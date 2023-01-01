替代項 - Eventify
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. 是一家美國上市公司，為企業提供基於雲端的通訊和協作解決方案。RingCentral 執行長Vlad Shmunis 和技術長Vlad Vendrow 於1999 年創立了該公司。RingCentral 的投資者包括Doug Leone、紅杉資本、David Weiden、Khosla Ventures、 Rob Theis、Scale Venture Partners、Bobby Yerramilli-Rao、Hermes Growth Partners 和 DAG Ventures。它於2013年完成首次公開募股。
Airmeet
airmeet.com
探索虛擬高峰會、線上會議和混合活動的首選平台。旨在透過客製化體驗進行互動。免費試用！
Whova
whova.com
適用於現場、混合和虛擬活動的一體化活動管理軟體
ON24
on24.com
最好的數位體驗平台，可使用 ON24 Webcast Elite 創建和提供專業、數據豐富且完全品牌化的即時音訊和視訊網路研討會。
BrightTALK
brighttalk.com
與世界上最聰明的專業人士一起發現和學習
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo 是世界上最受歡迎的活動軟體。我們的平台使每個組織者、行銷人員、參展商和與會者能夠釋放活動的力量。
Liveform
livestorm.co
Livestorm 提供簡單的商業視訊通訊軟體。舉辦現場、預先錄製或自動化的網路研討會，輕鬆建立和加入線上會議。
BigMarker
bigmarker.com
舉辦您的觀眾會喜歡的網路研討會。如果您已準備好使用簡單、可自訂的網路研討會軟體，無需下載或麻煩，歡迎回家。
Run The World
runtheworld.today
Run The World 可協助您舉辦虛擬會議、演講和歡樂時光。創建引人入勝的線上活動來教學、建立人脈和建立社群。免費開始！
HeySummit
heysummit.com
舉辦精彩的虛擬活動、會議、課程等，與您的受眾互動，並透過活動為基礎的行銷來發展您的社群。
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm 是一個體驗式活動行銷軟體平台，提供客製化線上邀請、賓客註冊、行動簽到和數位啟動服務。我們領先的軟體還使行銷人員能夠將關鍵事件數據納入其組織的其他銷售和行銷指標中，從而可以衡量事件有效性、加速流程並證明投資回報率。
Goldcast
goldcast.io
Goldcast 是一個量身訂製的 B2B 活動平台，可透過輕鬆舉辦引人入勝的數位和現場活動來改變行銷方式。來自 Adobe、Microsoft、Zuora 和 Mailchimp 等公司的數千名企業 B2B 行銷人員利用 Goldcast 來提高出席率、創造引人入勝的體驗、重新調整活動內容的用途並利用意圖數據。透過 Goldcast 提升您的活動，實現真正的觀眾參與、品牌發展和收入成長；從網路研討會和產品演示到思想領導小組和現場晚宴，從基本活動轉向收入驅動的參與。
Swapcard
swapcard.com
輕鬆舉辦更聰明的展覽和會議 Swapcard 是一個易於使用的註冊和參與活動平台，旨在為您的活動帶來更高的收入。
Balloon
balloon.app
一個由研究支持的平台，透過消除群體思維和放大聲音來釋放想法和回饋。會議時間減少 70%。
Hubilo
hubilo.com
舉辦更好的活動來推動實際收入。 每一次活動都是增加收入的機會—無論發生在哪裡。優先考慮來自單一平台的管道，包括網路研討會、觀看聚會、演示、會議和可轉換的現場活動。
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla 可讓您在一個地方設定自訂註冊表單、發送電子郵件邀請並管理取消。活動參加者可以在線上註冊並進行安全的線上付款。
Remo
remo.co
使用 Remo 將真實的線上體驗帶入生活。 ✓ 所有類型的活動 ✓ 互動內容 ✓ 贊助橫幅 ✓ 4 倍的參與度。
Meetaway
meetaway.com
Meetaway is a virtual event platform that makes it easy and simple for event organizers to bring their audience together, network, and build meaningful relationships. Meetaway helps your attendees meet the people they want to meet. hen setting up an event, organizers can set up matching criteria tha...
Deal Room Events Organizer
dealroomevents.com
We make the complex simple. Deal Room is your simple all-in-one event management platform for in-person, virtual and hybrid events. Simply organise. Simply customise. Simply network. -Best networking experience with comprehensive functionalities -Built-in features and integrations-Virtual, hybrid a...
