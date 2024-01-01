替代項 - expertshare
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. 是一家美國上市公司，為企業提供基於雲端的通訊和協作解決方案。RingCentral 執行長Vlad Shmunis 和技術長Vlad Vendrow 於1999 年創立了該公司。RingCentral 的投資者包括Doug Leone、紅杉資本、David Weiden、Khosla Ventures、 Rob Theis、Scale Venture Partners、Bobby Yerramilli-Rao、Hermes Growth Partners 和 DAG Ventures。它於2013年完成首次公開募股。
Airmeet
airmeet.com
探索虛擬高峰會、線上會議和混合活動的首選平台。旨在透過客製化體驗進行互動。免費試用！
Whova
whova.com
適用於現場、混合和虛擬活動的一體化活動管理軟體
ON24
on24.com
最好的數位體驗平台，可使用 ON24 Webcast Elite 創建和提供專業、數據豐富且完全品牌化的即時音訊和視訊網路研討會。
Zoho Backstage
zoho.com
更聰明、更好地舉辦您的活動。 Zoho Backstage 是一款活動管理軟體，使活動組織者能夠以更高的效率和影響力規劃和舉辦會議、聚會和產品發布會。
BrightTALK
brighttalk.com
與世界上最聰明的專業人士一起發現和學習
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo 是世界上最受歡迎的活動軟體。我們的平台使每個組織者、行銷人員、參展商和與會者能夠釋放活動的力量。
Liveform
livestorm.co
Livestorm 提供簡單的商業視訊通訊軟體。舉辦現場、預先錄製或自動化的網路研討會，輕鬆建立和加入線上會議。
BigMarker
bigmarker.com
舉辦您的觀眾會喜歡的網路研討會。如果您已準備好使用簡單、可自訂的網路研討會軟體，無需下載或麻煩，歡迎回家。
Run The World
runtheworld.today
Run The World 可協助您舉辦虛擬會議、演講和歡樂時光。創建引人入勝的線上活動來教學、建立人脈和建立社群。免費開始！
HeySummit
heysummit.com
舉辦精彩的虛擬活動、會議、課程等，與您的受眾互動，並透過活動為基礎的行銷來發展您的社群。
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm 是一個體驗式活動行銷軟體平台，提供客製化線上邀請、賓客註冊、行動簽到和數位啟動服務。我們領先的軟體還使行銷人員能夠將關鍵事件數據納入其組織的其他銷售和行銷指標中，從而可以衡量事件有效性、加速流程並證明投資回報率。
Remo
remo.co
使用 Remo 將真實的線上體驗帶入生活。 ✓ 所有類型的活動 ✓ 互動內容 ✓ 贊助橫幅 ✓ 4 倍的參與度。
Goldcast
goldcast.io
Goldcast 是一個量身訂製的 B2B 活動平台，可透過輕鬆舉辦引人入勝的數位和現場活動來改變行銷方式。來自 Adobe、Microsoft、Zuora 和 Mailchimp 等公司的數千名企業 B2B 行銷人員利用 Goldcast 來提高出席率、創造引人入勝的體驗、重新調整活動內容的用途並利用意圖數據。透過 Goldcast 提升您的活動，實現真正的觀眾參與、品牌發展和收入成長；從網路研討會和產品演示到思想領導小組和現場晚宴，從基本活動轉向收入驅動的參與。
