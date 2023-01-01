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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

終極勞動生產力軟體，專為您的企業量身打造。將您的工作、專案和資源作為一個整體進行管理。連接到您現有的系統並消除資料孤島。即時查看所有工作以及資源和技能衝突的情況。儀表板、客戶入口網站和報告。設計表格以滿足您精確的客戶要求。可配置的工作流程自動化以對任務採取行動。從單一工作到數千個重複工作。也出口到其他產品

網站： duskmobile.net

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