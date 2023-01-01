替代項 - EasyContent
Blogely
blogely.com
Blogely 是關於全面的研究、無縫的寫作體驗、完整內容的包羅萬象的組織、適合非技術人員的簡單頁面 SEO、方便地訪問抄襲掃描程序，當然還有在 CMS（WordPress、Ghost、Medium、等）平台。它透過更有效率地組織部落格內容和搜尋引擎優化，幫助部落客自然地增加網站流量。
Re4m
re4m.io
Re4m 是一個基於雲端的創意平台，可讓品牌團隊、設計師和本地行銷人員大規模規劃、製作和發布鼓舞人心的高效能內容和創意活動。 Re4m 由經驗豐富的行銷從業人員團隊打造，簡化了從最初想法到發布和推廣內容的脫節且繁瑣的創意製作流程。 Re4m 的核心是一個視覺協作引擎，它使企業、團隊和個人能夠對所有類型的內容（數位視訊、pdf、圖像、即時網站、設計文件等）提供即時互動回饋。一旦內容正確、合規並獲得批准，Re4m 就會提供閉環流程，使內容能夠發佈到第三方解決方案。
Fugo
fugo.ai
Fugo 是一款基於雲端的智慧數位看板內容管理軟體 (CMS)，讓任何規模的企業都可以輕鬆遠端管理從小到大螢幕網路的內容。憑藉現代且友善的使用者介面，控制 1 或 100 個螢幕非常簡單。