Eventify
eventify.io
Eventify 一體化活動技術可最大限度地節省開支，吸引贊助商和參展商，並提高與會者的參與度、社交網絡和滿意度！
Swapcard
swapcard.com
輕鬆舉辦更聰明的展覽和會議 Swapcard 是一個易於使用的註冊和參與活動平台，旨在為您的活動帶來更高的收入。
Balloon
balloon.app
一個由研究支持的平台，透過消除群體思維和放大聲音來釋放想法和回饋。會議時間減少 70%。
EventX
eventx.io
“隨時隨地為任何人舉辦活動。”活動是有意義的聯繫和知識共享發生的地方。我們致力於讓活動變得簡單而富有影響力。 EventX是一個屢獲殊榮的虛擬活動SaaS平台，也是一體化智慧活動管理解決方案供應商。我們為亞洲和中國的公司、主辦單位和領先貿易機構提供虛擬和混合活動解決方案，包括亞馬遜、蘋果、香港貿發局、阿里巴巴、勵展博覽會等。憑藉互動展廳、動態參展商展位、線上註冊表、網路研討會和互動會議舞台等功能，我們是希望將受眾擴大到亞太地區的組織的首選服務。 EventX 以前稱為 EventXtra。
Hubilo
hubilo.com
舉辦更好的活動來推動實際收入。 每一次活動都是增加收入的機會—無論發生在哪裡。優先考慮來自單一平台的管道，包括網路研討會、觀看聚會、演示、會議和可轉換的現場活動。
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla 可讓您在一個地方設定自訂註冊表單、發送電子郵件邀請並管理取消。活動參加者可以在線上註冊並進行安全的線上付款。
Watchity
watchity.com
Watchity 是最完整的企業影片平台，用於創建具有專業外觀的視聽內容和線上活動，具有出色的視覺和互動體驗，可幫助您脫穎而出，最大限度地提高觀眾參與度並改善內容策略的結果。 Watchity 的競爭優勢在於其獨特而全面的組合，包括數據驅動的活動和內容管理功能、專業直播和點播影片製作、多通路網路、內部網路和社群媒體分發以及觀眾參與和互動。 Watchity 為網路研討會和互動活動、社交網路串流媒體以及視訊錄製和編輯提供具體的解決方案，以提高內容水平並將其轉化為難忘的體驗，以喚醒觀眾的更多情感並強化品牌定位。社群影片 - 為社群媒體製作內容和活動： - 現場活動和視聽內容的製作和分發簡單快速。 ...
RumbleTalk
rumbletalk.com
Rumbletalk 是一個針對網路企業的創新群組聊天平台。它使線上出版商能夠建立一個社區，並透過在他們的網站、Facebook 頁面和行動網站上進行相同的對話，在他們的場地上進行流暢的互動。
Lenos
lenos.com
Lenos 是一個完整的混合活動參與平台，用於創建、參與並即時衡量影響和歸因。
KingConf
web.kingconf.com
虛擬活動點播！我們提供現代化的虛擬活動平台，促進參與者的學習並邀請他們相互聯繫並遠端參與。透過我們的虛擬展覽，活動贊助商將有機會設立自己的展位，透過圖像和影片展示自己的產品，與與會者即時互動，並透過遊戲和禮物鼓勵參觀。這也是一個拓展您的品牌邊界、全球化和網路行銷您的產品以及許多其他優勢的絕佳機會。
InvitePeople
invitepeople.com
InvitePeople 擁有十多年的經驗，提供為不同行業量身定制的世界級的一體化活動管理軟體。無論是內部會議、大型會議或以品牌為中心的活動，InvitePeople 的一系列功能都能確保無縫、高效和難忘的活動體驗。憑藉我們北歐和 DACH 活動專家團隊的熱情專業服務，我們確保您的願景完美實現。
EventsMo
eventsmo.com
