替代項 - Event Temple
Skedda
skedda.com
辦公室、共享辦公空間、大學、體育場館、工作室和教堂只是 Skedda 管理辦公桌、房間、庭院、工作室、大廳和所有其他「空間」使用的一些場所。
Aisle Planner
aisleplanner.com
適合現代活動專業人士的簡單、強大且完整的軟體解決方案。
Tripleseat
tripleseat.com
Tripleseat 是一款線上餐飲和活動管理軟體，可增加餐廳、飯店和獨特場所的銷售額並簡化預訂。
Propared
propared.com
Propared – 藝術與活動組織的製作規劃軟體
Harpsen
harpsen.com
Harpsen is an all-in-one event management software created for the wedding and event industry.
Releventful
app.releventful.com
Releventful provides event industry business owners an all-in-one tool kit designed to keep them organized and connected, while saving time and money,
Mazévo
gomazevo.com
Mazévo is based near Denver, Colorado, and was started in 2019 by Dean Evans, the founder of Dean Evans and Associates and creator of the EMS Scheduling Software system. Mazévo is a small and active team dedicated to providing the best software for scheduling rooms and events and the best customer s...
Venuerific
venuerific.com
Venuerific is a one-stop venue management software for event venues based out of Southeast Asia. Hundreds of businesses have benefited from the advanced venue management software features such as CRM, Reporting & Statistics, Smart Schedulling, Venue Management, Email Marketing, Payment, and many mor...
MICE Operations
miceoperations.com
MICE Operations 為活動場地、餐飲公司和活動專業人士提供強大的線上活動規劃和管理軟體。活動策劃 – 不必擔心 Word 文件、電子郵件以及在不同地方尋找資訊。 MICE 透過完美概述您的所有活動資訊、計畫和文件，讓您充滿信心。預訂小工具 – 透過您網站上的預訂小工具，您可以 24/7 處理活動請求，客戶可以整理她正在尋找的活動。一旦它進入您的收件箱，您的（數位）提案只需幾分鐘即可準備就緒。發票 – MICE 允許您只需點擊幾下即可發送活動發票，按照您想要的方式查看，並使發票變得輕而易舉。它專為活動和酒店業而構建，原生支援每種產品的多種增值稅率。訊息 – MICE 會追蹤您與客戶或...
Perfect Venue
perfectvenue.com
立即在 PerfectVenue.com 開始免費試用！無需信用卡。 Perfect Venue 透過提供易於使用且價格實惠的系統來簡化活動銷售流程，為獨立餐廳、飯店集團和所有類型的場所提供協助。 Perfect Venue 使我們的客戶能夠在一處無縫收集潛在客戶、發送提案、管理可用性、產生 BEO 和接受付款。
Brightly
brightlysoftware.com
Brightly 的 Event Manager™ 是一款基於雲端的一體化設施調度平台，可協助團隊安排、組織和推廣組織的活動，確保團隊擁有合適的工具來集中和自動化從開始到結束的流程。結束。在預算資金稀缺且成本回收計畫可能對學校底線產生重大影響的世界中，活動管理器可以輕鬆追蹤和監控與活動相關的收入。從請求發起到成本回收分析，活動經理控制活動組織，確保積極的社區和與會者體驗。
Planning Pod
planningpod.com
適用於活動策劃者和場地的排名第一的一體化活動管理軟體。 了解超過 20K 專業人士如何利用我們完整的線上活動管理軟體每月節省 62 多個小時並簡化流程和通信
Weven
weven.co
一體化場館管理系統，可實現場館、客戶和供應商之間的無縫協作。