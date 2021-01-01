替代項 - Engagespot
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) 是 Amazon 的子公司，以按量付費的方式向個人、公司和政府提供按需雲端運算平台和 API。這些雲端運算Web服務提供了各種基本的抽象技術基礎設施以及分散式運算建構塊和工具。其中一項服務是 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)，它允許使用者透過互聯網隨時使用虛擬電腦叢集。 AWS版本的虛擬電腦模擬了真實電腦的大部分屬性，包括用於處理的硬體中央處理單元（CPU）和圖形處理單元（GPU）；本地/RAM記憶體；硬碟/SSD儲存；作業系統的選擇；聯網;以及預先安裝的應用軟體，例如網頁伺服器、資料庫和客戶關係管理 (C...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一個美國行銷自動化平台和電子郵件行銷服務。該平台是其營運商 Rocket Science Group 的商業名稱，該公司是一家美國公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 於 2001 年創立，Dan Kurzius 後來加入。 “Mailchimp 以其最受歡迎的電子賀卡角色命名，於 2001 年推出，多年來一直是一個副項目，每月收入數千美元。” Mailchimp 最初是一項付費服務，並於 2009 年添加了免費增值選項。一年之內，其用戶群從 85,000 人增長到 450,000 人。到 2014 年 6 月，它每月代表用戶發送超過 10...
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Brevo
brevo.com
Brevo（以前稱為 Sendinblue）可協助您發展業務。透過電子郵件、簡訊、聊天等方式建立客戶關係。在需要時使用您需要的工具。免費試用。
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid（也稱為 Twilio SendGrid）是一個位於科羅拉多州丹佛的客戶通訊平台，用於交易和行銷電子郵件。該公司由 Isaac Saldana、Jose Lopez 和 Tim Jenkins 於 2009 年創立，並透過 Techstars 加速器計劃進行孵化。 截至 2017 年，SendGrid 已籌集超過 8,100 萬美元，並在科羅拉多州丹佛市設有辦事處；科羅拉多州博爾德；加州歐文市；加州雷德伍德城；該公司於 2017 年 11 月 16 日在紐約證券交易所上市。Twilio 於 2019 年 2 月收購了 SendGrid。
OneSignal
onesignal.com
行動推播通知、網路推播和應用程式內訊息傳遞領域的全球領導者。受到 80 萬企業的信賴，每天發送 50 億則推播通知。
Oracle Cloud Infrastructure
oracle.com
Oracle Cloud 是 Oracle Corporation 提供的雲端運算服務，透過 Oracle Corporation 管理的資料中心的全球網路提供伺服器、儲存、網路、應用程式和服務。該公司允許透過互聯網按需提供這些服務。
Mailtrap
mailtrap.io
在將電子郵件樣本交付給客戶之前檢查並調試它們。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 為電子郵件行銷軟體、登陸頁面建立器、網路研討會託管等提供線上平台。無需信用卡即可免費試用 30 天！
SendPulse
sendpulse.com
自動化您的行銷並將所有交付管道整合到一個平台上：電子郵件、網路推播通知、簡訊、Viber。 © 2021
Mailgun
mailgun.com
