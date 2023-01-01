替代項 - EasyContent

Re4m

re4m.io

Re4m 是一個基於雲端的創意平台，可讓品牌團隊、設計師和本地行銷人員大規模規劃、製作和發布鼓舞人心的高效能內容和創意活動。 Re4m 由經驗豐富的行銷從業人員團隊打造，簡化了從最初想法到發布和推廣內容的脫節且繁瑣的創意製作流程。 Re4m 的核心是一個視覺協作引擎，它使企業、團隊和個人能夠對所有類型的內容（數位視訊、pdf、圖像、即時網站、設計文件等）提供即時互動回饋。一旦內容正確、合規並獲得批准，Re4m 就會提供閉環流程，使內容能夠發佈到第三方解決方案。