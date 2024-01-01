替代項 - Exclaimer
DocuSign
docusign.com
DocuSign, Inc. 是一家總部位於加州舊金山的美國公司，允許組織管理電子協議。作為 DocuSign 協定雲的一部分，DocuSign 提供電子簽名，這是一種在不同裝置上進行電子簽名的方式。 DocuSign 聲稱在 180 多個國家/地區擁有超過 475,000 名客戶和數億用戶。 DocuSign 處理的簽名符合美國 ESIGN 法案和歐盟 eIDAS 法規，包括歐盟高級簽名和歐盟合格簽名。2018 年 4 月，DocuSign 申請首次公開發行。 IPO時，最大股東是創投公司Sigma Partners、Ignition Partners、Frazier Technology ...
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
簽署文件和表格。容易地。安全地。任何地方。 您所有 PDF 和電子簽名工作的一處。 Acrobat 已經做到了。 使用 Acrobat Sign 轉變並加快您的工作流程 — Acrobat Sign 是 Microsoft 的首選電子簽名解決方案，也是唯一一款在一個軟體包中包含 Adobe Acrobat 功能的電子簽名工具。
Zoho Sign
zoho.com
使用 Zoho 的電子簽名軟體以完全安全性和可靠性在線上對業務文件進行數位簽章。透過簡單的電子簽名文件工作流程實現交易自動化。 Zoho Sign 可輕鬆與 Zoho 應用程式集成，包括 Zoho CRM、Zoho People、Zoho Recruit、Zoho Forms 以及其他第三方應用程式（例如 Office 365、G Suite 和 Microsoft Teams）。
DocHub
dochub.com
線上簽署 PDF 文件、請求電子簽名並發送可重複使用的 PDF 範本。它是瀏覽器中的 PDF 編輯器，與 Google 和 Gmail 整合。立即免費註冊。
Dropbox Sign
hellosign.com
Dropbox Sign（以前稱為 Dropbox Sign）是發送、接收和管理具有法律約束力的電子簽名的最簡單方法。免費嘗試！
Bonsai
hellobonsai.com
200000 多名頂級自由工作者使用的防彈合約、電子簽名、提案和發票軟體。安心並專注於您的工作。
Signaturely
signaturely.com
立即上傳文件並在幾分鐘內獲得合法簽名。 Signaturely是一款免費的電子簽名軟體，讓簽名變得超級簡單。
SignEasy
signeasy.com
SignEasy 是一種基於雲端的解決方案，用於電子簽名和填寫文件或從手機、平板電腦或電腦取得文件簽名。使用 SignEasy 完成的簽名符合 ESIGN 法案以及 eIDAS 和歐洲指令 (EC/1999/93)。
Formstack
formstack.com
透過強大的工作場所生產力工具，使您的組織能夠數位化和自動化工作流程。立即探索我們的工作流程自動化解決方案。
WiseStamp
wisestamp.com
使用我們屢獲殊榮的簽名產生器製作精美的客製化電子郵件簽名。輕鬆建立和編輯您的電子郵件簽名 - 免費
signNow
signnow.com
可隨您的工作流程擴充的電子簽名。 使用 signNow（airSlate Business Cloud 的一部分）建立和擴展電子簽名工作流程。簽署和發送用於簽署的文件、產生協議、談判合約、接受付款以及自動化業務流程。
Mail Butler
mailbutler.io
Mailbutler 是 Apple Mail、Gmail 和 Outlook 的電子郵件軟體擴充插件，可協助您保持高效和專業。
Encyro
encyro.com
Encyro 允許您將安全文件傳送到任何電子郵件地址。不再浪費時間邀請客戶、設定共享資料夾或配置權限。接收來自客戶的安全訊息和文件，無需要求他們登入。 Encyro 是唯一電子簽名供應商，可讓您在手機上繪製簽名，同時查看文件以在電腦上簽名（透過掃描二維碼）。請求具有增強保護的電子簽名，包括基於簡訊的存取代碼和登入選項。在自訂上傳頁面上展示您的品牌。讓客戶使用免費的 Encyro 帳戶與其他人安全地通信，從而提高您在客戶中的知名度。確保客戶資料安全並遵守 HIPAA、GLBA、FINRA、IRS、GDPR 和其他客戶資料隱私監管要求。從瀏覽器或 Microsoft Outlook（使用免費的 E...
Nitro
gonitro.com
Nitro 是 PDF 軟體、文件管理和電子簽名領域的全球 SaaS 領導者。 Nitro 的生產力平台包括強大的 PDF 工具、數位工作流程、高度安全的電子簽名和身分驗證功能。其業界領先的商業智慧和分析產品可衡量投資回報率並量化永續發展工作，所有這些都得到一流的客戶成功和變革管理支援團隊的支持。 Nitro 在 157 個國家擁有超過 300 萬授權用戶和 13,000 多家企業客戶，為財富 500 強企業中 68% 的客戶提供服務，對此深感自豪。
Foxit eSign
foxit.com
福昕擁有超過 6.5 億用戶，已向超過 425,000 家客戶銷售產品，其中包括中小型企業到跨國企業，遍布全球 200 多個國家。 Foxit eSign 是一項具有法律約束力的電子簽名服務，用於準備和收集重要的簽名文件。它提供了完整的電子簽名解決方案 - 上傳文件、建立範本、新增收件人並發送。 Foxit eSign 自動化工作流程，提供無縫流程，讓使用者可以使用瀏覽器發送、簽署、追蹤和管理簽署流程。完成後，您將獲得一份經過合法簽署的文件的防篡改存檔。無論是透過網路還是行動設備，產生協定並將其發送出去進行電子簽名都是快速、輕鬆的。 Foxit eSign 軟體提供的一些有用功能包括： • 可...
