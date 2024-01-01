替代項 - easySales
Helium 10
helium10.com
從產品和關鍵字研究到清單優化、分析等。無論您處於銷售旅程的哪個階段，我們的工具和培訓都能滿足您的需求。
Jungle Scout
junglescout.com
您在亞馬遜上銷售的一體化平台。
Keepa
keepa.com
亞馬遜價格歷史圖表、價格下跌警報、價格觀察、每日下跌和瀏覽器擴展。
Sellerboard
sellerboard.com
為亞馬遜賣家提供準確的利潤分析。
Veeqo
veeqo.com
多合一電子商務運輸軟體。透過低運費、自動化和無憂的履行工具，降低履行訂單所需的成本和時間。
Informed Repricer
informed.co
透過價格優化增加利潤 - 透過針對所有類型賣家的自動重新定價策略保持競爭力並賺更多錢。 Informed.co 是排名第一的競爭性重新定價平台，可協助線上企業提高利潤並贏得更多購買按鈕。
Webgility
webgility.com
立即登入即可存取線上零售商和商業企業的領先會計自動化和多通路軟體平台。
eDesk
edesk.com
eDesk 的電子商務客戶服務軟體將所有客戶互動和訂單資料合併到易於管理的客戶支援團隊的票據中。今天就開始吧。
SellerApp
sellerapp.com
SellerApp：亞馬遜針對 PPC、關鍵字和利潤的多合一賣家工具 SellerApp 旨在為賣家提供資料、智慧自動化和營運。
Perpetua
perpetua.io
電子商務的成長基礎設施。 與數千家使用 Perpetua 零售媒體執行和智慧軟體的企業一起，在亞馬遜、沃爾瑪、Instacart 和其他市場上實現盈利規模增長。
Sellbrite
sellbrite.com
Sellbrite 是品牌和零售商在全球最大的線上市場上列出和銷售其產品的最簡單方式。
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress 是市場領先的智慧重新定價解決方案，適用於亞馬遜和 eBay 賣家，可提高銷售額和利潤率。
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter 是一個產品績效管理 (PPM) 平台。該平台使零售商能夠了解其單一產品在整個產品生命週期中的表現，從而使他們能夠透過做出更好、更明智的決策來最大化利潤。常見的零售營運結構（購買、採購、推銷、行銷和分銷）對產品的看法都不同，並使用不同的指標來管理其活動。我們發現行銷與組織其他部門之間的摩擦最大，因為很難將行銷工作分解到 SKU 級別，也很難使 SKU 級別的數據在行銷中具有可操作性。這導致真正的促銷成本沒有計入產品利潤，從而導致對不良產品的過度投資和對潛在優質產品的投資不足。產品效能管理透過將跨行銷管道的產品資料與有關 SKU 的業務資料結合，創建真實產品效能的綜合視圖，克...
smartscout
smartscout.com
創建客戶和亞馬遜演算法喜愛的清單所需的一切。 借助人工智慧，您可以像專家一樣使用正確的關鍵字和正確的訊息建立列表，但只需短短幾分鐘
Extensiv
extensiv.com
Extensiv 連結品牌和 3PL，創造更靈活、更可靠的履行網絡，超越當今消費者的極高期望。
Channable
channable.com
我們的一體化平台提供您所需的解決方案，以實現更高的可見度、更聰明的廣告活動和更個人化的行銷。
Auctiva
auctiva.com
使用 Auctiva 強大的多通路電子商務軟體開始在 Amazon 和 eBay 上銷售更多產品。在一個地方同步庫存、處理訂單、將產品添加到多個市場！開始免費 30 天。開始銷售您自己的物品或代發貨。
ConnectBooks
connectbooks.com
ConnectBooks 是在亞馬遜、沃爾瑪、Shopify 和 eBay 上銷售的電子商務業務的必備 SAAS 工具。該軟體可實現電子商務會計自動化，確保商業帳簿始終清晰準確，推動最佳業務決策。
MarketSyncer
marketsyncer.com
MarketSyncer 是一個專為企業（尤其是在北美營運的企業）量身打造的電子商務管理平台。它提供了一個整合的解決方案，可以幫助企業管理其電子商務營運的各個方面。 MarketSyncer 的一些主要功能包括： 綜合儀表板：提供關鍵業務指標的綜合視圖，包括對市場份額、產品性能、運輸狀態和庫存水平的洞察。整合：與 Amazon、Shopify、eBay、沃爾瑪等主要線上市場無縫連接。它還與領先的運輸公司整合以簡化物流。訂單管理：提供對訂單狀態的詳細洞察，使企業能夠追蹤、管理和優化其履行流程。產品管理：管理整個產品組合、分析表現最佳的品牌、了解銷售趨勢的中心。庫存管理：讓企業監控庫存歷史記錄、了...
