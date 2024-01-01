替代項 - EazyBI Cloud
Canva
canva.com
Canva是一個圖形設計平台，可讓使用者建立社交媒體圖形、簡報、海報、文件和其他視覺內容。使用者可以從許多專業設計的範本中進行選擇，並透過拖放介面編輯設計並上傳自己的照片。該平台免費使用，並提供付費訂閱（例如 Canva Pro 和 Canva for Enterprise）以獲取附加功能。用戶還可以支付要列印和運輸的實體產品的費用。 截至2019 年，Canva 以32 億美元的估值籌集了資金，在190 個國家擁有超過2000 萬用戶。2020 年6 月，Canva 以60 億美元的估值籌集了6000 萬美元。這幾乎是 2019 年最後估值的兩倍。
Looker Studio
cloud.google.com
Looker Studio（原 Google Data Studio）是 Google 於 2016 年 3 月 15 日推出的線上工具，用於將資料轉換為可自訂的資訊報告和儀表板，作為企業 Google Analytics 360 套件的一部分。 透過互動式儀表板和精美的報告釋放數據的力量，激發更明智的業務決策。
Kittl
kittl.com
使用 Kittl 的人工智慧設計工具加快您的工作流程，並即時存取大量令人驚嘆的插圖、字體、照片、圖示和紋理。
Genially
genial.ly
您自己或與您的團隊一起創建簡報、資訊圖表和其他令人驚嘆的內容。
Tableau
tableau.com
Tableau（法語，字面意思是“小桌子”，也用來表示“圖片”；複數為“tableaux”，或很少用“tableaus”）可以指：
Litmaps
litmaps.com
更快地發現科學。視覺化研究導航、引文網絡搜尋和團隊同步。終極科學發現平台。
Looker
looker.com
Looker 是一款商業智慧軟體和大數據分析平台，可協助您輕鬆探索、分析和分享即時業務分析。
Flourish
flourish.studio
美觀、簡單的數據視覺化與說故事
Grow
grow.com
商業智慧軟體可以釋放您迫切需要的洞察力，以推動業務成長和轉型。
Zoho Analytics
zoho.com
商業智慧和分析軟體。 Zoho Analytics 是一款自助式 BI 和數據分析軟體，可讓您直觀地分析數據、創建令人驚嘆的數據視覺化並在幾分鐘內發現隱藏的見解。
Visme
visme.co
創建專業的簡報、互動式資訊圖表、精美的設計和引人入勝的視頻，全部集中在一處。從今天開始使用 Visme。
Infogram
infogram.com
Infogram 是一個易於使用的資訊圖表和圖表製作工具。創建和分享精美的資訊圖表、線上報告和互動式地圖。在這裡製作你自己的。
Metabase
metabase.com
在公司內部分享資料和分析的最快、最簡單的方法。您可以在 5 分鐘內安裝一個開源商業智慧伺服器，連接到 MySQL、PostgreSQL、MongoDB 等！任何人都可以使用它來建立圖表、儀表板和夜間電子郵件報告。
Sisense
sisense.com
Sisense 的商業智慧軟體是複雜數據 BI 領域的行業領導者 - 輕鬆準備、分析和探索來自多個來源的不斷增長的數據。
Rose AI
rose.ai
與 Rose 一起更快地進行研究。 利用人工智慧的力量，消除浪費在尋找、清理、視覺化和轉換資料的時間。
Domo
domo.com
Domo, Inc. 是一家雲端軟體公司，總部位於美國猶他州亞美利加福克。它專注於商業智慧工具和數據視覺化。
Databox
databox.com
業務分析平台旨在幫助您了解業務狀況。來自雲端服務、電子表格、資料庫的 KPI 集中在一個地方。
Venngage
venngage.com
超過 500 萬專業人士認為 Venngage 是資訊圖表製作者的首選。從 10000 多個專為企業製作的專業範本中進行選擇。
Mode Analytics
mode.com
