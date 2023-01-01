WebCatalog
Doctor On Demand

Doctor On Demand

doctorondemand.com

使用 Web 應用程式

還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog

使用 WebCatalog 上「Doctor On Demand」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

Doctor On Demand 遠距醫療服務為緊急護理、心理健康和治療提供線上醫療服務。 現在需要看醫生嗎？您來對地方了。 Doctor On Demand 提供 24 小時緊急護理和幾天內的線上治療預約。您可以信賴的遠距醫療。

網站： doctorondemand.com

免責聲明：WebCatalog 與 Doctor On Demand 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

Antidote Health

Antidote Health

antidotehealth.com

Cerebral

Cerebral

cerebral.com

Felix Health

Felix Health

felixforyou.ca

PlushCare

PlushCare

plushcare.com

Lemonaid

Lemonaid

lemonaidhealth.com

Hello Alpha

Hello Alpha

helloalpha.com

Greenspace

Greenspace

greenspacehealth.ca

Llamando al Doctor

Llamando al Doctor

llamandoaldoctor.com

Bupa

Bupa

bupa.co.uk

MediBuddy

MediBuddy

medibuddy.in

MyMind

MyMind

mymind.org

WebPT

WebPT


    產品

    技術支援

    公司

    法律資訊

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

    隱私權政策