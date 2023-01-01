替代項 - EverReady

Qualifier.ai

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Qualifier.ai 可自動執行探索、尋找電子郵件和外展工作，因此您可以專注於完成交易。這意味著您會收到源源不絕的電子郵件對話，其中包含感興趣的潛在客戶，直接發送到您的收件匣！使用 Qualifier.ai，您可以建立一個或多個代表目標受眾的機器人。然後，您可以透過電子郵件自動聯繫這些目標受眾，並進行 A/B 測試，找到完美的方式。如何使用 Qualifier.ai： 1. 目標 指定您要聯絡的公司類型及其所在地。 2. 批准審查您的人工智慧產生的潛在客戶。您始終可以控制聯絡對象。 3. Tinker 撰寫電子郵件範本。我們的團隊將很樂意幫助您完善它們。 4. 潛在客戶收件匣 電子郵件和後...