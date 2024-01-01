替代項 - Ecwid
Shopify
shopify.com
Shopify Inc.是一家加拿大跨國電子商務公司，總部位於安大略省渥太華。它也是其用於線上商店和零售銷售點系統的專有電子商務平台的名稱。 Shopify 為線上零售商提供一套服務，「包括支付、行銷、運輸和客戶參與工具，以簡化小型商家經營線上商店的流程。」該公司報告稱，大約175 個國家/地區的超過1,000,000 家企業使用其平台截至 2019 年 6 月，2018 年商品總額超過 411 億美元。
Wix
wix.com
Wix.com Ltd.（希伯來語：וווקס.קום）是一家以色列軟體公司，提供基於雲端的 Web 開發服務。它允許用戶透過使用線上拖放工具來建立 HTML5 網站和行動網站。除了位於以色列的總部和其他辦事處外，Wix還在巴西、加拿大、德國、印度、愛爾蘭、立陶宛、美國和烏克蘭設有辦事處。使用者可以添加社交插件、電子商務、線上行銷、聯絡方式使用各種Wix 開發的第三方應用程式將表單、電子郵件行銷和社群論壇新增至其網站。 Wix 網站建立器建立在免費增值商業模式之上，透過高級升級賺取收入。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一個美國行銷自動化平台和電子郵件行銷服務。該平台是其營運商 Rocket Science Group 的商業名稱，該公司是一家美國公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 於 2001 年創立，Dan Kurzius 後來加入。 “Mailchimp 以其最受歡迎的電子賀卡角色命名，於 2001 年推出，多年來一直是一個副項目，每月收入數千美元。” Mailchimp 最初是一項付費服務，並於 2009 年添加了免費增值選項。一年之內，其用戶群從 85,000 人增長到 450,000 人。到 2014 年 6 月，它每月代表用戶發送超過 10...
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美國金融服務、商業服務聚合商和行動支付公司，總部位於加州舊金山。該公司銷售軟體和硬體支付產品，並已擴展到小型企業服務領域。該公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 於 2009 年創立，並於 2010 年推出首個應用程式和服務。自 2015 年 11 月起，該公司在紐約證券交易所上市，股票代號為 SQ。
WooCommerce
woocommerce.com
使用專為 WordPress 構建的完全可自訂的開源電子商務平台進行線上銷售。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 該公司成立於1995年，後於2015年出售給Endurance International。
Big Cartel
bigcartel.com
建立一個獨特的線上商店，出售您的作品，並經營創意業務。非常適合服裝設計師、樂隊、珠寶製造商、工匠和其他藝術家。
Appy Pie
appypie.com
沒有程式碼開發平台。
Dukaan
mydukaan.io
適合成長型企業的電子商務平台。 使用 Dukaan 的一體化商務平台啟動、擴展和管理您的業務。
Sage Accounting
sage.com
聖人商業雲。會計、財務和薪資。小型企業。會計圖示。會計。適用於小型企業的本機雲端會計軟體。
Zoho Commerce
zoho.com
Zoho Commerce 包含建立網站、接受訂單、追蹤庫存、處理付款、管理運輸、行銷品牌和分析數據所需的所有工具。
BuildFire
buildfire.com
適用於 iOS 和 Android 的最強大的應用程式製作工具 BuildFire 功能強大且易於使用的行動應用程式產生器可讓您以極少的時間和成本創建適用於 iOS 和 Android 的行動應用程式。 簡單直覺的應用程式建構器 - 無需編碼 使用我們的開發者 SDK 建立自訂功能 14 天免費建置。無需信用卡
BigCommerce
bigcommerce.com
BigCommerce 是一家在納斯達克上市的電子商務平台，為零售商提供軟體即服務服務。該公司的平台包括線上商店創建、搜尋引擎優化、託管以及中小型企業的營銷和安全。
AppMySite
appmysite.com
使用最強大的行動應用程式產生器來建立應用程式。 AppMySite 讓應用程式開發變得簡單。無需編寫一行程式碼即可為 Android 和 iOS 建立優質的本機行動應用程式。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美國公司，為其他公司提供漸進式交付和實驗軟體。 Optimizely 平台技術提供 A/B 測試和多變量測試工具、網站個人化和功能切換功能。公司總部位於加州舊金山，在荷蘭阿姆斯特丹、德國科隆、英國倫敦和澳洲雪梨設有辦公室。
Sellix
sellix.io
Sellix 是在線銷售數位產品的最簡單方式。在幾分鐘內即可銷售軟體、按需服務和會員資格。
Sellpass
auth.sellpass.io
以 0% 的費用銷售數位產品。 Sellpass 是一個用於啟動、營運和發展數位業務的一體化平台——從軟體到社群以及其他一切。
2Checkout
2checkout.com
隨時隨地在線接受付款。 2Checkout.com 是一項線上支付處理服務，可協助您接受信用卡、PayPal 和金融卡。
OpenCart
opencart.com
免費的購物車系統。 OpenCart 是一個基於 PHP 的開源線上電子商務解決方案。
Lemon Squeezy
lemonsqueezy.com
Lemon Squeezy 是一款用於運行 SaaS 業務的一體化平台。付款、訂閱、全球稅務合規、詐欺預防、多貨幣支援、失敗付款恢復、PayPal 整合等。我們讓您的軟體業務運作變得輕鬆簡單。
FastSpring
fastspring.com
FastSpring 是一家軟體即服務 (SaaS) 公司，為銷售軟體和其他線上數位產品的公司提供全方位服務的電子商務平台。
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辣椒|統一 B2B 商務平台和行動銷售應用程式
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SendOwl 讓您可以輕鬆地透過部落格、社群媒體或任何可以貼上連結的地方直接向受眾銷售數位產品
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營收成長與聯盟平台 PayKickstart 是市場上最完整的結帳、定期計費、聯盟管理和保留解決方案，具有全球功能。它就像您的會計、產品/開發和行銷團隊的延伸。
Vendasta
vendasta.com
以您自己的品牌銷售數位解決方案的最簡單方法。 Vendasta 是一個白標平台，專為為中小型企業提供數位解決方案的公司。
SAP
sap.com
在 SAP，我們的目標是幫助世界更好地運作並改善人們的生活。我們的承諾是創新，幫助我們的客戶發揮最佳水準。 SAP 致力於協助每位客戶成為營運最佳的企業。我們設計解決方案來推動創新、促進平等並跨越國界和文化傳播機會。與我們的客戶和合作夥伴一起，我們可以改變產業、發展經濟、改善社會並保護我們的環境。
Builder.ai
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輕鬆開發您的行動應用程式。人工智慧可以讓您在我們屢獲殊榮的平台上更快、更經濟地開發應用程式。看看它怎麼運作。