替代項 - Dreamdata
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、內容、社群媒體和競爭性研究的解決方案。受到全球超過 6000000 名行銷人員的信賴
Bitly
bitly.com
Bitly 是一個 URL 縮短服務和連結管理平台。 Bitly, Inc. 公司成立於 2008 年。它是一家私人控股公司，總部位於紐約市。 Bitly 每月縮短 6 億個鏈接，用於社交網路、簡訊和電子郵件。 Bitly 透過對由於許多人使用縮短的 URL 而創建的聚合資料的存取收費來賺錢。 2017年，Spectrum Equity以6,400萬美元收購了Bitly的多數股權。截至2018年8月，Bitly已縮短了超過375億個URL。
Outreach
outreach.io
外展銷售參與平台有助於有效率、有效地吸引潛在客戶，以推動更多管道並達成更多交易。今天請求演示。
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com 是一個著名的反向連結和 SEO 分析工具集。 目前，我們憑藉最大的即時連結基數、龐大的索引和最快的索引更新速度從眾多其他類似服務中脫穎而出。 我們不斷改進所有演算法，為客戶提供最新鮮、最真實的反向連結數據。除此之外，我們嘗試追蹤 SEM 和 SEO 領域的所有新趨勢，並確保這些趨勢在 Ahrefs 的新功能中得到反映。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign 是一個中小型企業的雲端軟體平台，總部位於伊利諾州芝加哥。該公司提供客戶體驗自動化 (CXA) 軟體，該軟體結合了電子郵件行銷、行銷自動化、銷售自動化和 CRM 類別。
CallRail
callrail.com
電話和網路表單的追蹤和分析。優化您的行銷並提高 PPC、SEO 和線下廣告活動的投資報酬率。
Issuu
issuu.com
從 PDF 建立互動式翻頁書、社群媒體貼文、GIF 等。在這裡發現數位出版和內容行銷工具的力量！
Gong.io
gong.io
了解銷售領導者如何使用收入智慧來大幅提升銷售代表的成功並贏得更多交易。被像您這樣的收入專業人士評選為第一名。預約演示。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美國訂閱式軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於華盛頓州溫哥華，向銷售、行銷和招募專業人士出售其商務人士和公司資訊資料庫的存取權限。該公司最初於 2000 年由創辦人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 創立，名為 Eliyon Technologies。被DiscoverOrg 收購後，現任首席執行官為Henry Schuck。2020 年，Zoominfo.com 及其相關實體 Zoominfo-privacy.com 和Zoomprivacy.com 進行了網絡釣魚嘗試，從公共互聯網來源竊取個人信息，並以身份竊盜來威脅消費者除非消費者點擊...
Ubersuggest
neilpatel.com
高級：將冰冷的潛在客戶轉變為滿意的客戶的簡單流程（帶有自動轉換管道和序列）。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 該公司成立於1995年，後於2015年出售給Endurance International。
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft 是排名第一的銷售互動平台，可協助 B2B 賣家更快「同意」。我們與當今頂級的 CRM 集成，將您的資料轉化為金錢。
SE Ranking
seranking.com
企業主、代理商和 SEO 專家的領先 SEO 軟體。追蹤您的排名、監控競爭對手、發現技術錯誤等，起價為 18.6 美元/月。
Similarweb
similarweb.com
Sameweb 是企業和中小型企業 (SMB) 客戶的數位情報提供者。該平台提供網路分析服務，並向用戶提供有關其客戶和競爭對手網路流量的資訊。
BL.INK
bl.ink
企業連結管理。為全球團隊提供協作、合規性和創造力，以改善每次參與、保護您的資料並在每次點擊中建立信心。
Rebrandly
rebrandly.com
具有自訂網域的 URL 縮短器。使用業界領先的連結管理平台縮短、品牌化和追蹤 URL。免費試用。 API、短 URL、自訂網域。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美國公司，為其他公司提供漸進式交付和實驗軟體。 Optimizely 平台技術提供 A/B 測試和多變量測試工具、網站個人化和功能切換功能。公司總部位於加州舊金山，在荷蘭阿姆斯特丹、德國科隆、英國倫敦和澳洲雪梨設有辦公室。
Sniply
sniply.io
Sniply 是唯一能夠推動轉換的連結縮短工具。透過輕鬆地將號召性用語嵌入到您共享的每個頁面中，可以在任何地方顯示您的訊息。免費將您的追蹤者轉化為用戶和客戶。
Botify
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Botify 可以幫助您發現那些錯失的機會，並將其轉化為可獲利的業務成果，這一切都在一個專為您的企業網站的規模、規模和複雜性而建立的平台中。從自然搜尋過程的每個階段獲取洞察，透過優先操作和警報節省時間並降低風險，並透過自動化關鍵 SEO 任務來最大限度地利用資源。
Flowcode
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Flowcode 是排名第一的 QR 碼製作工具。徽標、顏色和設計，以及隱私和數據支持，全部免費。立即下載高品質的列印文件。
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PixelMe 是一種 URL 縮短工具，其中包含您共享的每個連結中的重定向像素。創建強大的品牌鏈接，點擊次數增加高達 34%。
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將簡單的 PDF 轉換為具有專業外觀的互動式且引人入勝的文件、管理行銷工具、分析文件等。
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端對端 SaaS 分析。 HockeyStack 是 SaaS 分析工具，可統一行銷、產品、收入和銷售數據，以發現隱藏的見解，例如行銷活動的 LTV 或每個行銷管道的流失率。無需設定。沒有代碼。免費試用
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StoryChief 將完成內容行銷所需的一切都集中在一處。多通路組織、建立和分發您的內容。
Chartbeat
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Chartbeat 是一家為全球出版商提供數據和分析的科技公司。該公司成立於2009年，總部位於美國紐約市。該軟體即服務(SaaS) 公司將程式碼整合到出版商、媒體公司和新聞機構的網站中，以追蹤用戶，從而透過受眾參與度和忠誠度指標獲利，以便他們可以決定在其網站上發布和推廣的內容。 2010 年 8 月，該公司從 Betaworks 分離出來，成為一個獨立的實體。 Chartbeat 作為 Google Analytics 即時數據的替代品受到了讚揚和批評。
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Kizen 透過智慧自動化和強大的人工智慧連接所有數據，為任何規模的銷售、行銷和服務團隊提供優勢。
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Factors.ai 是一個端到端行銷分析和歸因平台，跨資料孤島集成，以提供可操作的、符合隱私要求的、人工智慧驅動的見解。現在試試看！
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歸因可以追蹤您在廣告上花費的費用、哪些客戶來自廣告以及他們從您那裡購買了什麼。
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Tomi.ai 是一個保護隱私的網站訪客和入站銷售線索評分平台，可預測每個網站訪客的購買機率和未來收入，並將這些預測轉化為： - 廣告受眾和全面轉換（智慧出價優化訊號），以最大化收入（而非潛在客戶）並消除浪費的行銷支出， - 即時洞察各種管道、受眾和廣告創意產生的流量的實際質量， - 潛在客戶和潛在客戶評分，幫助銷售團隊創建更多管道並達成更多交易。
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元數據消除了手動和重複性工作，因此 B2B 行銷人員最終可以專注於策略、創造力和增加收入。
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Uberflip 是一個內容體驗平台和軟體，使行銷人員能夠為買家旅程的每個階段創建帶有內容的數位體驗。