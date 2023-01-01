替代項 - Exatom

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行銷人員和設計師，您是否厭倦了漫長、成本高昂且與收入脫節的廣告設計創作過程？ Hippoc Neuro-AI 軟體可在幾秒鐘內準確預測如何優化您的設計，以最大限度地提高點擊率、轉換率並建立長期的品牌忠誠度（請閱讀此部落格以獲取證明）。無論您是製作社交廣告、登陸頁面、網站還是橫幅，都可以在創建過程中使用 Hippoc，使用建議測試和優化設計，並從第一天起就最大限度地提高轉換率。無需任何神經科學方面的專業知識，您現在可以立即：1) 了解您的設計的哪些領域對於創造即時品牌關注和持久的品牌回憶非常有效，以及哪些領域需要調整或消除2) 對您的設計與競爭對手進行基準測試3) 消除高度主觀的團隊辯論哪一種設...