EventsMo 幫助創造難忘的活動體驗。開始到結束。我們為各種規模的現場、虛擬和混合活動提供一體化解決方案。我們的活動管理平台可增強您的活動體驗、提高參與度、聯繫與會者並建立代表網絡。從自助註冊/票務平台到客製化活動行動/網路應用程式以及介於兩者之間的一切，我們使您能夠創造最佳的活動體驗。
EventLive
eventlive.pro
EventLive 是一款一體化活動直播應用程式和平台。它允許用戶使用智慧型手機或專業設備進行直播，並邀請客人從任何設備加入。它適用於任何國家。觀看者數量沒有限制，影片可以點播長達一年。該應用程式具有多種功能，包括暫停和恢復串流媒體、下載和備份影片以及使用徽標、歡迎訊息和封面圖像或影片自訂活動頁面。 EventLive 按事件定價，購買多個事件可享折扣。沒有訂閱。它提供退款保證和真正的人力支援。
Connect My Event
connectmyevent.com
完全可客製化的活動平台，用於舉辦虛擬和混合活動。無論您的活動如何，無論您的觀眾規模大小，都可以按照您的方式進行組織並無縫交付。會議、現場表演、發表會、貿易展覽、展覽、直播、學術專案等都可以透過我們完全由使用者控制的平台來組織、管理和交付
Bettercast
bettercast.com.au
Bettercast 提供了一種有效且愉快的方式來管理您的創意專案。這個直覺的活動管理和串流平台使活動經理、場地、AV 工作人員以及最重要的是您的與會者可以輕鬆設定和運行活動。它有一個內建的虛擬活動票務系統，能夠進行串流媒體（有或沒有門票），可用於混合活動，並且能夠設定完整的線上會議，具有贊助商、演講者簡介、頭像、社交連結等功能、Slido整合等等！
StreamCart
streamcart.com
StreamCart 是一款一體化 AI 支援的通訊平台，可協助您管理網路研討會、視訊會議、虛擬活動、現場活動註冊、即時互動等。
Events Wallet
eventswallet.com
EventsWallet 是一個創新的 SaaS 活動平台，適用於現場、虛擬和混合活動。該平台使組織者能夠透過易於使用的活動管理以及通訊網路和應用程式工具吸引觀眾，從而舉辦具有投資回報率的貿易展覽和會議。創建無限的直播、會議、展覽廳、參展商的虛擬展位和贊助商的資料。透過網路和應用程式推播通知、視訊和文字討論、聊天、線上和即時會議來吸引與會者。為贊助商和參展商提供強大的促銷和溝通工具，幫助他們吸引更多客戶。追蹤用戶在活動中的活動並即時取得詳細報告。
BoothCentral
boothcentral.com
舉辦引人入勝的活動——無論是面對面的、混合的還是虛擬的。 BoothCentral 是您的一體化活動管理和託管平台，具有易於使用且功能強大的工具，旨在幫助您的活動取得成功！我們的虛擬活動解決方案經濟高效、易於設定且可自訂。具有以下功能： - 您的客製化活動品牌正面和中心 - 展示所有參展商的獨立品牌展位 - 適合所有年齡和技術水平的用戶友好介面 這一切都配有出色的客戶服務和支援。不要相信我們的話。只需詢問我們的客戶即可！您想要的活動以及所需的支援和靈活性。
Meetaway
meetaway.com
Meetaway 是一個虛擬活動平台，讓活動組織者可以輕鬆簡單地將觀眾聚集在一起、建立人際網絡並建立有意義的關係。 Meetaway 幫助您的與會者結識他們想認識的人。在設定活動時，主辦單位可以設定反映活動和觀眾目標的配對標準，與會者還可以告訴 Meetaway 他們具體想見誰（或想避開誰）。 Meetaway 會獲取這些訊息，做出最佳匹配，並自動輪換與會者進行一系列 1:1 對話。使用者體驗是線性且無縫的，設定過程直觀且簡單。透過 Meetaway，您可以舉辦獨立的社交活動或將其合併為大型虛擬活動或會議的一部分。與面對面交流相比，與會者更喜歡透過 Meetaway 進行交流 - 快來了解原因...
