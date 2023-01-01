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Divisare 是二十多年來對當代建築進行選擇和分類的努力的結果。耐心、細心地工作，一個又一個圖像，一個又一個項目，為您提供組織當代建築知識的理想工具。我們想要一個緩慢、專注的網絡，而不是快速、分散注意力的網絡。我們不喜歡匆忙地閱讀訊息，而更喜歡冷靜地吸收知識。這就是為什麼 Divisare 是一個可以不受干擾地緩慢感知建築的地方。沒有點擊 — 喜歡 — 推文 — 分享，沒有廣告、橫幅、彈出視窗。只是建築，不多也不少。

網站： divisare.com

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