Mode 是一個協作資料平台，將 SQL、R、Python 和視覺化分析結合在一個地方。更快地連接、分析和共享。
Grist
getgrist.com
世界值得擁有比電子表格更好的工具。 將電子表格的靈活性與資料庫的穩健性相結合，以您的方式組織資料。
Observable
observablehq.com
探索、分析和解釋數據。作為一個團隊。 發現新見解、回答更多問題並做出更好的決策。
Elastic Cloud
elastic.co
雲端的企業搜尋、可觀察性和安全性。無論您是在 Amazon Web Services、Microsoft Azure 還是 Google Cloud 上執行，都可以快速輕鬆地找到資訊、取得見解並保護您的技術投資。
SafetyCulture
safetyculture.com
安全文化 (iAuditor) 進行檢查。捕獲問題。管理任務。溝通清楚。培訓工作團隊。各種規模的企業都可以透過安全文化來完成工作。
Cluvio
cluvio.com
借助 Cluvio，您可以對資料庫執行 SQL 查詢，並將結果視覺化為漂亮的互動式儀表板，可以輕鬆與您的團隊共用。 Cluvio 支援所有主要 SQL 資料庫，如 Postgres、MySQL、Redshift、Athena、BigQuery、Snowflake、Presto、Microsoft SQL Server、Oracle、Google Cloud Platform 和 Exasol。
NVivo
qsrinternational.com
使用最好的定性資料分析軟體釋放資料洞察力。 NVivo 可協助您從定性和混合方法資料中發現更多資訊。發現更豐富的見解，並得出清晰明確、站得住腳的發現，並有嚴格的證據支持。
Geckoboard
geckoboard.com
輕鬆建立可共享的儀表板，使關鍵業務數據、指標和 KPI 清晰易懂。
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
SEO、PPC、社交、電子郵件、評論和通話追蹤儀表板
Whatagraph
whatagraph.com
Whatagraph 是用於行銷分析和社群媒體報告的最直觀的報告工具。立即開始免費試用！無需抄送。
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc. 是一家基於雲端的自助式商業智慧應用軟體公司，總部位於加州洛杉磯。該公司以創建業務儀表板應用程式而聞名，該應用程式旨在分析、轉換和報告來自不同整合商業智慧來源的數據。它是一款免費增值應用程序，用於在一個地方追蹤和監控所有業務指標。雖然其核心市場仍位於美國，但 Cyfe 一直在全球擴張，目前在全球 15 個國家開展業務。
Cube
cubeanywhere.com
管理業務所需的洞察力！透過即時專案成本、時間和費用，管理您的專案、任務和客戶變得輕而易舉。取得團隊成員、專案、客戶和公司層級的豐富互動式圖表。我們知道您的業務並非在辦公室前門開始或結束。您所在的地方就是您的業務！並且您可以隨時隨地存取 Cube。您可以透過筆記型電腦上的簡單網頁瀏覽器或使用本機應用程式在 iPhone、iPad 或 Android 上存取 Cube。
Jet Admin
jetadmin.io
Jet Admin 是一個無程式碼內部工具建構器。簡單的拖放介面使任何人都可以創建管理日常營運所需的工具，例如追蹤訂單、解決問題和監控付款。
Reportei
reportei.com
只需 3 秒即可建立社交媒體和數位行銷報告和儀表板。 查看來自 Instagram、Facebook、元廣告、YouTube、TikTok、LinkedIn、Google Analytics、Google Ads、Mailchimp、Hotmart、RD Station、Active Campaign、PhoneTrack、Search Console、Google 我的商家、Twitter、Pinterest 等的所有主要指標頻道全部在一個螢幕上。 不要在手動任務上浪費時間，透過數位行銷提高生產力和成果。立即嘗試，看看 Reportei 將如何優化您的工作方式。 --- 只需 3 秒...