Deal Room Events Participant
dealroomevents.com
We make the complex simple. Deal Room is your simple all-in-one event management platform for in-person, virtual and hybrid events. Simply organise. Simply customise. Simply network. -Best networking experience with comprehensive functionalities -Built-in features and integrations-Virtual, hybrid a...
Virbela
virbela.com
Virbela builds engaging virtual worlds for remote work, learning, and events. Founded in 2012 by a team of behavioral psychologists, Virbela’s mission is to help organizations and people thrive in a remote-first future. With immersive 3D spaces that are deeply social and collaborative, Virbela bring...
Dryfta
dryfta.com
Too many tools, Too much chaos? Get Dryfta, the all-in-one event platform that event organizers use to collect proposals & talks, sell tickets online, create interactive program schedule, host virtual meetings, and boost attendee engagement with a full-featured networking app.
streamGo
streamgo.events
We Want To Be Different. We started streamGo to make online events better. Better for brands and better for attendees. For a long time online events meant that presenters had to spend more time learning systems than learning their content. Attendees would have to download and install programs to wat...
Prosple
prosple.com
Prosple’s helps over 4 million students and recent graduates across the Asia Pacific region. We work with over 180 career service teams across the Asia Pacific region to connect their students to thousands of local and international opportunities and help provide high-quality career preparation cont...
Haia
haia.live
You're right. There are some great video conferencing solutions, for events - think Haia. The biggest problem in online and hybrid events is attendee engagement leading to a poor user experience - it is difficult to navigate or engage at an event. No event platforms have really mastered this yet. Un...
ExpoSim
exposim.io
ExpoSim is an innovative virtual event platform with interactive features that help you host engaging events. With customizable 3D virtual booths, live chat and video, and detailed reports on visitor engagement, ExpoSim is perfect for hosting virtual expos, trade shows, and more. Our primary value l...
Breakroom
breakroom.net
Breakroom is the next evolution in digital collaboration and engagement – a fully customizable 3D environment built for all your virtual requirements. The new world of work is not the 2D video conferencing hell you've been trapped in. It's an immersive digital experience that empowers connection, co...
Talentspace
talentspace.io
Talentspace is a virtual and hybrid recruiting events platform. With its user-centric and video-first design, Talentspace allows employers, career centers and workforce boards to host immersive and memorable career events.
myOnvent
myonvent.com
myOnvent is a comprehensive and innovative online event and community platform with extensive experience hosting a wide variety of events online or as a hybrid component to in-person events (academic conferences, expos and fairs, virtual conferences, and more). myOnvent's platform can be used as a o...
Premier Virtual
premiervirtual.com
The Premier Virtual platform allows organizations to transform their hiring into a seamless virtual process. Our all-in-one virtual recruitment suite will give you the flexibility to host online job fairs, and offer 24/7 access to job seekers looking to connect. The platform has helped over 60,000 e...
Engagez
engagez.com
Engagez 是首屈一指的一體化數位互動平台之一，適合需要吸引潛在客戶、客戶、合作夥伴和員工參與行銷、銷售、培訓和教育業務計畫的企業。一個平台，讓您身臨其境：虛擬活動、混合活動、一對一會議、結構化網路、貿易展覽、社交學習、銷售會議、招聘會、直播、網路研討會、人員參與高度可自訂、用戶友善的數位和基於事件的混合平台。Engagez 是首屈一指的一體化數位參與平台之一，適用於需要吸引潛在客戶、客戶、合作夥伴和員工參與行銷、銷售、培訓和教育業務計劃的企業。一個平台，讓您身臨其境：虛擬活動、混合活動、一對一會議、結構化網路、貿易展覽、社交學習、銷售會議、招聘會、直播、網路研討會、人員參與高度可自訂、用...
