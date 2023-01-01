替代項 - Evisort

Lexion

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Lexion 是一個功能強大、簡單的合約管理平台，透過在按照您的方式工作的系統中簡化和集中合約流程，幫助每個團隊更快地開展更多業務。從一個集中式儀表板管理所有端到端交易操作，任何團隊都可以立即使用簡單的電子郵件驅動的接收和工作流程，直觀的無代碼自動化來簡化流程和工作流程，以及行業領先的實用人工智能，可以讀取合約自動追蹤關鍵條款、產生報告等。我們在微軟聯合創始人 Paul Allen 的人工智慧研究所 (AI2) 建立了 Lexion。憑藉來自微軟、Facebook、谷歌和亞馬遜的頂尖且經驗豐富的團隊，我們建立了一家公司，CB Insights 連續兩年將其評為全球最有前途的人工智慧法律科技新創...