Skribble
skribble.com
使用 Skribble 進行電子簽名。在全球範圍內合法有效，安全託管在瑞士。
Eversign
eversign.com
在工作、在家或外出時具有法律約束力的電子簽名。 線上安全批准、交付和簽署文件。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus 讓您向合適的受眾傳遞個人化訊息，無論他們身在何處。
Concord
concordnow.com
Concord 是最簡單的合約管理平台，可用於協作、管理、設計和儲存協議。
Sertifi
sertifi.net
Sertifi 提供最快、最安全的方式來完成業務，從具有法律約束力的電子簽名到安全的線上支付擷取和安全的線上信用卡授權擷取。全球數以千計的公司相信 Sertifi 能夠更快地完成業務、快速確認收入、增強安全性和合規性以及實現無紙化。
BoldSign
boldsign.com
BoldSign 是一款現代電子簽名應用程序，可快速、簡單、安全且經濟高效地發送文件以進行具有法律約束力的簽署。對於那些希望將數位簽章整合到自己的應用程式中的人來說，其易於使用的 API 是量身定制的。憑藉Syncfusion 20 年為開發人員提供強大API 的經驗，BoldSign 充分利用該公司在該領域的深厚專業知識，提供直觀的用戶界面、廣泛的定制可能性以及對技術支援和持續產品改進的承諾（僅次於於沒有任何。企業選擇 BoldSign 的 5 個理由： * 透明、可擴展的定價以及慷慨的計劃限制。完整詳情請參閱 https://www.boldsign.com/pricing/。 * 注重 ...
eSignly
esignly.com
Esignly 是市場上領先的電子簽章解決方案，可輕鬆、有效率且安全地簽署電子文件。各種規模和行業的企業都可以隨時隨地在任何設備上進行訪問，正在用 Esignly 的電子簽名取代手動的紙質簽名方法。
SignRequest
signrequest.com
自己簽名或讓文件簽名。簡單、安全、具有法律約束力且免費。
DottedSign
dottedsign.com
在網路、iOS 和 Android 裝置上使用 DottedSign 以合法可執行的方式線上簽署文件。今天就捕獲您的第一個電子簽名！
Signwell
signwell.com
SignWell（以前稱為 Docsketch）。 讓您輕鬆簽署文檔，從而將週轉時間縮短一半。 SignWell 是一種電子簽名工具，可用於具有法律約束力的簽名和更快的文件簽名。
NEWOLDSTAMP
newoldstamp.com
使用 NEWOLDSTAMP 的電子郵件簽名產生器建立和管理電子郵件簽名。根據您的品牌自訂電子郵件簽名範本。
StampyMail
stampymail.com
StampyMail 是一個網路平台，可透過任何 PC 或行動裝置以集中、快速且直覺的方式為任何組織建立、管理和顯示電子郵件簽章。與任何電子郵件解決方案整合（Microsoft 365、Google Workspace、G Mail、Outlook、Thunderbird、Exchange）。此外，它還是一種銷售、溝通和行銷工具。它允許您為簽名添加動態內容，自動部署不同的橫幅以將流量重新導向到登陸、市場或電子商務。此外，它還即時衡量活動的影響。
Workiro
workiro.com
下一代應用程式獨特地結合了任務、通訊和文件管理功能（包括電子簽名），幫助您以更好的方式與任何人一起完成任何工作。
Signority
signority.com
Signority 是一種電子簽名和文件工作流程自動化管理工具，可取代列印-簽名-掃描流程。 Signority 成立於 2010 年，符合 HIPAA 標準，是北美醫療保健、人力資源、非營利組織和教育領域領先的電子簽名提供者。借助模板、批量簽名和批量簽名等節省時間的功能，您可以將一天的時間集中在您必須做的事情上。我們行業領先的支援以人為中心，而不是以機器人為中心。因此，當您急需幫助時，您可以與現場人員交談。而且，由於 Signority 非常易於使用，因此入職培訓非常簡單，並且可以在一天內完成。另外，如果您的團隊需要培訓，通常可以在 10 個工作天內安排。
SignHouse
usesignhouse.com
SignHouse 是一個免費、現代且簡單的電子簽名解決方案。除了免費方案外，我們還提供終身優惠，這使我們有別於 90% 以上的其他電子簽名應用程式。您無需為 DocuSign 等過時的應用程式支付月費，只需永遠為 SignHouse 支付一次費用，並加入由像您這樣的人組成的社群。