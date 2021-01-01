替代項 - Engagespot

Nashpush

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Nashpush 是一個功能強大且用戶友好的推播通知發送平台，使世界各地的企業能夠透過及時發送的個人化觸發推播通知來接觸、吸引和留住受眾。 Nashpush 由卓越的架構提供支持，旨在隨著您的業務進行擴展，並透過及時發送個人化觸發推播通知來建立牢固的客戶聯繫。您的企業如何從 NashPush 中受益： - 提高參與度； - 提高保留率； - 增加銷量; - 建立品牌知名度； - 提高顧客滿意度。該平台直觀而簡單的介面允許用戶只需點擊幾下即可管理推播通知。 Nashpush也提供全面的安全措施來確保用戶資料的保護。憑藉其用戶友好的介面、可自訂的功能和深入的分析，Nashpush 是希望最大限度地...