一個簡單而安全的評估平台，提供無摩擦的過程來進行一對一的評估（在學前班、傳統知識、幼兒園和一年級中廣泛使用）。使用預先載入的測驗或建立自己的評估，快速收集學生表現數據並自動產生多個報告。 ESGI 中的數據也用於填充個人化家長信和閃存卡、識別個人或團體進行有針對性的指導，以及客製化學習環境以促進學術發展的重點領域。

網站： esgisoftware.com

免責聲明：WebCatalog 與 ESGI 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。