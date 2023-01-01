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eBay Inc. (EE-bay)（全部小寫）是一家美國跨國電子商務公司，總部位於加州聖荷西，透過其網站促進消費者對消費者和企業對消費者的銷售。 eBay 由 Pierre Omidyar 於 1995 年創立，成為網路泡沫時期著名的成功故事。截至2019 年，eBay 是一家價值數十億美元的企業，業務遍及約32 個國家。該公司管理eBay 網站，這是一個線上拍賣和購物網站，個人和企業在全球範圍內買賣各種商品和服務。該網站對買家免費使用，但賣家在有限數量的免費清單後需要支付列出物品的費用，並且在這些物品被出售時再次收取費用。 除了eBay 最初的拍賣式銷售外，該網站已經發展和擴展為包括：即時「立即購買」購物；透過通用產品代碼、ISBN 或其他類型的 SKU 編號購物（透過 Half.com，網站已於 2017 年關閉）；線上分類廣告（透過 Kijiji 或 eBay 分類廣告）；線上活動門票交易（透過 StubHub）；和其他服務。 eBay 先前提供線上匯款作為其服務的一部分（透過 PayPal，該公司在 2002 年至 2015 年期間是 eBay 的全資子公司）。

網站： ebay.com

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