Feedonomics
app.feedonomics.com
我們排名第一的資料饋送優化和產品饋送管理系統平台可讓您在人們在線購物的任何地方列出您的產品，包括 Google Shopping、Amazon 和 Facebook
Sellercloud
sellercloud.com
您的電子商務業務的終極解決方案。 簡化您的營運並擴展到更多管道。無縫控制您的庫存、目錄、採購和履行。
Teikametrics
teikametrics.com
市場優化－用超人的智慧來宣傳您的業務！ 利用人工智慧驅動的 Flywheel 2.0 連接、優化和發展您的業務，現已在 Amazon、Walmart.com 等平台上提供。
EasyStore
easystore.co
各種規模的品牌都可以透過 EasyStore 在店內和網路上拓展業務。
Sellesta
sellesta.ai
Sellesta.ai 透過最大限度地提高產品清單的排名和轉換來幫助亞馬遜賣家發展業務
ChannelGrabber
channelgrabber.com
ChannelGrabber 多通路電子商務軟體，用於庫存管理、訂單管理（包括發票、運輸、訊息傳遞等）。 以前稱為訂單中心。
Stockpilot
stockpilot.com
Stockpilot 是您在線銷售的中心樞紐。連結您的管道並管理您的庫存、訂單、運輸標籤和財務報告 Stockpilot 提供了一整套功能，可透過單一面板簡化您的電子商務流程。我們提供來自每個重要市場和網上商店 CMS 以及許多運輸承運商的廣泛整合。防止交叉銷售，保持健康的庫存並專注於發展您的業務！
Omnirio
omnirio.com
Omnirio 可讓您在一個易於使用的地方管理所有線上商店，以便您可以在任何地方進行銷售！
3DSellers
3dsellers.com
該標記的領先 eBay 銷售工具位於 3Dsellers eBay 銷售經理平台上。透過 eBay 自動化和清單、訂單、訊息等的大量操作，獲得更多 eBay 銷售和回饋並節省時間。透過甚至與 Shopify、Etsy、亞馬遜和其他市場整合的服務台和訂單管理器，為您的 eBay 買家提供快速（甚至自動）客戶支援。
StoreAutomator
storeautomator.com
StoreAutomator 是一種靈活的商務管理解決方案，可讓您在多個管道和市場中簡化、自動化和管理您的產品、清單、定價、庫存和訂單。 StoreAutomator 客戶在第一年不必要的管理任務上花費的時間減少了 50%，銷售額快速成長，收入也增加了。
ProManage
promanage.biz
ProManage 是一個MaaS（行銷即服務）平台，透過三種方式更好地與客戶和潛在客戶互動、增加評論以及創建統一的客戶資料庫來指導品牌和企業與大公司Google、Microsoft Bing、Meta、Sulekha 等的分銷技術合作夥伴關係平台可以在單一介面中管理所有清單。透過實施品牌審核、智慧回應管理和採用最佳實踐來產生評論來建立聲譽。增加參與度 透過 ProManages 統一聊天整合和來自多個平台的查詢來接觸客戶和潛在客戶。透過回應範本、自動回應、Chabot 和票證路由啟用實用聊天協助。 ProManage 是一個新興的 MaaS 平台，透過跨多個平台的可發現性、增強與客戶和潛在客...