替代項 - Eversign
DocuSign
docusign.com
DocuSign, Inc. 是一家總部位於加州舊金山的美國公司，允許組織管理電子協議。作為 DocuSign 協定雲的一部分，DocuSign 提供電子簽名，這是一種在不同裝置上進行電子簽名的方式。 DocuSign 聲稱在 180 多個國家/地區擁有超過 475,000 名客戶和數億用戶。 DocuSign 處理的簽名符合美國 ESIGN 法案和歐盟 eIDAS 法規，包括歐盟高級簽名和歐盟合格簽名。2018 年 4 月，DocuSign 申請首次公開發行。 IPO時，最大股東是創投公司Sigma Partners、Ignition Partners、Frazier Technology ...
DocHub
dochub.com
線上簽署 PDF 文件、請求電子簽名並發送可重複使用的 PDF 範本。它是瀏覽器中的 PDF 編輯器，與 Google 和 Gmail 整合。立即免費註冊。
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
簽署文件和表格。容易地。安全地。任何地方。 您所有 PDF 和電子簽名工作的一處。 Acrobat 已經做到了。 使用 Acrobat Sign 轉變並加快您的工作流程 — Acrobat Sign 是 Microsoft 的首選電子簽名解決方案，也是唯一一款在一個軟體包中包含 Adobe Acrobat 功能的電子簽名工具。
Zoho Sign
zoho.com
使用 Zoho 的電子簽名軟體以完全安全性和可靠性在線上對業務文件進行數位簽章。透過簡單的電子簽名文件工作流程實現交易自動化。 Zoho Sign 可輕鬆與 Zoho 應用程式集成，包括 Zoho CRM、Zoho People、Zoho Recruit、Zoho Forms 以及其他第三方應用程式（例如 Office 365、G Suite 和 Microsoft Teams）。
Bonsai
hellobonsai.com
200000 多名頂級自由工作者使用的防彈合約、電子簽名、提案和發票軟體。安心並專注於您的工作。
Dropbox Sign
hellosign.com
Dropbox Sign（以前稱為 Dropbox Sign）是發送、接收和管理具有法律約束力的電子簽名的最簡單方法。免費嘗試！
SignEasy
signeasy.com
SignEasy 是一種基於雲端的解決方案，用於電子簽名和填寫文件或從手機、平板電腦或電腦取得文件簽名。使用 SignEasy 完成的簽名符合 ESIGN 法案以及 eIDAS 和歐洲指令 (EC/1999/93)。
Formstack
formstack.com
透過強大的工作場所生產力工具，使您的組織能夠數位化和自動化工作流程。立即探索我們的工作流程自動化解決方案。
Mail Butler
mailbutler.io
Mailbutler 是 Apple Mail、Gmail 和 Outlook 的電子郵件軟體擴充插件，可協助您保持高效和專業。
WiseStamp
wisestamp.com
使用我們屢獲殊榮的簽名產生器製作精美的客製化電子郵件簽名。輕鬆建立和編輯您的電子郵件簽名 - 免費
Signaturely
signaturely.com
立即上傳文件並在幾分鐘內獲得合法簽名。 Signaturely是一款免費的電子簽名軟體，讓簽名變得超級簡單。
signNow
signnow.com
可隨您的工作流程擴充的電子簽名。 使用 signNow（airSlate Business Cloud 的一部分）建立和擴展電子簽名工作流程。簽署和發送用於簽署的文件、產生協議、談判合約、接受付款以及自動化業務流程。
Nitro
gonitro.com
