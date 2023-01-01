替代項 - Disroot Mail
Gmail
google.com
Gmail 是 Google 開發的免費電子郵件服務。使用者可以在網路上存取 Gmail，並使用透過 POP 或 IMAP 協定同步電子郵件內容的第三方程式。 Gmail 於 2004 年 4 月 1 日開始作為有限測試版發布，並於 2009 年 7 月 7 日結束測試階段。 Gmail 推出時提供的初始儲存容量為每位用戶 1 GB，遠高於當時競爭對手提供的容量。如今，該服務配備了 15 GB 的儲存空間。使用者可以接收最大 50 兆位元組的電子郵件（包括附件），同時可以發送最大 25 兆位元組的電子郵件。為了發送更大的文件，使用者可以將 Google Drive 中的文件插入訊息中。 Gm...
Outlook
microsoft.com
Outlook 網頁版（以前稱為 Exchange Web Connect、Outlook Web Access 和 Outlook Web App）是 Microsoft 的個人資訊管理器 Web 應用程式。它包括一個基於網路的電子郵件用戶端、一個日曆工具、一個聯絡人管理器和一個任務管理器。它還包括加載項整合、網路版 Skype、警報以及跨所有網路應用程式的統一主題。
Proton Mail
proton.me
ProtonMail 是世界上最大的安全電子郵件服務，由 CERN 和 MIT 科學家開發。我們是開源的，並受到瑞士隱私法的保護。
Outlook Business
microsoft.com
適用於 Microsoft 365 (Office 365) 訂閱者的 Microsoft Outlook。 Outlook 網頁版（以前稱為 Exchange Web Connect、Outlook Web Access 和 Outlook Web App）是 Microsoft 的個人資訊管理器 Web 應用程式。它包括一個基於網路的電子郵件用戶端、一個日曆工具、一個聯絡人管理器和一個任務管理器。它還包括加載項整合、網路版 Skype、警報以及跨所有網路應用程式的統一主題。 Outlook 網頁版可供 Office 365 和 Exchange Online 訂閱者使用，並包含在本機 ...
Yahoo Mail
mail.yahoo.com
雅虎！ Mail 是美國公司 Yahoo!（現為 Verizon 的子公司）於 1997 年 10 月 8 日推出的電子郵件服務。它提供四種不同的電子郵件計劃：三種供個人使用（基本、Plus 和無廣告），另一種供企業使用。截至 2020 年 1 月，雅虎！ Mail 擁有 2.25 億用戶。使用者可以使用網頁郵件介面存取和管理他們的郵箱，並可使用標準網頁瀏覽器存取。某些帳戶也支援使用標準郵件協定（POP3 和 SMTP）。自 2015 年以來，用戶還可以將非雅虎電子郵件帳戶連接到網路郵件用戶端。多年來，用戶可以使用「@yahoo.com」或「@ymail.com」或國家/地區帳戶來開設帳戶網域...
iCloud Mail
icloud.com
使用 iCloud 郵件帳戶，您可以傳送、接收和整理電子郵件。當您為裝置設定 iCloud 郵件時，您也可以使用 iPhone、iPad、iPod touch 或 Mac 電腦上的郵件 App，或使用 Windows 電腦上的 Microsoft Outlook 存取您的 iCloud 郵件帳號。無論您使用哪種設備，變更都會隨處更新。 重要提示：如果您的Apple ID 不以@icloud.com、@me.com 或@mac.com 結尾，則您必須先設定@icloud.com 電子郵件地址，然後才能在iCloud.com 上使用“郵件” 。
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail 是企業導向的安全電子郵件託管服務。它有一個內建的協作平台，使整個組織能夠在 Inbox 內無縫共享和通訊。它融合了經典電子郵件和現代協作工具，促進評論、按讚和分享的使用。 Zoho Mail 與所有其他 Zoho 應用程式以及流行的外部應用程式完美整合。
Fastmail
fastmail.com
Fastmail 是一項電子郵件服務，為個人和組織提供付費電子郵件帳戶。 Fastmail Pty Ltd 是一家位於澳洲維多利亞省墨爾本的公司，以 36 種語言向全球客戶提供服務。該公司於 2010 年由 Opera Software 收購。2013 年 9 月 26 日，Fastmail 宣布從 Opera 分拆，成為一家私人持有的獨立公司。其主要伺服器位於紐約市和阿姆斯特丹；先前位於冰島的備份位置將被位於阿姆斯特丹的伺服器位置取代。
Yandex Mail
mail.yandex.com
取得 Yandex.Mail：安全防禦病毒和垃圾郵件、郵件分類、突出顯示來自真人的電子郵件、Yandex.Disk 上的免費 10 GB 雲端儲存、漂亮的主題。
Titan Email
titan.email
以客戶為中心的企業電子郵件可協助您成長。 Titan 是第一款商業電子郵件套件，可幫助您與客戶建立更深入、更有意義的關係。
