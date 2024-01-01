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Essembi 是軟體創新中心，幫助軟體公司加速創新週期，成為市場領導者。在當今快節奏的軟體世界中，建立優秀軟體的壓力比以往任何時候都更大。軟體創新周期的速度對您的成功起著關鍵作用。成功的行業領導者通常是那些擁有最快軟體創新週期的人——快速收集有價值的反饋，就新產品功能做出明智的決策，並比競爭對手更快地提供高品質的產品更新。 Essembi 透過提供在一個系統中管理週期的功能，幫助軟體團隊加快軟體創新週期。當您的產品管理、開發、客戶支援、銷售和行銷團隊在單一平台上無縫協作時，每個人都會獲益- 您的客戶更快地獲得功能，您的產品成長更快，您的業務規模更快。
目錄:
Productivity
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