Nitro 是 PDF 軟體、文件管理和電子簽名領域的全球 SaaS 領導者。 Nitro 的生產力平台包括強大的 PDF 工具、數位工作流程、高度安全的電子簽名和身分驗證功能。其業界領先的商業智慧和分析產品可衡量投資回報率並量化永續發展工作，所有這些都得到一流的客戶成功和變革管理支援團隊的支持。 Nitro 在 157 個國家擁有超過 300 萬授權用戶和 13,000 多家企業客戶，為財富 500 強企業中 68% 的客戶提供服務，對此深感自豪。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus 讓您向合適的受眾傳遞個人化訊息，無論他們身在何處。
Sertifi
sertifi.net
Sertifi 提供最快、最安全的方式來完成業務，從具有法律約束力的電子簽名到安全的線上支付擷取和安全的線上信用卡授權擷取。全球數以千計的公司相信 Sertifi 能夠更快地完成業務、快速確認收入、增強安全性和合規性以及實現無紙化。
DottedSign
dottedsign.com
在網路、iOS 和 Android 裝置上使用 DottedSign 以合法可執行的方式線上簽署文件。今天就捕獲您的第一個電子簽名！
Foxit eSign
foxit.com
福昕擁有超過 6.5 億用戶，已向超過 425,000 家客戶銷售產品，其中包括中小型企業到跨國企業，遍布全球 200 多個國家。 Foxit eSign 是一項具有法律約束力的電子簽名服務，用於準備和收集重要的簽名文件。它提供了完整的電子簽名解決方案 - 上傳文件、建立範本、新增收件人並發送。 Foxit eSign 自動化工作流程，提供無縫流程，讓使用者可以使用瀏覽器發送、簽署、追蹤和管理簽署流程。完成後，您將獲得一份經過合法簽署的文件的防篡改存檔。無論是透過網路還是行動設備，產生協定並將其發送出去進行電子簽名都是快速、輕鬆的。 Foxit eSign 軟體提供的一些有用功能包括： • 可...
Skribble
skribble.com
使用 Skribble 進行電子簽名。在全球範圍內合法有效，安全託管在瑞士。
eSignly
esignly.com
Esignly 是市場上領先的電子簽章解決方案，可輕鬆、有效率且安全地簽署電子文件。各種規模和行業的企業都可以隨時隨地在任何設備上進行訪問，正在用 Esignly 的電子簽名取代手動的紙質簽名方法。
SignRequest
signrequest.com
自己簽名或讓文件簽名。簡單、安全、具有法律約束力且免費。
NEWOLDSTAMP
newoldstamp.com
使用 NEWOLDSTAMP 的電子郵件簽名產生器建立和管理電子郵件簽名。根據您的品牌自訂電子郵件簽名範本。
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe 有助於保護和自動化客戶通訊、文件簽名和交換，並提高合規性。 我們保護文件並自動化文件流。從強大的電子簽名、靈活的電子表單引擎到可配置的客戶門戶，我們幫助組織簡化涉及個人資料、合約、資金和身分的業務流程，節省高達 90% 的時間。 人力資源部門利用我們來入職員工並分發薪資單。銷售部門利用我們來吸引客戶。專業服務公司利用我們與客戶簽訂合約、取得資料和交換文件。學校利用我們來自動化招生流程。
Exclaimer
exclaimer.com
建立和管理專業的電子郵件簽名。我們的一系列電子郵件簽名管理解決方案可讓您輕鬆設計和控制組織的電子郵件簽名。
Concord
concordnow.com
Concord 是最簡單的合約管理平台，可用於協作、管理、設計和儲存協議。
Encyro
encyro.com
Encyro 允許您將安全文件傳送到任何電子郵件地址。不再浪費時間邀請客戶、設定共享資料夾或配置權限。接收來自客戶的安全訊息和文件，無需要求他們登入。 Encyro 是唯一電子簽名供應商，可讓您在手機上繪製簽名，同時查看文件以在電腦上簽名（透過掃描二維碼）。請求具有增強保護的電子簽名，包括基於簡訊的存取代碼和登入選項。在自訂上傳頁面上展示您的品牌。讓客戶使用免費的 Encyro 帳戶與其他人安全地通信，從而提高您在客戶中的知名度。確保客戶資料安全並遵守 HIPAA、GLBA、FINRA、IRS、GDPR 和其他客戶資料隱私監管要求。從瀏覽器或 Microsoft Outlook（使用免費的 E...
