案。
Paperless Partsq
paperlessparts.com
Paperless Parts 的使命是透過為加工車間、合約製造商和精加工公司提供最先進、安全、基於雲端的估算和報價系統來幫助他們改善和發展業務。 Paperless Parts 是一個估算和報價平台，支援各種製造工藝，如CNC車床、數控銑瑞士螺絲加工、鈑金製造、積層製造、線切割、水刀、雷射切割和鑄造聚氨酯。無紙化零件不僅是一個報價工具，也是一個銷售、定價和創收工具。無紙化零件軟體將現代業務流程自動化工具與可配置的幾何定價引擎相結合，從而提高報價流程的速度和一致性，從而簡化了製造商現有的工作流程。該平台與 CRM 和 ERP 系統集成，可增強前台營運和銷售團隊的能力，並能夠更有效地回應各種製造...
Subskribe
subskribe.com
Subskribe 是現代 SaaS 公司的自適應報價、計費和收入平台。完全統一。沒有孤島。從報價到收入，零對帳。 Subskribe 是與一些世界領先的 SaaS 公司合作設計的，透過創新的交易結構（例如增加參與、中期追加銷售和靈活的折扣）幫助企業實現收入最大化。其結果是更快的上市時間、更高的收入成長以及大量的營運成本節省。 Subskribe 專為不斷發展的交易而設計。它是圍繞著一個動態訂單儲存庫建立的，這些訂單可以隨著時間的推移而變化，具體到單一訂單項目。這意味著不再有孤島。不再有混亂。不再需要手動調整。 Subskribe 只有一種產品目錄和一種定價引擎，並且發票是基於訂單行的，從而實...
DealHub.io
dealhub.io
由領先的 CPQ 和 CLM 推動營收成長。一個統一的平台，用於產生報價和合約、吸引買家並獲得即時買家洞察。
In Mind Cloud
inmindcloud.com
製造過程很複雜。賣掉不該有的。 In Mind Cloud 是世界上唯一專為製造業打造的可擴展數位銷售平台。加速您的銷售流程，贏得更多交易並以比您想像的更快的速度領先於競爭對手。