MicroStrategy
microstrategy.com
MicroStrategy 的業務分析和行動平台可協助企業建置和部署分析和行動應用程式以實現業務轉型。
Hex
hex.tech
Hex 是一個用於資料科學和分析的現代資料平台。協作筆記本、精美的數據應用程式和企業級安全性。
Aiven
aiven.io
Aiven 的完全託管開源雲端資料平台可讓您在 10 分鐘內建立您一直夢想的資料管道。遍及所有主要雲層。
Reportz
reportz.io
報告工具旨在透過利用互動式儀表板為您節省繁重的定期報告任務的時間和金錢。
Keen
keen.io
Keen 是一個基於 Apache Kafka 所建構的完全託管的事件流平台。只需幾分鐘即可開始直播，30 天免費。
Zing Data
getzingdata.com
Zing Data 讓資料觸手可及，讓難題變得簡單。透過視覺移動優先存取數據，組織中的任何人都可以在幾秒鐘內用數據回答問題。
CloudNine
cloudnine.com
CloudNine 是一家電子取證自動化公司，提供基於雲端的軟體和服務來簡化訴訟取證、調查和審計。
GoodData
gooddata.com
GoodData 是一個嵌入式 BI 和分析平台，可提供快速、可靠且易於使用的分析。專為所有業務用戶設計。
Vaizle
vaizle.com
Vaizle 是一款行銷分析套件，旨在增強行銷經理和行銷代理商的能力。它可以幫助公司視覺化複雜的行銷分析數據並做出數據驅動的明智決策。該套件提供了一系列社交媒體和廣告分析功能，使行銷人員的日常生活變得更加輕鬆。以下是Vaizle 客戶如何使用該工具來提高生產力並擴大營銷運營規模以實現盈利： 1. 從營銷數據中快速獲取可行的見解2. 在單個實時儀表板中可視化來自多個渠道的營銷數據3. 透過使用數據連接器自動更新行銷來節省時間報告4. 為領導層和客戶創建白標行銷報告5. 透過保持制衡有效擴大行銷營運規模社群媒體分析和數據連接器： 1. 元數據：Facebook 和Instagram 2 . You...
Trevor.io
trevor.io
有一種更好的方法來處理數據。 Trevor 讓您的整個團隊能夠從資料庫中取得答案，即使他們不懂 SQL。
Holistics
holistics.io
整體性允許每個人回答自己的數據問題，而無需打擾技術團隊。對於業務和資料團隊來說，不再有「請求隊列受挫」的情況。
DashThis
dashthis.com
自動化行銷報告的簡單方法！在幾秒鐘內獲得精美的自動化行銷、分析、SEM 和 SEO 報告。開始免費試用看看！
Plecto
plecto.com
提高團隊績效從這裡開始。 Plecto 是唯一一個完整的商業績效平台，它將即時 KPI 視覺化、遊戲化和輔導工具結合在一個強大的解決方案中。
Vizzlo
vizzlo.com
時間軸圖表概述和範例。只需點擊幾下即可實現高效的專案規劃和調度以及令人印象深刻的時間表。在幾秒鐘內免費創建高品質的圖表、資訊圖表和業務視覺化。為簡報、文件或網路製作時間表、圖表、地圖。
MSIGHTS
msights.com
推動效率、行動和問責制的數據轉換、報告和協作。
Lumenore
lumenore.com
Lumenore 借助人工智慧、自然語言查詢和預測分析的力量，幫助企業將資料轉化為可操作的商業智慧。透過嵌入強大的 BI 平台中的行業特定解決方案，Lumenore 將您的原始數據轉化為準確的見解。確保無縫數據集成，實現現代商業故事講述，並鼓勵高級洞察發現。使用 Lumenore 創建一個一體化資料世界，以便跨業務職能部門做出有效決策。
Vizzly
vizzly.co
Vizzly 提供了一個低程式碼解決方案，用於建立面向客戶的儀表板，提供與內部開發流程相同程度的靈活性，且所需的技術開銷最小。透過 Vizzly，您可以連接到任何 SQL 資料庫或 API，並將儀表板無縫嵌入為 React 或 Vue 元件。由於該產品透過程式碼可高度擴展，因此您將完全控制該產品和您創建的使用者體驗。
Spontivly
spontivly.com
Spontivly 是一種資料分析工具，可與該公司的工具套件集成，以提供更深入的洞察並提高效率。我們的目標是透過為團隊提供簡單的數據儀表板來輕鬆存取數據。