Opensense
opensense.com
集中管理所有裝置上的電子郵件簽名。與 Office 365/Microsoft 365/Exchange、G-Suite/Gmail/Google Workspace、Salesforce、HubSpot、Outreach 等完美搭配！
SIGN.PLUS
sign.plus
SIGN.PLUS 是一種電子簽名解決方案，旨在加快工作流程。 它在各種平台上都易於使用、安全且可靠。
VeriDoc Sign
veridocsign.com
VeriDocgn 可以解決您在文件和電子簽名驗證方面的所有問題。 VeriDocgn 使用 VeriDoc Global 多年來開發的專利驗證技術。它為全球組織提供區塊鏈安全的電子簽名解決方案。 VeriDocgn 為公共和私營部門的一些領先公司提供電子簽名和文件解決方案。我們的區塊鏈驗證技術在全球 90 多個國家/地區獲得專利，以合理的價格協助組織提供最佳的電子簽名解決方案。我們致力於為客戶提供最好的服務，其中包括： 組織可以透過消除不必要的等待時間來節省寶貴的時間。借助 VeriDoc Sign，您的組織將提高效率和生產力。 VeriDoc 電子簽章解決方案的優點是讓無數使用者能夠驗...
Signmee
signmee.com
線上協議表格以加快簽署速度 線上表單產生器、郵件程序和電子簽名程序，為每個人提供收件匣
SignFree
signfree.io
SignFree 是您首選的電子簽名解決方案，專為快速、安全的文件簽名而設計。使用 SignFree，您可以在 30 秒內簽署無限量的文檔，而且全部免費。告別紙張浪費，採用更快、更環保的方式來管理協議。與我們一起簡化簽名並為更永續的未來做出貢獻。立即註冊並體驗 SignFree 的輕鬆電子簽名。
Signable
signable.co.uk
Signable 的電子簽名軟體可協助您在幾秒鐘內發送具有法律約束力且安全的線上文件。從今天開始使用電子簽名！
DocVerify
docverify.com
DocVerify 透過強大的電子簽名和遠端線上公證 (RON) 解決方案將簽名和公證推進到數位時代。現在，您可以在可信任的線上環境中安全地簽署、管理和儲存具有法律約束力的文件。 DocVerify 經批准和認證的電子公證工具不需要下載軟體或購買硬體。此電子公證可透過網際網路和標準瀏覽器存取。利用值得信賴的 DocVerify 平台加快週轉時間、降低成本並保持交易順利進行。對於合約和其他商業文件，DocVerify 的電子簽名工具提供了豐富的選項。數位簽章軟體可以簡化簽章取得流程或整合到公司現有系統中。 DocVerify 由 Black Knight 提供，Black Knight 是一家業...
Signority
signority.com
Signority 是一種電子簽名和文件工作流程自動化管理工具，可取代列印-簽名-掃描流程。 Signority 成立於 2010 年，符合 HIPAA 標準，是北美醫療保健、人力資源、非營利組織和教育領域領先的電子簽名提供者。借助模板、批量簽名和批量簽名等節省時間的功能，您可以將一天的時間集中在您必須做的事情上。我們行業領先的支援以人為中心，而不是以機器人為中心。因此，當您急需幫助時，您可以與現場人員交談。而且，由於 Signority 非常易於使用，因此入職培訓非常簡單，並且可以在一天內完成。另外，如果您的團隊需要培訓，通常可以在 10 個工作天內安排。
SuiteFiles
suitefiles.com
文件建立、協作和簽名全部集中在一個地方。 SuiteFiles 是一款功能強大且簡單的文件管理軟體，適用於會計和專業服務公司。我們的工作流程正是中小型公司與客戶共同成長所需的。我們支援您的日常活動，與 Xero、Karbon、QuickBooks Online、Microsoft 365 等整合。我們的使命是為各種規模的公司提供企業級解決方案和服務，以滿足他們的發展軌跡。結果？一個用戶友好、可擴展、強大的平台，您的團隊和客戶將真正喜歡使用。我們的產品開發和客戶支援團隊反應迅速 — 這表示您有人投資，讓您能夠充分利用 SuiteFiles。借助 SuiteFiles，您的文件管理需求已滿足，IT...
