替代項 - Dubb
Hubspot
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HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Dropbox DocSend
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免費試用我們的安全文件共享平台。立即知道文件何時開啟以及閱讀了哪些頁面。
Showpad
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Showpad 銷售支援平台將業界領先的培訓和輔導軟體與創新內容解決方案整合在一起，推動銷售成長。
Highspot
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Highspot 提供業界最先進的銷售支援工具和軟體，以提高行銷效率並增加銷售額。
FlippingBook
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將簡單的 PDF 轉換為具有專業外觀的互動式且引人入勝的文件、管理行銷工具、分析文件等。
Allego
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虛擬學習和支援解決方案的市場領導者。使用專為當今的分散式團隊建立的行動平台來轉變您的組織。
Qwilr
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密封每筆交易。透過基於網路的提案脫穎而出並提供世界一流的買家體驗，贏得更多。
ProProfs
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ProProfs - 用於測驗、測驗、訓練、抽認卡、知識庫的知識管理軟體。開始使用我們的知識管理軟體。
Seismic
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了解 Seismic 的人工智慧支援、培訓和輔導解決方案如何幫助銷售和行銷團隊吸引買家並增加收入。
SalesHood
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SalesHood 專門建構的銷售支援解決方案透過加速銷售生產力在準備度、有效性和執行方面的突破，大規模複製頂尖績效者。讓您的收入團隊與互動式培訓和入職培訓保持同步。透過精心策劃的內容複製成功的銷售策略。透過買家支援不斷達成更多交易 SalesHood 透過提供銷售支援軟體、銷售培訓內容和諮詢服務，破解了建立高績效團隊的密碼，以快速解決收入問題。 Activtrak、Alation、Copado、Sage、Trinet 和 Planview 等公司使用 SalesHood 來快速實現營收成果。 SalesHood 不僅僅是一個銷售支援平台。我們了解執行對收入指標和 KPI 產生正面影響的支...
Spekit
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Spekit is a just-in-time learning platform built for how we learn at work today. It delivers training and guidance when and where teams need to navigate new processes, technologies, and methodologies, without disrupting productivity. Spekit sits on top of any web-based application and integrates wit...
SalesGRID
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SalesGRID means you can codify best practices across all steps in your sales process. Capture all your best sales content, tactics and power moves into a collaborative, easy-to-use playbook for your sales & marketing team.
Prezentor
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At Prezentor, we believe in making sales more human. Our dynamic sales-enablement software transforms the way sales are done by creating dimensional experiences out of sales presentations — so you can sell better and become your client’s trusted advisor. Prezentor helps you build a dialogue with you...
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We aspire to make every customer interaction successful. Every email, every meeting, and every presentation should be amazing. ClearSlide provides a complete Sales Engagement Platform that combines content management, integrated communications, engagement analytics, and guided selling to power dynam...
Matik
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Matik automates the creation & sending of personalized, data-driven presentations. Just provide Matik with a few inputs (ex. which account the deck is for, the date range), and Matik will query the data to create a Google Slides or Microsoft PowerPoint deck with personalized text, images, charts and...
Showell
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Showell is an award-winning sales enablement tool to manage, present, share, and track your sales content. It's all your sales reps need to sell smarter and close more deals. Get your sales, marketing, and management all on the same page, scale best practices, remove barriers, and help sellers to se...
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Revenue teams move fast, and enablement shouldn't slow them down. Enablix keeps your teams in sync so your marketers can seamlessly arm your reps with the content, training and enablement resources they need to drive results. Enablix is an enablement solution built to help teams make better use of t...