功能強大的事務性電子郵件 API，使您能夠發送、接收和追蹤電子郵件，專為開發人員而建置。今天就了解更多！
Mailjet
mailjet.com
使用 Mailjet 簡化您的電子郵件發送並提高您的銷售額。我們透過簡單而強大的服務來滿足您的所有電子郵件和簡訊需求。
Emma
myemma.com
簡單，與您合作，基本上是您最好的朋友電子郵件行銷。 最好的朋友讓人際關係變得容易。他們為你加油，在你困難的時候出現。這就是艾瑪為您的電子郵件所做的事情。
Zoho ZeptoMail
zoho.com
交易電子郵件服務：有保證的即時交付 您的交易電子郵件包含重要資訊。 ZeptoMail 是一項可靠且安全的服務，可以立即發送這些非常重要的電子郵件。憑藉高速交付和出色的收件匣放置，ZeptoMail 意味著您不再讓客戶等待。
Campaign Monitor
createsend.com
透過令人難忘的電子郵件行銷推動成果。使用 Campaign Monitor 簡單的電子郵件行銷和自動化工具，與受眾建立聯繫從未如此簡單。
Postmark
postmarkapp.com
Postmark 每次都會準時將您的交易電子郵件傳送給客戶。
HelpCrunch
helpcrunch.com
使用 HelpCrunch 一體化工具組擴展您的支援、行銷和銷售 - 您所需的一切現在都集中在一個地方。
AWeber
aweber.com
立即免費試用 AWeber，獲取所有解決方案來擴大您的電子郵件清單、與您的受眾互動並增加銷售額。無需信用卡。
Sendbird
sendbird.com
讓您的應用程式具有社交性。從 Reddit 到 Paytm 再到 Headspace，每個深受喜愛的應用程式都離不開強大社群的支援。透過將聊天、語音或視訊添加到您的應用程式中，更貼近您的需求。
Courier
courier.com
Courier 是設計和傳遞通知的最聰明方式。設計一次，然後透過一個 API 交付到任何管道 - 電子郵件、Slack、簡訊、推送等。
Customer.io
customer.io
使用 Customer.io 觸發電子郵件、推播、簡訊、網路掛鉤等。控制行為數據以個人化客戶溝通並提高參與度。開始免費。
SparkPost
developers.sparkpost.com
全球首個預測性電子郵件智慧平台，透過前所未有的數據可見度幫助品牌預測和優化電子郵件效能。
Omnisend
omnisend.com
電子商務電子郵件行銷、自動電子郵件和簡訊 - 切換到 Omnisend 並在不增加工作量的情況下增加您的銷售額。
Braze
braze.com
即時提供相關的個人化客戶體驗。
CleverTap
clevertap.com
CleverTap 是一家基於 SaaS 的客戶生命週期管理和行動行銷公司，總部位於加州山景城。該公司成立於 2013 年 5 月，為 8,000 多家公司提供行動應用分析和用戶參與產品，包括索尼、沃達豐、Carousell、DC Comics、Go-Jek、BookMyShow 和 DealsPlus。該公司得到了紅杉資本、Tiger Global Management、Accel Partners 和 Recruit Holdings 的支持。
Sender
sender.net
在您的電子郵件清單和收入之間架起橋樑。 Sender 讓您能夠快速、輕鬆地與客戶保持聯繫並發展您的業務，同時花費更少。
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一個全端解決方案，包括強大的客戶分析、自動化跨通路參與和人工智慧驅動的個人化。
Helpmonks
helpmonks.com
探索為您的客戶服務團隊建立的一體化客戶互動平台，並提供增強客戶體驗的工具。了解更多！
SALESmanago
salesmanago.com
唯一的無程式碼、人工智慧驅動的 CDXP，具有本地建置和整合的超個人化行銷執行管道。
User.com
user.com
User.com 是一款先進的行銷和銷售自動化軟體。我們幫助公司簡化內部流程並更快地發展業務。
GoZen
gozen.io