Secured Signing
securedsigning.com
安全簽名是一種數位簽章和遠端線上公證軟體，可協助企業以電子方式簽署文件。它是一種安全、便利且經濟高效的文件簽署方式，並且符合全球多項行業法規。我們成立於 2010 年，總部位於紐西蘭奧克蘭，提供多種功能，包括： 數位簽章：安全簽章使用可信任、防篡改的數位簽章 (PKI) 技術，確保文件的真實性和完整性。遠端線上公證：安全簽名提供遠端線上公證服務，允許以電子方式對文件進行簽署和公證。文件追蹤：安全簽名會追蹤所有已簽署文件的狀態，因此您可以輕鬆查看簽署者和時間。提醒：如果簽署者在特定日期之前尚未簽署文檔，安全簽名可以向簽署者發送提醒。報告：安全簽名提供所有已簽署文件的詳細報告，以便您可以追蹤您的簽...
BoldSign
boldsign.com
BoldSign 是一款現代電子簽名應用程序，可快速、簡單、安全且經濟高效地發送文件以進行具有法律約束力的簽署。對於那些希望將數位簽章整合到自己的應用程式中的人來說，其易於使用的 API 是量身定制的。憑藉Syncfusion 20 年為開發人員提供強大API 的經驗，BoldSign 充分利用該公司在該領域的深厚專業知識，提供直觀的用戶界面、廣泛的定制可能性以及對技術支援和持續產品改進的承諾（僅次於於沒有任何。企業選擇 BoldSign 的 5 個理由： * 透明、可擴展的定價以及慷慨的計劃限制。完整詳情請參閱 https://www.boldsign.com/pricing/。 * 注重 ...
Contractify
contractify.io
用於線上電子簽署、管理和自動化所有合約的合約管理軟體。 Contractify 使團隊能夠在線上協作。
DocuX
docux.ai
讓您的文件和合約處於自動駕駛狀態。 DocuX 是唯一一個由人工智慧驅動的平台，可讓您管理文件和合約的整個生命週期——從創建和協作到電子簽名和長期存檔。我們的智慧工作區可在幾分鐘而不是幾小時內完成工作，該工作區會自動確定您的文件優先順序並為您收集所需的批准和電子簽名。從 500 多個內建的、經過法律審查的協議、表格、合約、政策等範本中進行選擇。 （價值超過 5 萬美元，適用於所有付費計劃，無需額外費用。）DocuX 預設為所有用戶提供銀行級安全性。只需點擊幾下，您就可以將目前的工具和平台與 DocuX 整合。使用DocuX 的團隊報告稱，生產力提高了80%、成本降低了70%、交易完成速度加快了...