ScaleXP
scalexp.com
ScaleXP 是一個結合了財務和行銷系統的數據分析平台，可幫助雄心勃勃的公司最大限度地發揮數據的力量並更快地發展。我們透過整合領先系統（會計、銷售、行銷）的數據，為 B2B 公司提供單一事實來源，使其更容易充滿信心地成長。透過共享儀表板實現跨團隊協作。使用基於您的業務類型（SaaS、新創公司等）的自動化 B2B KPI 和指標來計算 MRR、ARR、LTC、CAC、同類群組分析等等！該平台專為成長型公司，特別是擁有投資者的公司而設計。 ScaleXP 使用戶能夠充滿信心地籌集資金，利用我們的即時數據和創辦人視圖儀表板，讓您隨時掌握業務績效的脈動。
Reportabl Business
reportabl.io
Reportabl 是一個針對中小型組織的基於雲端的資料平台和報告解決方案。我們專注於健康、會計和體育組織的數據和報告。
Flex.bi
flex.bi
flex.bi 是一個商業智慧和報告系統，它是分析和視覺化公司進展的靈活且簡單的方法。一種商業智慧工具，有助於將公司的所有數據收集到一個地方，節省手動數據管理時間，更快地做出決策，並激勵您的團隊以更有效的方式實現目標。最適合：任何領域的中小型企業，他們在不同位置（ERP 系統、Excel 或其他文件）擁有數據，並且需要一種工具將所有數據統一到一個位置、可視化並準備分析。 flex.bi 定價概述：flex.bi 定價起價為 35 歐元/月。 flex.bi 提供免費試用。請參閱下面的其他定價詳細資訊 https://flex.bi/pricing/
Yaware
yaware.com
將您的工作效率提高 20% 以上。您可以免費試用 14 天，無需信用卡。
Viur
viurdata.com
Viur 提供了一種簡單且快速的方法來連接資料庫、服務和文件、探索資料、建立指標和 KPI 並與團隊共用。所有這一切都在 SaaS 雲端解決方案中，即使在公司防火牆後面也可以存取資料。它不需要高級技術專業知識或程式語言知識即可連接到資料來源並創建見解。
Ottava
ottava.io
Ottava 處於資料管理軟體的前沿，將基於 Excel 的工作流程與複雜的資料分析功能無縫協調。 Ottava 專為非技術用戶量身定制，簡化了資料輸入、圖表創建和分析，確保用戶友好的體驗。與在進行詳細分析之前需要仔細準備資料的傳統工具不同，Ottava 使用戶能夠直接從資料透視或聚合資料中輸入、探索和提取見解。這種獨特的功能加快了分析過程並節省了寶貴的時間，使用戶能夠揭示數據中隱藏的資訊並做出明智的決策。
Lumalytics
lumalytics.com
Lumalytics 是一款 SAAS 工具，可建立包含圖表、資料表和篩選器的儀表板，顯示來自各種資料來源的即時資料。
Grunt
grunt.pro
像 PowerPoint Pro 一樣製作投影片！ Grunt 是每個認真製作投影片的人必備的 PowerPoint 外掛。更好的幻燈片。工作少了！
Waytobi
waytobi.com
基於 SaaS 雲端的解決方案，用於建立、追蹤、報告、分析和視覺化您公司或部門的 KPI。 KPI 管理從未如此簡單。無需額外的程式設計技能、學習課程或網路研討會 - 您可以在幾分鐘內開始工作和分析您的業務指標。我們正在幫助公司實現最佳的業務績效，然後做出有效、及時和有成效的業務決策。透過我們的服務，您可以： - 創建您自己的KPI 或從我們的商店選擇行業最佳實踐KPI 模板- 使用計算的和滾動的KPI - 選擇角色和權限（4 個層次結構） - 管理您的KPI報告和分析- 可視化並共享您的KPI透過儀表板查看性能
IntelliBoard
intelliboard.net
IntelliBoard 是一家教育科技公司，為 K12、高等教育、企業和政府機構提供透過點擊輕鬆查看來自不同來源的學習數據的能力。 IntelliBoard 帶來來自學習管理系統、學生資訊系統、協作工具、評估工具、人力資源和人才管理系統的資料。 IntelliBoard 允許使用線上學習輸入和分析每個機構的關鍵參與數據，並提供對學生數據點和平台的訪問，以便為參與學生成功的每個人組織溝通。