利用人工智慧驅動的自然成長平台將您的銷售額和收入提高 10 倍。 透過創建 SEO 友善的內容、建立受眾、自動化參與和銷售，在沒有廣告的情況下有機地發展您的業務。
Contlo
contlo.com
向自主生成行銷問好。 Contlo 是一個下一代行銷平台，專為人工智慧第一世界而建置。 由您品牌的人工智慧模型和自主人工智慧代理提供支援。
MailUp
mailup.com
MailUp 是完整的電子郵件和 SMS 傳送解決方案，它將強大的電子郵件行銷工具與 SMTP 中繼以及電子商務、CRM 和 CMS 系統的插件結合在一起。
Iterable
iterable.com
與您的客戶建立聯繫，就像您真正了解他們一樣。 Iterable 是一個跨通路行銷平台，可支援統一的客戶體驗，並使您能夠創建、優化和衡量整個客戶旅程中的每一次互動。
dotdigital
dotdigital.com
了解 dotdigital 的一體化平台如何讓您創建行銷自動化，透過電子郵件、簡訊、社交、推播通知和登陸頁面吸引您的聯絡人。
MailerSend
mailersend.com
哦
SMTP2GO
smtp2go.com
SMTP2GO 是可擴展、可靠的電子郵件交付解決方案。全球伺服器、強大的 API 和強大的報告使我們與眾不同。試試我們的免費方案！
Jango Mail
jangomail.com
詹戈郵件。企業級電子郵件部署。您的電子郵件由您為主。現場支援。即時報告。 888-465-2646。
UserWise
userwise.io
易於使用的 liveops 工具讓您的玩家著迷。一站式對玩家進行細分、安排活動並查看結果。
Bloomreach
bloomreach.com
專為商業打造的數位體驗平台。 Bloomreach 解決方案將統一客戶和產品資料的力量與人工智慧和預測決策的速度和規模相結合，因此您可以提供在任何管道和每次旅程中都能轉換的神奇體驗。
sendwithus
sendwithus.com
Sendwithus 幫助小型團隊在原始程式碼之外管理交易電子郵件，從而簡化工作流程並始終保持品牌化電子郵件。
Maropost
maropost.com
電子郵件行銷、簡訊、行動、旅程和電子商務 - 所有工具都可以擴展和簡化您與客戶的聯繫、行銷和銷售方式！
Airship
airship.com
透過為企業品牌建立的客戶互動平台，在客戶生命週期的每個階段傳遞有意義的訊息。了解更多。
Primailer
primailer.com
希望透過電子郵件行銷來拓展業務。 那麼 PRIMAILER 就是為您服務的，您可以在其中發送電子郵件和以結果為導向的群發郵件活動。透過簡單的步驟建立群發電子郵件並透過最佳群發電子郵件服務提供者產生更多銷售額。 * 交付能力：透過電子郵件發送訊息，包括姓名、訂單號碼、購買日期、折扣優惠券等。 * 可擴展性：無論您是新創公司還是大型企業，都可以透過PRIMAILER平台批次處理您的重要電子郵件。 * 專業知識：PRIMAILER 的客戶成功和支援團隊幫助您提供有關 Primailer 的資訊和指導。 * PriMailer：透過始終在正確的時間發送完美的訊息來吸引不斷增長的受眾。 Primai...
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly 讓企業可以透過 WhatsApp 輕鬆建立和發送自動化、互動式和個人化的行銷活動。這促進了雙向對話（與簡訊和電子郵件不同），潛在客戶和客戶可以選擇他們的購買旅程，從而提高參與度和轉換率。 Connectly 也將客戶通訊集中在一個統一的收件匣中（跨 WhatsApp、SMS、Facebook Messenger 和 Instagram），使公司能夠細分受眾並根據其智慧報告做出數據驅動的決策。
Upland Adestra
uplandsoftware.com
激發參與度的電子郵件自動化軟體。 透過可推動轉換的個人化內容吸引您的電子郵件受眾。 Upland Adestra 是全球領先的第一人稱行銷電子郵件和生命週期行銷解決方案提供商，為全球和成長型品牌提供服務。
Truepush
truepush.com