Chati
chati.com
靈活、高度可擴展的虛擬活動建立器，易於存取、身臨其境，並且會讓與會者對下一場活動感到興奮。 Chati 擁有數十年來舉辦虛擬活動的經驗，提供成功舉辦精彩活動所需的所有工具。透過在 Chati 團隊的支持下或透過我們的一系列範本為客戶提供簡單建立自己的虛擬體驗的機會，您將找到最適合您需求的活動解決方案。
Social27
social27.com
Social27 為加速銷售和建立社區的活動提供支援。舉辦有趣、安全且可在全球擴展的虛擬、混合、現場活動和網路廣播。 Social27 虛擬活動平台為與會者交流、贊助商和參展商展示以及無縫演講者會議體驗提供了最佳的虛擬和混合機會。贊助商和參展商：幫助贊助商和參展商創建自己的參展商展位微型網站，以激發興奮並產生潛在客戶。講者：讓演講者輕鬆發表令人驚嘆的演示並與與會者聯繫 - 就像加入 Zoom 或 Teams 會議一樣簡單。與會者：利用我們推薦引擎的強大功能，使與會者可以與他們最關心的人員、贊助商和會議建立聯繫。請訪問 Social27.com 以了解更多信息，或與我們一起安排演示！
EventAct
eventact.com
Eventact 是一個事件管理 SaaS。 Eventact 使活動策劃者能夠創建和管理虛擬、混合和現場活動。 Eventact 包含管理活動所需的一切。模組包括註冊、住宿、虛擬活動託管、活動網站建立器。虛擬參展商展位、潛在客戶收集應用程式、活動簽到和徽章列印應用程式。摘要管理、電子海報和虛擬電子海報。
Eventee
eventee.co
由於行動和網路應用程式直覺、美觀的介面，我們的客戶每次活動都能覆蓋 70% 以上的用戶群。 Eventee 功能可讓您有效管理活動、提高與會者參與度並改善整體活動體驗。功能包括：活動安排、即時問題和民意調查、直播、研討會預訂、新聞源、網路、合作夥伴展示、自訂整合、自訂品牌、活動分析等。請造訪 https://eventee.co 開始免費試用！
Agorify
agorify.com
Agorify 站在活動技術民主化的前沿，我們相信高品質、高效的活動管理解決方案應該是易於取得且價格合理的。我們的平台體現了這項承諾，提供了一系列專為各種規模和預算的活動而設計的功能： - 自助服務亭解決方案：透過我們直觀、高效的自助服務終端系統簡化與會者簽到。 - 活動應用程式：透過功能豐富且可自訂的活動應用程式增強參與者的參與度。 - 票務和註冊：透過我們用戶友好的票務系統簡化註冊流程。 - 潛在客戶檢索：利用我們先進的潛在客戶檢索技術，最大化社交機會並追蹤參與。借助 Agorify，世界各地的活動組織者都能夠打造高品質、低成本、令人難忘且高效的活動。
Brella
brella.io
Brella 是領先的現場活動、混合活動和虛擬活動平台。世界領先的會議和展覽信賴 Brella 為其活動提供相關內容、優質網路和創新創收機會。 Brella 細緻的分析報告涵蓋熱門話題、買家意圖、內容消費、網路和參與度，使活動組織者能夠持續、輕鬆地向參展商、贊助商和合作夥伴提供可衡量的曝光度和透明的投資回報(ROI)。我們的使命是讓與會者齊聚一堂，參加難忘、相關且引人入勝的會議，作為這項使命的一部分，Brella 促進了數百萬現場、虛擬和混合活動參與者之間的聯繫。
Cadence
eventcadence.com
Cadence 是一個一體化平台，用於規劃、執行和體驗您夢想的面對面或虛擬活動。憑藉令人驚嘆的圖像、客製化顏色和獨特的徽標，您的品牌形象將成為我們平台的延伸。無論是虛擬公司會議或音樂節，我們都努力打造能夠留下持久影響力的活動。
Fourwaves
fourwaves.com
Fourwaves 是為研究人員和活動組織者提供的會議管理解決方案。透過 Fourwaves，您可以輕鬆管理從虛擬海報會議到全球會議的任何科學活動。一些功能包括： - 活動網站建立器 - 註冊和支付工具 - 摘要管理 - 同行評審工具 - 混合/虛擬 Web 應用程式 - 虛擬海報會議 - 直觀的組織者面板 為任何活動提供一體化解決方案，快速快捷以及Fourwaves 全程的專業客戶支援。
Eventmix
eventmix.live
Eventmix 是一個易於使用的虛擬和混合活動平台，組織者可以在幾分鐘內從自己的網站舉辦活動。 Eventmix 為您提供所需的所有工具，不僅可以輕鬆舉辦活動並透過活動獲利，還可以透過完全可自訂的專用網路和參與區域保持觀眾的參與度。