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Klyck 是您組織、尋找和分享資訊的首選內容解決方案。集中您團隊的知識，提供對所有內容的快速、輕鬆存取。在針對每種情況量身定制的自訂頁面中使用您的內容，以節省時間、金錢和無盡的電子郵件線程。透過將您的內容和知識結合在一起，Klyck 可以幫助您在需要時找到所需的內容。
DealLab
deallab.io
DealLab.io 將整個交易整合到一個協作平台中，同時獲取有關「如何」推進交易以及「做什麼」來完成交易的情報。發現危險信號並處理風險，避免在混亂的電子郵件線程和過時的文件上花費無數時間。簡化溝通，始終讓利害關係人保持一致並承擔責任。透過提高交易可見度、組織最佳實踐、完善的後續步驟和共同行動計劃模板，提高銷售團隊的獲勝率並縮短創收時間。
Valuecase
valuecase.com
昨天，銷售一片混亂，充斥著無盡的電子郵件、遺失的附件、行動計畫電子表格，以及不知所措的前景。如今，銷售是透過 Valuecase 完成的。因此，潛在客戶可以更快地移動，賣家最終知道機會是否仍在移動。各種規模的銷售和客戶成功團隊都選擇 Valuecase 來吸引客戶、簡化協作並在過程中發現前所未見的見解。文件？共同行動計畫？廣告？借助 Valuecase，它們都位於一個美麗的空間中，只需單擊即可與潛在客戶共享。從第一次接觸您的產品，到銷售，再到入職，等等。
SPCE
spce.com
SP_CE 提供數位房間，您可以在其中安全地邀請人員、共享內容和協作。同時獲得有關買家旅程的可行見解。我們的客戶通常有三個共同點： 1. 銷售週期長 2. 需要多次聯繫才能完成交易，內部和買方方面的許多利害關係人需要協調一致。 3.銷售過程中有很多內容可以分享。 SP_CE 通常用於 B2B 公司的行銷、銷售和客戶成功。借助該平台，您可以： – 在您的組織和其他組織之間創建數位房間– 安全地共享內容並與所有利益相關者協作，同時保持合規性– 獲得可行的見解以跟進並做出數據驅動的決策在SP_CE 中，您可以處理B2B 中的整個買家旅程。為您的產品或客戶設定專用空間，並追蹤從第一個接觸點到交易簽署及...
Aligned
alignedup.com
銷售團隊 - 簡而言之，ALIGNED 是一個數位銷售室 - 為您的團隊和買家提供的協作平台。它使您能夠協調複雜的交易、提高買家參與度並縮短價值實現時間。如何？ Aligned 將所有客戶溝通、內容、流程和工具簡化為一個個人化的客戶工作區（是的，確實如此）。不再需要一周又一周地追蹤電子郵件——這只是一個鏈接，通往一個數字房間，統治一切。您還可以透過發現客戶旅程中的盲點來獲得前所未見的見解，最終幫助您獲得更多控制權，吸引所有利益相關者，提高效率，並…更快地達成更多交易。我們的工具美觀、使用簡單，並且可以免費試用，無需信用卡或試用期 - 立即註冊 Aligned 並親自體驗。
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輕鬆創建令人驚嘆的互動式套牌，以提高參與度。從靜態 PDF 轉變為有效的宣傳資料，讓您的故事栩栩如生。
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我們的企業平台可協助您輕鬆管理每位潛在客戶、現有客戶和合作夥伴的業務關係工作區，您可以在一個地方安排、會面和分享資料。培養更有效的領導，更快地提出和完成交易，並更好地加入和服務客戶。從行銷（潛在客戶參與和內容管理），到銷售（提案管理和電子簽名），到客戶關懷（客戶入職和關係管理），再到擴展（升級和更新），ClientPoint 幫助您建立更強大、更有價值的業務關係。整合：Salesforce、Netsuite、Microsoft Dynamics、DocuSign、RightSignature、Sertify
QorusDocs
qorusdocs.com
QorusDocs 是華盛頓州西雅圖的人工智慧提案管理軟體供應商，可自動建立關鍵的 RFP 回應和提案，脫穎而出並贏得交易。該公司為 WSP、MinterEllison、Insight、CDW、Kramer Levin、Panasonic、Canon、Ricoh 等公司的企業提案和銷售團隊提供支援。收入團隊可以更快地提出更多提案，加快交易速度，提高獲勝率並降低銷售成本。了解更多信息，請訪問 www.qorusdocs.com
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan Content Hub 重新定義了銷售、行銷和服務流程，使團隊能夠更聰明、更快速地合作，以獲得最佳結果。 Bigtincan Content Hub 憑藉先進的人工智慧驅動功能和自動化支援購買流程的每個階段，使團隊能夠透過提供更好的客戶體驗來推動業務成果的改善。同時，Bigtincan Content Hub 讓銷售、服務和行銷團隊能夠隨時隨地在任何裝置上以最佳、最成功的銷售內容推動銷售流程。 Bigtincan Content Hub 是業界第一個銷售支援自動化平台。其人工智慧驅動的即時自動化增強了客戶體驗，並為銷售和行銷團隊提供了交付更好業務成果所需的工具。它旨在滿足行...