使用 Truepush 工具發送無限量的免費推播通知並透過推播廣告獲利。 透過我們的推播廣告為您的網站添加額外的收入管道。使用 Truepush 工具吸引用戶，每月最多可節省 1200 美元。
ngrow
ngrow.ai
透過 AI 推播通知提高保留率。唯一的無SDK推播通知智慧平台。
Mailmodo
mailmodo.com
沒有獲得足夠的轉化？使用這些適用於每個行業的頂級電子郵件流創意來吸引、培養潛在客戶並將其轉化為付費客戶。
Knock
knock.app
開發人員的通知基礎設施。 Knock 是靈活、可靠的通知基礎架構，專為隨您擴充而建置。
Act-On
act-on.com
專門從事 B2B、B2C 和電子郵件行銷的行銷自動化平台，旨在滿足現代業務的實際需求。
Leanplum
leanplum.com
透過優化的多通路訊息傳遞和活動編排建立持久且有價值的關係，從而最大限度地提高客戶參與度。
Upsight
upsight.ai
Upsight 統一了全通路分析、整合行銷工具和廣告最佳化，以最大限度地提高收入並提高整個產品組合的績效。
Unifonic
unifonic.com
Unifonic 是一個客戶參與平台，使組織能夠透過卓越的全通路體驗來取悅客戶。它透過統一通訊管道、訊息傳遞應用程式和聊天機器人，簡化了整個客戶旅程中每個接觸點的對話。 Unifonic 的解決方案將客戶溝通管道（包括文字、語音、訊息和網路）整合到一個平台中，使公司能夠建立更牢固的客戶關係。隨著新通路的出現和使用者偏好隨時間的變化，組織依靠 Unifonic 來最大限度地提高客戶參與度並優化通訊投資回報。從網路銀行簡訊到 WhatsApp 客戶服務支持，Unifonic 使組織能夠轉變其客戶體驗，同時使他們能夠專注於核心業務活動，而無需維護昂貴的通訊基礎設施。 Unifonic 將本地企業與其...
Push Monkey
getpushmonkey.com
適用於 Chrome、Safari 和 Firefox 的本機行動和桌面推播通知。向忠實讀者通知新內容最簡單的方法
Pushify.com
pushify.com
Pushify 提供了一個儀表板，您可以透過儀表板根據時區跨不同邊界定位使用者。因此，在不同地區的用戶最活躍時定位他們。
Ocamba
ocamba.com
用於廣告服務和推播訊息傳遞的完整企業管理應用程式套件
NotificationAPI
notificationapi.com
NotificationAPI 是在您的產品中實現通知（電子郵件、應用程式內等）的最快方式。它配備了所有必要的底層整合、視覺化通知編輯器和 SDK，讓您可以在幾分鐘內建立新通知並將其整合到您的產品中。
Nashpush
nashpush.com
Nashpush 是一個功能強大且用戶友好的推播通知發送平台，使世界各地的企業能夠透過及時發送的個人化觸發推播通知來接觸、吸引和留住受眾。 Nashpush 由卓越的架構提供支持，旨在隨著您的業務進行擴展，並透過及時發送個人化觸發推播通知來建立牢固的客戶聯繫。您的企業如何從 NashPush 中受益： - 提高參與度； - 提高保留率； - 增加銷量; - 建立品牌知名度； - 提高顧客滿意度。該平台直觀而簡單的介面允許用戶只需點擊幾下即可管理推播通知。 Nashpush也提供全面的安全措施來確保用戶資料的保護。憑藉其用戶友好的介面、可自訂的功能和深入的分析，Nashpush 是希望最大限度地...
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MonRays 是 SaaS 平台市場領先的自助式客戶參與解決方案，用於推播通知，具有簡單便捷的程式碼整合。為什麼客戶喜歡與我們合作？ 🔷PUSH 🔷... 顯示更多INED 🔷PWA（漸進式Web 應用程式） 🔷非活動優惠🔷POP-UP 🔷頁內🔷目標群體🔷目標：地理/設備/操作系統/土地/推送域🔷頁內🔷目標群體🔷目標：地理/設備/操作系統/土地/推送域🔷頁內🔷目標群體🔷目標：地理/設備/作業系統/土地/推送域🔷頁內🔷目標群體🔷目標：地理/設備/作業系統/土地/推送域🔷頁內🔷目標群體🔷目標：地理/設備/作業系統/土地/推送通知：客製化功能🔷無限訂閱...