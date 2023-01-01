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無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

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透過 Doculife，您可以在工作、在家中或在旅途中完成更多任務，Doculife 是您隨時隨地與任何人創建、分享和組織任何內容的一體化解決方案。 Doculife 為每個人帶來商務級共享和即時協作功能，並提供互動、有趣、友善且易於存取的使用者體驗。 Doculife 提供一體化解決方案，讓人們隨時隨地與任何人方便、安全、可靠地創建、分享和組織任何內容，使人們能夠在工作、在家或在旅途中完成更多工作。

網站： mydoculife.com

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