webMOBI
webmobi.com
webMOBI 是新一代人工智慧驅動的一體化活動管理軟體，並附有與會者 CRM。它提供活動應用程式、網站、註冊、即時民意調查、調查、即時地圖、多活動應用程式、潛在客戶開發服務和與會者參與。 webMOBI 可協助您體驗更優雅、簡化且可自訂的行動應用程序，適用於活動、節日、企業和大學校園。我們的尖端軟體受到全球 100 個品牌的信賴，適用於企業活動、會議、貿易展覽、內部/外部會議等。查看我們的遊戲化和功能更豐富的平台，活動策劃者只需使用我們的最佳活動應用程式產生器 -webMOBI 即可輕鬆吸引與會者。
Azavista
azavista.com
Azavista 是為旨在簡化活動策劃流程的企業活動組織者提供的解決方案。我們提供一整套適合您日曆中任何活動的活動技術解決方案，幫助您提高效率、改善溝通和生產力並提高出席率。透過一系列廣泛的模組和功能，使用者可以透過一個介面設定多個活動、與 CRM 和行銷自動化系統整合、管理註冊、專案管理等。我們還提供簽到應用程式和參與者活動應用程序，無需您的開發團隊的幫助即可在幾分鐘內建立和自訂。我們創建了一個靈活、創新、易於使用的完整平台。輕鬆適應新的和不斷變化的趨勢和市場需求，這意味著策劃者始終可以達到他們的活動期望。自 2011 年成立以來，成千上萬的活動策劃者使用我們的平台提高了效率和生產力，使他們...
Notified
notified.com
Notified Event Cloud 提供世界上最全面的端到端事件技術和相關服務，以支援事件的建立和管理。管理活動的整個生命週期，無論地點、形式、規模或長度如何 - 從單一會議到始終在線的體驗。 Noted 使活動策劃者、行銷人員和傳播專業人士能夠透過一個平台創建身臨其境的體驗、提高參與度、挖掘有利可圖的見解並最大限度地提高投資回報率。 - 現場活動：簡化並自動化您的註冊和後端流程，從徵集文件到建立議程。 - 虛擬活動：透過品牌大廳、強大的參與工具和內建網路廣播解決方案提供身臨其境的數位體驗。 - 混合活動：透過端到端活動技術、行動應用程式和現場製作服務，將共享體驗提升到新的高度創建沉...
Attendease
attendease.com
用於企業活動和會議策劃管理的尖端軟體。 Attenease 是策劃者和會議組織者的終極活動管理解決方案。從面對面到混合和虛擬，我們的平台涵蓋了您活動生活方式的各個方面。透過我們的網站建立器、電子郵件行銷和與會者註冊進行無縫推廣。掌控活動細節，從演講者和參展商到日程安排和票務。 attendease 讓每個人都能輕鬆建立和管理活動，它簡化了流程，確保在幾分鐘內取得成功。 attendease 非常適合尋求以下服務的組織： ✔ 合理且可預測的技術成本，無意外費用✔ 簡化與會者溝通，以吸引、通知和參與以推動成果✔ 在整個與會者旅程中提供一致的品牌體驗✔ 輕鬆實現✔ 推動註冊體驗，提高轉換率並減少流失...
Eventtia
eventtia.com
Eventtia 是一款一體化活動管理平台，可協助大型企業創建獨特的面對面、混合和虛擬活動。 Eventtia 的可自訂功能和 API 整合使世界領先的公司能夠有效管理與會者、創建引人入勝的電子郵件和簡訊活動並產生有價值的數據。迄今為止，Eventtia 已幫助 Pernod Ricard、Dior、Toyota、Richemont 集團和 Pierre Fabre 集團等 7,200 多家客戶在全球創建和組織了 30,000 多場活動。
Eventcube
eventcube.io
Eventcube 使活動組織者能夠透過精美的活動管理技術創建有意義的虛擬、現場和混合活動，該技術可以在每個接觸點進行完全自訂和白色標籤。透過 Eventcube，您可以建立品牌廣播舞台，同時使用我們的廣播和場地功能在觀眾之間託管網路會議室和私人一對一通話。我們正在恢復虛擬會議的社交功能。為此，我們為您的受眾提供與人群聯繫並建立持久關係的空間——類似於傳統的面對面活動，但帶有社交網絡的氣息。自推出以來，Eventcube 已為全球超過 100,000 場活動提供支持，並為 TedX、TikTok、TK Maxx 和 Red Bull 等頂級品牌以及目標驅動的組織和節日提供服務。我們被 2021...
