Espressive 提供企業級數位工作場所協助，從第一天起就可以降低成本，同時提高員工體驗、生產力和滿意度。 Espressive Barista 是我們為企業提供的虛擬支援代理 (VSA)，它將數位體驗、智慧和自動化完美結合，為員工提供超越人類能力的自助服務，從而提昇在工作中獲得幫助的體驗。 咖啡師扮演服務代理的角色，用最好的人工智慧帶來最好的人類體驗。利用專有且特定於領域的大語言模型 (LLM)、員工語言雲以及與通用 LLM 的集成，Barista 透過個性化體驗自動解決員工的疑問、問題和請求，從而使 80 至 85 名員工採用% 並將幫助台呼叫量減少50% 至70%。

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