Deal Room Events Organizer
dealroomevents.com
我們讓複雜變得簡單。 Deal Room 是一款簡單的一體化活動管理平台，適用於現場、虛擬和混合活動。簡單地組織一下。只需定制即可。簡單的網路。 - 具有全面功能的最佳網路體驗 - 內建功能和整合- 虛擬、混合和現場活動解決方案以及成功管理 利用 Deal Room 的全面功能輕鬆組織活動。 -1 對1 會議、透過提前預訂與與會者互動、有效的社交網絡- 無限數量的並行會議、圓桌會議、分組討論室- 使用綜合分析工具捕獲潛在客戶- 與票務、流媒體和工作室平台集成- 專業的真正客戶支援活動成功團隊 - 贊助商和參展商的虛擬世博區 我們為活動組織者提供網路工具，以提高與會者的工作效率並增強活動體驗。在...
Deal Room Events Participant
dealroomevents.com
我們讓複雜變得簡單。 Deal Room 是一款簡單的一體化活動管理平台，適用於現場、虛擬和混合活動。簡單地組織一下。只需定制即可。簡單的網路。 - 具有全面功能的最佳網路體驗 - 內建功能和整合- 虛擬、混合和現場活動解決方案以及成功管理 利用 Deal Room 的全面功能輕鬆組織活動。 -1 對1 會議、透過提前預訂與與會者互動、有效的社交網絡- 無限數量的並行會議、圓桌會議、分組討論室- 使用綜合分析工具捕獲潛在客戶- 與票務、流媒體和工作室平台集成- 專業的真正客戶支援活動成功團隊 - 贊助商和參展商的虛擬世博區 我們為活動組織者提供網路工具，以提高與會者的工作效率並增強活動體驗。在...
Virbela
virbela.com
Virbela 為遠距工作、學習和活動建立引人入勝的虛擬世界。 Virbela 由行為心理學家團隊於 2012 年創立，其使命是幫助組織和人們在遠端優先的未來中蓬勃發展。憑藉具有深度社交和協作功能的沉浸式 3D 空間，Virbela 將線上業務和麵對面體驗帶入生活，同時使遠端團隊能夠更加緊密地聯繫和提高工作效率。 Virbela 由 eXp World Holdings, Inc.（納斯達克股票代號：EXPI）所有。要參觀我們的虛擬辦公室、教室、活動空間等，請造訪 Virbela.com 並在 Twitter 和 LinkedIn 上關注我們。
Dryfta
dryfta.com
工具太多，太混亂？取得Dryfta，這是一個一體化活動平台，活動組織者可以使用該平台收集提案和演講、線上銷售門票、創建互動節目安排、舉辦虛擬會議，並透過功能齊全的網路應用程式提高與會者的參與度。
streamGo
streamgo.events
我們想要與眾不同。我們啟動 StreamGo 是為了讓線上活動變得更好。對於品牌和與會者都更好。長期以來，線上活動意味著演示者必須花費更多的時間來學習系統而不是學習其內容。與會者必須下載並安裝程式才能觀看活動。活動期間，視訊和音訊串流會在沒有任何警告的情況下遺失、緩衝並完全消失。坦白說，這是一團糟，我們可以做得更好。我們現在的目標，和剛開始時一樣；我們專注於卓越的客戶服務，幫助品牌吸引線上活動受眾。 StreamGo 幫助索尼、輝瑞、Retail Week 和 Speedo 等品牌講述他們最重要的故事。我們也很樂意為您提供協助。
Prosple
prosple.com
Prosple’s 為亞太地區超過 400 萬名學生和應屆畢業生提供協助。我們與亞太地區 180 多個職業服務團隊合作，為學生提供數千個本地和國際機會，並幫助提供高品質的職業準備內容，幫助學生找到第一份工作。
Haia
haia.live