Canapii
canapii.com
Canapii 屢獲殊榮的活動管理平台專為各種規模的組織而設計，旨在提供獨特且引人入勝的面對面、混合和虛擬活動。從線上票務到現場簽到，再到活動後分析，我們的數位工具和解決方案可讓您簡化整個活動組織—全部集中在一個地方。 Canapii 由充滿熱情的活動專業人士組成的全球團隊組成，他們有著共同的價值觀。我們關心在世界各地的客戶和團隊成員之間創造創新的活動體驗、持久的關係和有意義的連結。
EventMobi
eventmobi.com
EventMobi 的端到端活動管理平台使活動組織者可以輕鬆規劃、推廣、貨幣化和提供引人入勝的虛擬、混合和現場活動體驗。從網站、註冊和屢獲殊榮的活動應用程序，到虛擬空間和完全管理的線上活動製作，自2009 年以來，EventMobi 平台已被72 個國家/地區的10,000 多名活動策劃者使用。無論您舉辦一場活動還是數百場活動，我們的活動管理平台簡化了您的工作流程，讓您花更少的時間管理技術，而將更多的時間用於為與會者創造引人入勝的活動體驗。
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop 是一個真正的端到端現場、虛擬和混合活動管理和參與平台。 PheedLoop 支援一切，從本地串流媒體、虛擬展廳、徽章列印、註冊、同步演講者/參展商入口網站和即時行動應用程序，到現場簽到、平面圖、自動調查、本地視訊網路和參展商/贊助商貨幣化系統。 PheedLoop 是終極簡化的活動管理系統，可供各種類型和規模的活動使用，最多可容納數萬名參與者。 PheedLoop 主要為企業、協會、學術和政府客戶提供服務，包括 Shopify、IBM 和加拿大政府。
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus 是一個從頭開始建立的下一代活動行銷平台，用於擷取、分析和利用前所未有的資料量，以顯著改善活動和會議。作為一個真正的 SaaS 平台，RainFocus 透過單一儀表板簡化了活動註冊、內容管理、參展商活化和現場體驗。節省時間、提高參與度並最大限度地提高每次活動的活動價值。
EventX
eventx.io
“隨時隨地為任何人舉辦活動。”活動是有意義的聯繫和知識共享發生的地方。我們致力於讓活動變得簡單而富有影響力。 EventX是一個屢獲殊榮的虛擬活動SaaS平台，也是一體化智慧活動管理解決方案供應商。我們為亞洲和中國的公司、主辦單位和領先貿易機構提供虛擬和混合活動解決方案，包括亞馬遜、蘋果、香港貿發局、阿里巴巴、勵展博覽會等。憑藉互動展廳、動態參展商展位、線上註冊表、網路研討會和互動會議舞台等功能，我們是希望將受眾擴大到亞太地區的組織的首選服務。 EventX 以前稱為 EventXtra。
Swoogo
swoogo.events
Swoogo 強調簡單性、功能性和真正的 DIY 精神，是一個用戶友好的活動管理平台，可幫助將來自任何地方的人們聚集在一起。 Swoogo 的超級功能是簡化各類活動的組織面，從註冊和會議安排到活動後資料報告。 Swoogo 協助活動行銷人員直觀地建立一個具有嵌入式註冊、電子郵件自動化、贊助商入口網站和演講者資源的網站。 Swoogo 是市場中不斷增長的力量，也是活動中的下一個大事件。
Cvent
cvent.com
Cvent 為任何活動和每一次活動提供一體化活動平台。我們的平台簡化了活動生命週期每個階段的管理，同時為您提供實現價值最大化所需的數據和見解。無論是面對面、虛擬還是混合方式，您都將擁有一個單一平台，其中包含尋找供應商、吸引與會者、最大化贊助商價值以及捕獲重要活動數據所需的一切。作為活動行銷和管理技術領域的全球領導者，Cvent 具有獨特的優勢，可以為您的各種類型、規模和複雜性的活動提供支持
Webex Events
socio.events
Webex Events（以前稱為 Socio）是一個端到端活動管理平台，支援沉浸式、直覺且包容性的虛擬、混合和現場活動。透過活動應用程式、靈活的註冊、簽到和徽章列印、潛在客戶檢索和直播技術來提高標準。 Webex Events 將靈活性與易用性融為一體，因此組織者可以舉辦支持其目標的引人入勝的活動，無論活動或組織的類型如何。在socio.events 上了解更多信息