airSlate
airslate.com
airSlate WorkFlow 是最大的文件工作流程自動化平台，提供無程式碼技術、內建整合選項和數百個機器人，使團隊能夠數位化任何複雜性的工作流程。
RSign
rsign.com
對簽名者來說簡單意味著寄件者快樂。 RSign eSign 將文件和表單轉變為引導式、優雅時尚的電子簽名體驗。
Signwell
signwell.com
SignWell（以前稱為 Docsketch）。 讓您輕鬆簽署文檔，從而將週轉時間縮短一半。 SignWell 是一種電子簽名工具，可用於具有法律約束力的簽名和更快的文件簽名。
StampyMail
stampymail.com
StampyMail 是一個網路平台，可透過任何 PC 或行動裝置以集中、快速且直覺的方式為任何組織建立、管理和顯示電子郵件簽章。與任何電子郵件解決方案整合（Microsoft 365、Google Workspace、G Mail、Outlook、Thunderbird、Exchange）。此外，它還是一種銷售、溝通和行銷工具。它允許您為簽名添加動態內容，自動部署不同的橫幅以將流量重新導向到登陸、市場或電子商務。此外，它還即時衡量活動的影響。
Sigsync
sigsync.com
Sigsync 電子郵件簽章服務最好用三個字來描述。它是 Office 365 的集中式、全公司範圍內、基於 Web 的簽名服務。所謂集中化，意味著它允許您在一個地方創建和管理公司的所有電子郵件簽名。公司範圍的簽名可讓您在幾分鐘內推出對簽名的變更或更新。由於它是基於網路的服務，因此它是獨立於平台的，並且可以在所有設備上運行，無需任何複雜的安裝。
Emailee
emailee.io
Emailee 是一個尖端的 SaaS 平台，專為熱衷於擴大個人品牌並透過電子郵件促進潛在客戶開發的個人企業家和自由工作者而設計。
GoatSign
goatsign.io
GoatSign 是一個免費且簡單的線上簽名解決方案，可輕鬆獲得簽名並繼續前進。使用 GoatSign，無需導航複雜的工作流程 - 只需一個簡單、無憂的簽名流程即可節省您的時間和精力。
Crossware
crossware365.com
您正在尋找一款功能強大的工具，讓您能夠為離開公司的每封電子郵件添加一致且合規的簽名、免責聲明和品牌嗎？我們屢獲殊榮的工具 Crossware Mail Signature（適用於 Microsoft 365、Microsoft Exchange 和 HCL Domino）是適合您的解決方案。無論您使用什麼設備發送，時尚、合規且個人化的簽名都會自動添加到每封電子郵件中。使用簡單的拖放視覺化編輯器即可輕鬆創建完美的簽名，或獲得更多技術知識並使用我們的原始程式碼編輯器切換到以 HTML 格式建立簽名。我們的簽名工具不斷開發，目標是確保簽名是動態和智慧的。這意味著上下文敏感並根據您公司的獨特要求進行客...
Mailtastic
mailtastic.com
Mailtastic 讓您可以集中管理員工的電子郵件簽名，並透過行銷橫幅對其進行擴展，將日常電子郵件流量轉化為強大的行銷管道。 Mailtastic 受到世界各地各種規模客戶（包括財富 500 強企業）的信賴，能夠充分利用其電子郵件簽名的營銷潛力，從而擴大其行銷活動並與新的潛在客戶建立聯繫。立即預約演示，了解如何開始透過電子郵件簽名行銷釋放收入。
Letsignit
letsignit.com
Letsignit 擁有98% 的客戶滿意度和超過1,000,000 名全球用戶，是一款功能強大的解決方案，可協助行銷和IT 團隊優化員工電子郵件簽名，以實現品牌一致性、推動潛在客戶開發並提高員工敬業度。十多年來，我們一直是 Microsoft 金牌合作夥伴，並透過 ISO/IEC 27001:2017 和 ISO/IEC 27018:2019 認證提供 IT 安全的全球最高標準。透過我們一流的拖放設計器，您可以使用有針對性且可追蹤的行銷橫幅快速建立自訂簽名 - 宣傳活動、在社群媒體上聯繫、安排會議…選項無窮無盡！您可以為特定人員、部門、地區/語言或子公司建立和指派簽名。由於它與您的活動目錄連...