你說得對。對於活動來說，有一些很棒的視訊會議解決方案 - 想想 Haia。線上和混合活動中最大的問題是與會者參與度導致用戶體驗不佳 - 很難導航或參與活動。目前還沒有活動平台真正掌握了這一點。到目前為止:) Haia 解決方案；我們專注於簡單的用戶體驗，我們從一開始就設計了它，現在是最用戶友好的線上和混合活動平台。主辦單位可以舉辦一場豐富多彩的活動、邀請賓客並讓它在幾分鐘內自行運行 - 真的！透過簡化系統並添加 Haia Stages 和活動協作入口網站等獨特功能，我們工作得非常好。
ExpoSim
exposim.io
ExpoSim 是一個創新的虛擬活動平台，具有互動功能，可幫助您舉辦引人入勝的活動。憑藉可自訂的 3D 虛擬展位、即時聊天和視訊以及有關訪客參與度的詳細報告，ExpoSim 非常適合舉辦虛擬博覽會、貿易展覽等。我們的主要價值在於提供無縫、無憂的活動管理體驗，最大限度地提高與會者的參與度和曝光度。我們也正在探索元宇宙的實施，以將我們的平台提升到一個新的水平。
Breakroom
breakroom.net
Breakroom 是數位協作和參與的下一代發展——一個完全可自訂的 3D 環境，專為滿足您的所有虛擬需求而建置。新的工作世界不再是您所陷入的 2D 視訊會議地獄。它是一種身臨其境的數位體驗，可增強聯繫、協作和溝通能力。遠程並不一定意味著遠離——創造一個人們願意參與的世界。 Breakroom 領先的 Metaverse 平台充滿了強大的功能和功能，讓不可能成為可能。它使您可以輕鬆地立即創建和自訂自己的品牌虛擬世界，適合所有類型的受眾參與。從數位工作空間、會議和虛擬教室到電影節、新書發表會和社交活動，Breakroom 可以讓您靈活地完成這一切。您甚至可以在幾分鐘內建立一個連結到內建市場的電子...
Talentspace
talentspace.io
Talentspace 是一個虛擬混合招募活動平台。憑藉以用戶為中心和視訊優先的設計，Talentspace 允許雇主、職業中心和勞動力委員會舉辦身臨其境且令人難忘的職業活動。
myOnvent
myonvent.com
myOnvent 是一個全面且創新的線上活動和社群平台，在舉辦各種線上活動或作為現場活動（學術會議、博覽會和交易會、虛擬會議等）的混合組成部分方面擁有豐富的經驗。 myOnvent 的平台可以用作一次性活動，也可以用作虛擬會議場所，供使用者 24/7/365 回顧所有存檔的活動媒體，或完全整合到您公司的日常溝通中，作為內部工作場所。我們的客戶來自不同的背景，從大型國際公司（Equinor、Visma）到當地企業和地區市政廳，再到聯合國機構（ITU）等等。
Premier Virtual
premiervirtual.com
Premier Virtual 平台讓組織將招募轉變為無縫的虛擬流程。我們的一體化虛擬招聘套件將使您能夠靈活地舉辦線上招聘會，並為尋求聯繫的求職者提供 24/7 的訪問權限。該平台已幫助超過 60,000 家雇主與超過 70 萬名註冊求職者建立聯繫。高級功能允許招募人員同時與多個候選人進行溝通。其整合的一對一視訊功能允許招募團隊邀請候選人參加視訊面試，複製現場活動等等。了解為什麼超過 200 個勞動力解決方案委員會已授權我們的平台為其虛擬招募活動提供支援。安排免費演示，看看添加虛擬招聘會選項是多麼容易和有效率。
Engagez
engagez.com
Engagez 是首屈一指的一體化數位互動平台之一，適合需要吸引潛在客戶、客戶、合作夥伴和員工參與行銷、銷售、培訓和教育業務計畫的企業。一個平台，讓您身臨其境：虛擬活動、混合活動、一對一會議、結構化網路、貿易展覽、社交學習、銷售會議、招聘會、直播、網路研討會、人員參與高度可自訂、用戶友善的數位和基於事件的混合平台。Engagez 是首屈一指的一體化數位參與平台之一，適用於需要吸引潛在客戶、客戶、合作夥伴和員工參與行銷、銷售、培訓和教育業務計劃的企業。一個平台，讓您身臨其境：虛擬活動、混合活動、一對一會議、結構化網路、貿易展覽、社交學習、銷售會議、招聘會、直播、網路研討會、人員參與高度可自訂、用...
