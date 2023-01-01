替代項 - Eulerity

CampaignTracker

campaigntracker.io

CampaignTracker 是一款功能強大的連結管理平台軟體，可簡化追蹤和優化行銷活動的流程。我們的軟體提供了一個集中式儀表板，您可以在其中輕鬆管理所有連結並追蹤您的行銷活動績效。透過 CampaignTracker，您可以輕鬆建立和組織連結、設定自訂追蹤參數並跨多個管道監控行銷活動的效果。無論您是執行電子郵件行銷活動、社群媒體促銷還是 PPC 廣告，CampaignTracker 都可以輕鬆追蹤和衡量您的結果，並做出數據驅動的決策來優化您的行銷活動。自 2016 年推出以來，CampaignTracker 已協助全球數千家企業和行銷人員簡化行銷活動並取得更好的成果。借助我們功能強大且用戶...