ViewStub
viewstub.com
ViewStub 是一款交鑰匙混合活動平台以及活動和體驗軟體。我們為活動票務和註冊、直播影片和點播串流、行銷和促銷提供全方位的解決方案。客戶可以使用 ViewStub 的白標軟體直接從自己的網站出售門票、收集登記並舉辦虛擬活動和體驗。我們還提供免費的活動市場，供您在全球範圍內獲利、直播和舉辦活動。 ViewStub 是商務會議、體育賽事、音樂節、音樂會以及任何希望將活動體驗轉變為混合方式的人士的完美解決方案。還在尋找傳統的解決方案嗎？ ViewStub 提供現場活動票務解決方案以及嚴格的虛擬選項。
Glue Up
glueup.com
Glue Up 是一款一體化 CRM 平台，可協助您透過活動、會員資格和其他數位工具從一個地方建立和發展您的社群。 Glue Up 的一體化平台整合了最佳的 CRM、活動管理、會員管理、電子郵件行銷、專案管理、培訓管理、調查、財務和其他生產力工具。 Glue Up 的雲端解決方案附帶兩款行動應用程式 - 一款適用於組織，一款適用於其社群。這些解決方案非常適合協會、商會、活動組織者和所有希望更好地為社區服務的會員組織——即使並非總是能夠親自會面。自 2020 年大流行以來，Glue Up 還配備了高級參與功能，如快速網路、社區參與解決方案或網路研討會參與解決方案。
Brandlive
brandlive.com
利用 Brandlive 這個打造提升視訊體驗的平台，將電視的魔力帶入您的網路研討會、活動和會議。無論是每月的網路研討會、產品發布會、投資者會議還是年度最大的活動，我們都可以幫助公司將任何規模和複雜性的項目從無聊變成值得一看的項目。 Brandlive 提供獨特的軟體和服務組合，使我們的客戶能夠創建令人難以置信的內容、體貼供應商並減少支出，同時推動最重要的受眾採取行動。請造訪brandlive.com 以了解更多資訊。
Shocklogic
shocklogic.com
Shocklogic 比其他科技公司更了解會議產業的需求。我們成立於 1997 年，近 25 年來一直關注活動技術的脈動。我們廣泛的軟體和服務套件在舉辦尖端活動的各個方面為活動組織者提供支持，無論是現場活動、虛擬活動還是混合活動。 Shocklogic 團隊由充滿活力、勢不可擋的技術專家、協會專家和活動組織者組成，是我們最大的驕傲。我們由 20 多個國家的員工組成，是一家具有全球視野的多元化公司，但我們對待客戶和團隊成員就像對待家人一樣。我們是一家屢獲殊榮的家庭經營、以價值為中心的公司，擁有國際客戶群，其中包括一些世界上最大、最複雜的組織。在 Shocklogic，您的活動就是我們的熱情。
WorkCast
info.workcast.com
WorkCast 是一個基於雲端的平台，用於創建完全品牌化的網路研討會、直播和虛擬活動。自 2008 年以來，我們一直在幫助出版業、金融科技、協會和教育領域的企業發展，讓他們能夠利用數位活動體驗輕鬆地在真正的全球範圍內與受眾互動。我們的技術易於啟動且功能強大，可為企業提供釋放數位活動潛力所需的工具，並在每一步中提供出色的支援。 WorkCast 的總部位於英國東北部，並在愛丁堡和西雅圖設有辦事處，為團隊提供了國際影響力，並使 WorkCast 能夠為世界各地的客戶提供支援。欲了解更多信息，請訪問 https://info.workcast.com。
InEvent
inevent.com
InEvent 由活動專業人士和 A/V 專家組成，他們致力於突破網路研討會和活動技術的界限。我們的產品為企業公司提供卓越的體驗，賦予他們白標解決方案，透過軟體和硬體解決方案創建面對面、虛擬和混合活動。所有這些都由專門的 24/7 客戶服務支持，100% 都是人類。 InEvent 整合平台包括飯店和住宿、旅行和物流、網路廣播、即時參與、順利註冊、動態網路、強大的行銷自動化、客製化網站和行動應用程式、即時分析、高效能信標和 100 多個其他功能，提供互動和沈浸式體驗。我們已成功為超過 50,000 場活動和網路研討會提供服務，全球與會者超過 200 萬，串流媒體時長超過 60 多萬分鐘。無論您...