EmbedStories

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EmbedSocial 是一個完整的 UGC 平台，可協助品牌在客戶的協助下提高參與度、建立信任並銷售更多產品。 EmbedSocial 透過提供與所有主要社交媒體網路的官方 API 整合並創建將 EmbedSocial 客戶的用戶生成內容與其網站同步的服務來實現這一目標。 EmbedSocial 收集的內容類型包括客戶照片、評論、故事或在社交媒體上或透過我們的本機工具分享的整個貼文。

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