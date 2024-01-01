替代項 - Eventzilla
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Whova
whova.com
適用於現場、混合和虛擬活動的一體化活動管理軟體
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite 是一家位於美國的活動管理和票務網站。該服務允許用戶瀏覽、建立和推廣本地活動。該服務向活動組織者收取費用，以換取線上票務服務，除非活動是免費的。Eventbrite 於 2006 年推出，總部位於舊金山，並於 2012 年在英國開設了第一個國際辦事處。該公司目前在納許維爾、倫敦、科克、阿姆斯特丹、都柏林、柏林、墨爾本、門多薩、馬德里和聖保羅。該公司於2018年9月20日在紐約證券交易所上市，股票代號為EB。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. 是一家美國上市公司，為企業提供基於雲端的通訊和協作解決方案。RingCentral 執行長Vlad Shmunis 和技術長Vlad Vendrow 於1999 年創立了該公司。RingCentral 的投資者包括Doug Leone、紅杉資本、David Weiden、Khosla Ventures、 Rob Theis、Scale Venture Partners、Bobby Yerramilli-Rao、Hermes Growth Partners 和 DAG Ventures。它於2013年完成首次公開募股。
Airmeet
airmeet.com
探索虛擬高峰會、線上會議和混合活動的首選平台。旨在透過客製化體驗進行互動。免費試用！
JotForm
jotform.com
如果您需要線上表單來產生潛在客戶、分發調查、收取付款等，JotForm 非常適合您。請造訪 JotForm.com 以了解更多有關我們如何提供協助的資訊。
Wrike
wrike.com
只有 Wrike 的工作管理平台可以讓您的團隊全面了解並控制所有任務和專案。專案管理軟體從未如此具有協作性。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 該公司成立於1995年，後於2015年出售給Endurance International。
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek 是網路上最大的活動門票搜尋引擎。發現您喜愛的活動、搜尋所有票務網站、查看座位位置並獲得最優惠的門票。
Tripleseat
tripleseat.com
Tripleseat 是一款線上餐飲和活動管理軟體，可增加餐廳、飯店和獨特場所的銷售額並簡化預訂。
Zoho Backstage
zoho.com
更聰明、更好地舉辦您的活動。 Zoho Backstage 是一款活動管理軟體，使活動組織者能夠以更高的效率和影響力規劃和舉辦會議、聚會和產品發布會。
ON24
on24.com
最好的數位體驗平台，可使用 ON24 Webcast Elite 創建和提供專業、數據豐富且完全品牌化的即時音訊和視訊網路研討會。
Greenvelope
greenvelope.com
優雅、環保的數位邀請函 + 適合現代主人的 RSVP 追蹤。
BrightTALK
brighttalk.com
與世界上最聰明的專業人士一起發現和學習
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo 是世界上最受歡迎的活動軟體。我們的平台使每個組織者、行銷人員、參展商和與會者能夠釋放活動的力量。
Aisle Planner
aisleplanner.com
適合現代活動專業人士的簡單、強大且完整的軟體解決方案。
BlipCut
blipcut.com
在 Discord 上完全免費創建生成式 AI 影片！使用 Sora OpenAI 等最先進的 AI 視訊生成器，將您的文字無縫轉換為引人入勝的視頻，重新定義您的敘述並增強視覺體驗。
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor 是一款簡單、免費的活動票務解決方案，適用於各種形式和規模的活動。免費註冊，舉辦您的第一個活動，並在線出售門票。
Evite
evite.com
Evite 讓人們輕鬆聚集在一起！透過電子郵件或簡訊發送帶有免費 RSVP 追蹤和卡片的線上邀請。還可獲得精美的禮物和派對創意！
Liveform
livestorm.co
Livestorm 提供簡單的商業視訊通訊軟體。舉辦現場、預先錄製或自動化的網路研討會，輕鬆建立和加入線上會議。
BigMarker
bigmarker.com
舉辦您的觀眾會喜歡的網路研討會。如果您已準備好使用簡單、可自訂的網路研討會軟體，無需下載或麻煩，歡迎回家。
Cvent
cvent.com
Cvent 為任何活動和每一次活動提供一體化活動平台。我們的平台簡化了活動生命週期每個階段的管理，同時為您提供實現價值最大化所需的數據和見解。無論是面對面、虛擬還是混合方式，您都將擁有一個單一平台，其中包含尋找供應商、吸引與會者、最大化贊助商價值以及捕獲重要活動數據所需的一切。作為活動行銷和管理技術領域的全球領導者，Cvent 具有獨特的優勢，可以為您的各種類型、規模和複雜性的活動提供支持
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource 是一個易於使用、免費的線上票務系統，適用於任何類型的場地或活動。線上推廣、管理和銷售您的活動門票 - 全部免費！
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm 是一個體驗式活動行銷軟體平台，提供客製化線上邀請、賓客註冊、行動簽到和數位啟動服務。我們領先的軟體還使行銷人員能夠將關鍵事件數據納入其組織的其他銷售和行銷指標中，從而可以衡量事件有效性、加速流程並證明投資回報率。
Run The World
runtheworld.today
Run The World 可協助您舉辦虛擬會議、演講和歡樂時光。創建引人入勝的線上活動來教學、建立人脈和建立社群。免費開始！
Eventify
eventify.io
Eventify 一體化活動技術可最大限度地節省開支，吸引贊助商和參展商，並提高與會者的參與度、社交網絡和滿意度！
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer 是您的一體化行銷自動化平台！易於使用但功能強大得令人難以置信。在我們的平台中，您將找到行銷自動化工具 電子郵件行銷 活動管理 調查與評估 登陸頁面 行動應用程式 行動行銷
Remo
remo.co
使用 Remo 將真實的線上體驗帶入生活。 ✓ 所有類型的活動 ✓ 互動內容 ✓ 贊助橫幅 ✓ 4 倍的參與度。
Ticket Generator
ticket-generator.com
門票產生器是一種線上軟體工具，使活動組織者可以輕鬆生成一次性活動門票，並使用智慧型手機應用程式對其進行驗證。該工具快速、易於使用且價格實惠。使用門票產生器，活動組織者可以在幾分鐘內設計、生成和分發活動門票，無需圖形設計師或昂貴的設計軟體。門票可由授權人員在入場時使用任何配備門票閱讀器應用程式的智慧型手機進行驗證。不需要昂貴的掃描硬體。活動結束後，主辦單位還可以詳細了解活動出席情況。 Ticket Generator是二維碼技術工具領先供應商Scanova的最新產品。 Scanova 已協助 114 個國家的 100,000 多家企業產生用於促銷和營運用例的二維碼。
Goldcast
goldcast.io
Goldcast 是一個量身訂製的 B2B 活動平台，可透過輕鬆舉辦引人入勝的數位和現場活動來改變行銷方式。來自 Adobe、Microsoft、Zuora 和 Mailchimp 等公司的數千名企業 B2B 行銷人員利用 Goldcast 來提高出席率、創造引人入勝的體驗、重新調整活動內容的用途並利用意圖數據。透過 Goldcast 提升您的活動，實現真正的觀眾參與、品牌發展和收入成長；從網路研討會和產品演示到思想領導小組和現場晚宴，從基本活動轉向收入驅動的參與。