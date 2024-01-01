替代項 - ExhibitDay

Groupize

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Groupize 是現代會議管理的首選解決方案。 Groupize 是一個專為各種規模的團體、會議和活動而設計的易於使用的綜合平台，將差旅、支出和合規性統一起來，同時為策劃者和與會者提供令人驚嘆的體驗。 Groupize 支援各種規模的會議，將規劃和組織、旅行物流、支出管理和注意義務集中在任何人都易於使用的便利平台上。無論是會議、場外銷售、小型公司會議、培訓和入職靜修、招聘和賓客旅行，還是專案和團隊旅行，Groupize 都涵蓋廣泛的用例，因此公司可以將其會議管理整合到一個地方。從採購到與會者管理和登記，到注意義務跟踪，再到綜合旅行預訂，基於雲端的平台可自動化並簡化企業會議和活動規劃的後勤工作...