Klue
klue.com
Klue 是一個由人工智慧驅動的競爭情報平台，旨在幫助產品行銷人員和 CI 團隊收集、策劃和提供可操作的競爭對手洞察，以幫助銷售人員贏得更多業務。 Klue 讓企業銷售團隊能夠透過提供有關競爭對手的動態洞察來贏得更多業務。該平台以獨特的方式匯集了外部競爭情報和您所在領域團隊的內部知識。然後，銷售人員無論身在何處都可以輕鬆存取資訊。由產品行銷人員構建，旨在為組織在各種競爭環境中提供優勢。
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hushly.com
Hushly 是一款一體化轉換雲，旨在改善買家體驗並推動 B2B 行銷人員的轉換。我們的參與系統包括各種工具和功能，例如網站個人化、內容個人化、登陸頁面建立器和個人化、需求擷取、豐富、人工驗證的潛在客戶以及基於帳戶的體驗。這些工具使行銷人員能夠為其目標受眾創造更具相關性和吸引力的體驗，最終有助於推動更好的業務成果，例如提高參與度、更高的轉換率和更高的客戶忠誠度。買家受益於動態、個人化的內容和互聯的數位體驗，使他們能夠接受更好的教育並更快地做出明智的決策。
GTM Buddy
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GTM Buddy 的銷售支援平台透過相關、可信賴且引人注目的內容幫助銷售代表建立客戶關係並增加收入。
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B2B 創造收入的第一站也是唯一一站 您的團隊吸引買家、幫助賣家做好準備、量化價值和持續優化績效所需的一切。一個模組化平台－大規模實現可預測的收入成長。
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Folloze 的使命是透過創建業界領先的買家體驗平台，幫助 B2B 行銷團隊回應新一代 B2B 買家的需求。在一線行銷人員的領導下，收入團隊利用 Folloze 快速輕鬆地提供引人入勝的數據驅動體驗，為買家提供所需的信息，所有這些都針對他們自己的客戶旅程進行個性化。 Folloze 於2013 年由兩位行銷高管創立，他們親眼目睹了B2B 購買和銷售的變化，Folloze 自豪地為當今一些最大、最成功的B2B 品牌提供服務，包括Cisco、FireEye、Google、Okta 和Workday 等公司。
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RELAYTO 將您的 PDF、簡報、影片和其他內容轉換為具有即時品牌推廣、分析等功能的互動式 Web 體驗
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使用 Paperflite 策劃、組織和分發您的行銷資料，即時追蹤他們的表現和參與度。
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DealHub.io
dealhub.io
由領先的 CPQ 和 CLM 推動營收成長。一個統一的平台，用於產生報價和合約、吸引買家並獲得即時買家洞察。
Mindmatrix
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Mindmatrix 在單一平台上提供 PRM 軟體、銷售支援軟體、行銷自動化軟體和通路支援。