SIGNandGO
signandgo.io
SIGNandGO 為您的公司提供集中的電子郵件簽名管理。使用 SIGNandGO 設計的標誌性橫幅可提高品牌知名度。透過客製化簽名設計，您可以獲得反映您品牌形象的數位名片。透過電子郵件簽名解決方案 SIGNandGO，簽名看起來更加專業。 SIGNandGO協助您集中組織企業電子郵件管理，讓HR部門的跟進更加輕鬆。因此，員工的簽名始終是最新的並且具有完美的設計。提供基於雲端的高級企業簽名管理，由 OWA 提供支持，並提供與 Office 365 電子郵件簽名的兼容性。這樣，您就可以輕鬆管理公司電子郵件，並且所有簽名都完美無缺。
MySignature
mysignature.io
MySignature 是一款線上電子郵件簽名產生器，可協助為 Gmail、Outlook、Apple Mail、Thunderbird、Office 365 以及 Google Workspace 的電子郵件簽章管理建立專業且具有視覺吸引力的電子郵件簽章。無需技術背景。另外，使用 Gmail 的 MySignature 擴充功能可以無限制地追蹤電子郵件的開啟和點擊情況。
Signer HQ
signerhq.com
簡化您與 Signer HQ 的合約簽署流程，減少追逐簽名的時間。
EZsign
ezsign.ca
免費試用 eZsign。靈活的定價方案。頂級安全性。專為加拿大企業設計。
Zoopsign
zoopsign.com
使用 Zoop Sign 電子簽名和文件追蹤解決方案簡化合約管理、增強安全性並優化工作流程。立即開始免費試用
Signulu
signulu.com
Signulu 是一款電子簽名軟體，可簡化各種規模企業的文件簽名。簡單、安全且合法。
KONSIGN
konsign.com
KONSIGN 是一款一流的電子簽名軟體，透過其快速、安全且使用者友好的解決方案簡化了文件簽署流程。立即註冊免費試用，體驗 KONSIGN 的便利。除了電子簽名之外，KONSIGN 還提供先進的文件管理功能以及與 Google Drive 等流行雲端儲存服務的無縫整合。這使您可以輕鬆地從任何裝置組織、存取和共用文檔，確保工作流程順利進行。 Konsign 的創新方法節省了時間、金錢和資源，同時為無紙化環境做出了貢獻。這個尖端平台使您只需點擊幾下即可完成文書工作，使您能夠專注於更關鍵的任務。 Konsign 不僅簡化了文件簽署，還透過減少紙張消耗和推廣環保實踐來展示對永續發展的承諾。選擇 KON...
inSign
getinsign.com
電子簽名軟體讓簽署文件變得快速、輕鬆。 inSign 支援根據 eIDAS 和 ZertES 的高級 (AES) 和合格電子簽章 (QES)。簽名在法律上是安全且可證明的。可以在瀏覽器或應用程式中進行簽名 - 無需安裝。 inSign 中的其他流行功能： - 表單編輯器 - Word 外掛程式 - 單獨配置 - 文件範本 - 審核報告 - REST-API - 以及更多...
GreenSign
greensign.io
電子簽名可讓您隨時隨地安全地簽署和傳送文件。這消除了列印、掃描和郵寄紙本文件的需要，從而節省了您的時間和麻煩。 GreenSign 提供多種整合方式，幫助各部門更快地開展業務，降低風險、降低成本，並為客戶和員工提供更好的體驗。 GreenSign 解決方案包括動態無程式碼、功能強大的 Web 表單、API 整合以及與應用程式和 CRM 的整合。
GoodSign
goodsign.io
即用即付電子簽名。無需訂閱。第一個數位簽章解決方案，您只需按使用量付費。對文件、功能或使用者沒有限制。我們的使命還包括在全球種植 100 萬棵樹，以幫助遏制全球暖化。這是由 GoodSign 銷售資助的。每筆銷售額的 20% 是用來植樹！
OKdokument
okdokument.com
適合企業和自由工作者的最快電子簽名 在線上簽署文件、整合電子簽名、數位化您的紙本議程並遠端請求客戶和合作夥伴簽署。
Mekorma
mekorma.com
您是否厭倦了每周等待您審核和簽署的一大堆支票？使用 Mekorma 電子簽名節省您的時間和精力。在 Acumatica Cloud ERP 系統中查看付款和數位化發票影像。只需單擊一個按鈕，您就可以批准準備發出的內容 - 支票將列印帶有適當的簽名，無需筆。