Chati
chati.com
靈活、高度可擴展的虛擬活動建立器，易於存取、身臨其境，並且會讓與會者對下一場活動感到興奮。 Chati 擁有數十年來舉辦虛擬活動的經驗，提供成功舉辦精彩活動所需的所有工具。透過在 Chati 團隊的支持下或透過我們的一系列範本為客戶提供簡單建立自己的虛擬體驗的機會，您將找到最適合您需求的活動解決方案。
Social27
social27.com
Social27 為加速銷售和建立社區的活動提供支援。舉辦有趣、安全且可在全球擴展的虛擬、混合、現場活動和網路廣播。 Social27 虛擬活動平台為與會者交流、贊助商和參展商展示以及無縫演講者會議體驗提供了最佳的虛擬和混合機會。贊助商和參展商：幫助贊助商和參展商創建自己的參展商展位微型網站，以激發興奮並產生潛在客戶。講者：讓演講者輕鬆發表令人驚嘆的演示並與與會者聯繫 - 就像加入 Zoom 或 Teams 會議一樣簡單。與會者：利用我們推薦引擎的強大功能，使與會者可以與他們最關心的人員、贊助商和會議建立聯繫。請訪問 Social27.com 以了解更多信息，或與我們一起安排演示！
CrowdComms
crowdcomms.com
無論您是舉辦現場活動還是混合活動，我們都將協助您提供與會者喜愛的靈活且品牌精美的活動應用程式。 Web 或本機或兩者兼而有之，與會者發現它易於存取且易於使用。請與我們討論您的具體活動要求。我們的方法是協作的，您的應用程式可以透過多種方式進行自訂。
EventAct
eventact.com
Eventact 是一個事件管理 SaaS。 Eventact 使活動策劃者能夠創建和管理虛擬、混合和現場活動。 Eventact 包含管理活動所需的一切。模組包括註冊、住宿、虛擬活動託管、活動網站建立器。虛擬參展商展位、潛在客戶收集應用程式、活動簽到和徽章列印應用程式。摘要管理、電子海報和虛擬電子海報。
Evenium
corp.evenium.com
Evenium 提供直覺的技術，讓您可以輕鬆管理您的活動，同時為您的與會者提供更好、更有吸引力的體驗。我們的平台簡化了活動生命週期每個階段的管理，同時提供您實現價值最大化所需的資料和見解。以互動為核心，Evenium 使您能夠創建動態的互動式學習環境，讓參與者能夠與內容、演講者以及彼此進行即時互動。票務與註冊 確保每個人（包括您自己）都能享受無縫的註冊流程： • 在一個地方管理註冊、票務和付款。 • 使用我們易於使用的網站建立器建立自訂活動網站。 • 演講者和與會者均可輕鬆線上註冊。 • 自動提醒、後續電子郵件和詳細分析。活動管理 專注於為您的參與者提供引人入勝的體驗，而我們則負責後勤工作： ...
