終極勞動生產力軟體，專為您的企業量身打造。將您的工作、專案和資源作為一個整體進行管理。連接到您現有的系統並消除資料孤島。即時查看所有工作以及資源和技能衝突的情況。儀表板、客戶入口網站和報告。設計表格以滿足您精確的客戶要求。可配置的工作流程自動化以對任務採取行動。從單一工作到數千個重複工作。也出口到其他產品

網站： duskmobile.net

免責聲明：WebCatalog 與 Dusk IOP 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。