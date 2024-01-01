替代項 - FaceMRI

Imagga

imagga.com

Imagga 是一個基於雲端和本機 API 的平台，用於為開發人員、企業和企業提供自動圖像和視訊標記。 Imagga 的技術可協助公司理解其大規模動態圖像和影片收藏。 目前（截至2017 年10 月）已被全球11,500 多名開發人員和220 多家企業使用，並獲得了多項全球獎項和認可，例如西班牙國王陛下頒發的South Summit '15 最佳技術供應商、世界新聞與媒體全球冠軍聯合國頒發的「16 年高峰會獎」、IDC 頒發的「16 年全球影像分析創新者獎」等。 作為影像標記服務領域的先驅和全球創新者，該公司自 2011 年以來一直營運其雲端 API，並自 2013 年以來一直運作其旗艦自動...