Eventee
eventee.co
由於行動和網路應用程式直覺、美觀的介面，我們的客戶每次活動都能覆蓋 70% 以上的用戶群。 Eventee 功能可讓您有效管理活動、提高與會者參與度並改善整體活動體驗。功能包括：活動安排、即時問題和民意調查、直播、研討會預訂、新聞源、網路、合作夥伴展示、自訂整合、自訂品牌、活動分析等。請造訪 https://eventee.co 開始免費試用！
Agorify
agorify.com
Agorify 站在活動技術民主化的前沿，我們相信高品質、高效的活動管理解決方案應該是易於取得且價格合理的。我們的平台體現了這項承諾，提供了一系列專為各種規模和預算的活動而設計的功能： - 自助服務亭解決方案：透過我們直觀、高效的自助服務終端系統簡化與會者簽到。 - 活動應用程式：透過功能豐富且可自訂的活動應用程式增強參與者的參與度。 - 票務和註冊：透過我們用戶友好的票務系統簡化註冊流程。 - 潛在客戶檢索：利用我們先進的潛在客戶檢索技術，最大化社交機會並追蹤參與。借助 Agorify，世界各地的活動組織者都能夠打造高品質、低成本、令人難忘且高效的活動。
Brella
brella.io
Brella 是領先的現場活動、混合活動和虛擬活動平台。世界領先的會議和展覽信賴 Brella 為其活動提供相關內容、優質網路和創新創收機會。 Brella 細緻的分析報告涵蓋熱門話題、買家意圖、內容消費、網路和參與度，使活動組織者能夠持續、輕鬆地向參展商、贊助商和合作夥伴提供可衡量的曝光度和透明的投資回報(ROI)。我們的使命是讓與會者齊聚一堂，參加難忘、相關且引人入勝的會議，作為這項使命的一部分，Brella 促進了數百萬現場、虛擬和混合活動參與者之間的聯繫。
Tikkl
tikkl.com
享受來自世界各地的身臨其境的活動體驗，無論是現場還是虛擬。或使用我們強大的 DIY 解決方案舉辦您自己的難以抗拒的活動，從而提高出席率和收入。現在有了人工智慧。
Eventmaker
eventmaker.com
Eventmaker 為 B2B 組織提供最全面的一體式活動管理軟體 (EMS) 之一，以及致力於擴大參與度的專家團隊。我們的平台為參與者創造了以多種有意義的方式進行聯繫和互動的機會，不僅是在每次活動之前、期間和之後，而且是全年。無論您是管理公司活動、貿易展覽或社區聚會，我們都可以幫助您簡化多個活動的組織，同時最大限度地提高參與度。 **關鍵數據** - 3M+ 用戶 - 2022 年在平台上管理 2,300 場活動 - 500 多個客戶 - 60 名員工 - 14 年經驗
Cadence
eventcadence.com
Cadence 是一個一體化平台，用於規劃、執行和體驗您夢想的面對面或虛擬活動。憑藉令人驚嘆的圖像、客製化顏色和獨特的徽標，您的品牌形象將成為我們平台的延伸。無論是虛擬公司會議或音樂節，我們都努力打造能夠留下持久影響力的活動。
Fourwaves
fourwaves.com
Fourwaves 是為研究人員和活動組織者提供的會議管理解決方案。透過 Fourwaves，您可以輕鬆管理從虛擬海報會議到全球會議的任何科學活動。一些功能包括： - 活動網站建立器 - 註冊和支付工具 - 摘要管理 - 同行評審工具 - 混合/虛擬 Web 應用程式 - 虛擬海報會議 - 直觀的組織者面板 為任何活動提供一體化解決方案，快速快捷以及Fourwaves 全程的專業客戶支援。
Eventmix
eventmix.live
Eventmix 是一個易於使用的虛擬和混合活動平台，組織者可以在幾分鐘內從自己的網站舉辦活動。 Eventmix 為您提供所需的所有工具，不僅可以輕鬆舉辦活動並透過活動獲利，還可以透過完全可自訂的專用網路和參與區域保持觀眾的參與度。
webMOBI
webmobi.com
webMOBI 是新一代人工智慧驅動的一體化活動管理軟體，並附有與會者 CRM。它提供活動應用程式、網站、註冊、即時民意調查、調查、即時地圖、多活動應用程式、潛在客戶開發服務和與會者參與。 webMOBI 可協助您體驗更優雅、簡化且可自訂的行動應用程序，適用於活動、節日、企業和大學校園。我們的尖端軟體受到全球 100 個品牌的信賴，適用於企業活動、會議、貿易展覽、內部/外部會議等。查看我們的遊戲化和功能更豐富的平台，活動策劃者只需使用我們的最佳活動應用程式產生器 -webMOBI 即可輕鬆吸引與會者。