mail.com
mail.com
以應有的方式發送電子郵件：✔ 免費、簡單且安全✔ 透過任何裝置在一個地方管理多個郵件帳戶✔ 立即註冊！
OnMail
onmail.com
OnMail，Edison Mail 的新電子郵件服務。
Hostinger Webmail
webmail.hostinger.com
透過專業的基於網域的 Hostinger 電子郵件，讓您的企業脫穎而出。
Tutanota
tutanota.com
Tutanota 是一款端對端加密電子郵件軟體和免費加值託管安全電子郵件服務。其商業模式不包括僅依靠捐贈和高級訂閱透過廣告賺錢。該服務的座右銘“einfach.sicher.mailen”的意思是“easy.secure.mailing”。 截至 2017 年 3 月，Tutanota 的所有者聲稱該產品的用戶超過 200 萬。
Temp Mail
temp-mail.org
讓您的郵件遠離垃圾郵件並保持安全 - 只需使用一次性臨時電子郵件地址！使用臨時郵件保護您的個人電子郵件地址免受垃圾郵件的侵害。
AOL Mail
mail.aol.com
AOL Mail 是由雅虎子公司 AOL 提供的免費的基於網路的電子郵件服務。
Mail.ru
mail.ru
Mail.ru Mail 是最大的免費郵件服務，具有快速便捷的介面、無限的郵箱容量、可靠的垃圾郵件和病毒防護、行動版本和智慧型手機應用程式。透過 IMAP、簡訊通知、不同語言的介面和郵件設計主題進行存取。 Mail.ru 上也提供：新聞、網路搜尋、汽車、運動、遊戲、約會、天氣、工作。
IONOS Webmail
ionos.com
透過專業電子郵件打造您的品牌 每次點擊「發送」時，請輸入您的姓名 - 包括網域名稱、2 GB+ 儲存空間等。
Rediffmail
mail.rediff.com
Rediff 的電子郵件服務。 Rediff.com（風格化為 rediff.com）是一個印度新聞、資訊、娛樂和購物入口網站。它成立於1996年。
STRATO
strato.de
存取 Strato 的電子郵件服務。 Strato AG 是一家網路託管服務供應商，總部位於德國柏林。
HEY Email
hey.com
Basecamp 全新推出的最佳電子郵件功能。
Burner Mail
burnermail.io
您在網站上註冊時可以使用一鍵式一次性電子郵件地址來保護您的身分並防止您的個人電子郵件地址出售或發送垃圾郵件。
Infomaniak Mail
infomaniak.com
為企業提供安全的郵件帳號。成千上萬的中小企業和個人透過 infomaniak 管理他們的網路郵件
QQ邮箱
mail.qq.com
QQ郵箱，提供億萬用戶高效率且穩定方便的電子郵件服務。你可以在電腦網頁、iOS/iPad客戶端、及Android客戶端使用它，透過郵件發送3G的超大配件，體驗文件中轉站、行事曆、記事本、漂流瓶等特色功能。 QQ郵箱，常聯絡。
BT Email
email.bt.com
輕鬆發送電子郵件 - 該應用程式具有清晰、用戶友好的介面，可讓您輕鬆發送、閱讀和組織電子郵件。
mailbox.org
mailbox.org
Mailbox.org ► 安全且無廣告的電子郵件收件匣 ✓ 線上辦公室與雲端儲存 ✓ 100% 綠色電力 ✓ 伺服器位於德國 ✓ 每月 1 歐元起 ✓ 立即免費試用！
네이버 메일
mail.naver.com
檢查網址列中的 URL 和鎖定標記以確保安全登入！ 納弗郵件
Zimbra
zimbra.com
Zimbra 提供用於訊息傳遞和協作的開源伺服器和用戶端軟體。要了解更多信息，請訪問 https://www.zimbra.com。
Aruba.it Webmail
webmail.aruba.it
從瀏覽器存取網頁郵件。除了檢查電子郵件之外，您還可以管理日曆上的約會、聯絡人和待辦事項清單！
Clean Email
clean.email
清理收件匣中不需要的電子郵件。然後保持清潔。 Clean Email 可協助您更有效地管理充滿未讀和不需要的電子郵件的郵箱，同時確保資料安全並尊重您的隱私。使用我們的電子郵件收件匣清理應用程式清理電子郵件。
Paced Email
paced.email
將您的電子郵件分成可管理的每日、每週或每月摘要。
Daum Mail
daum.net
同時閱讀和寫作。查看電子郵件時，從一個畫面快速回覆。您可以透過按下「最小化」按鈕暫時放下正在編寫的電子郵件，然後從任何地方重新開啟它來發送電子郵件。
Polymail
polymail.io
Polymail 是最好的電子郵件平台，旨在讓任何專業人士的工作生活更加輕鬆。提供對您有利的工具和功能。現在就來拜訪我們吧！
Vivaldi Webmail
vivaldi.com
韋瓦第的電子郵件服務。
Libero Mail
libero.it
Libero.it（Libero 郵件）
163网易免费邮
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網易163免費信箱--中文信箱第一品牌。容量自動翻倍，支援50兆附件,免費開通手機號碼信箱贈送3G超大配件服務。支援各種客戶端軟體收發，垃圾郵件攔截率超過98%。
Kanban Mail
kanbanmail.app
花更少的時間在電子郵件上。比以往更快地瀏覽電子郵件，保持收件匣井井有條，並且永遠不會忘記對話。
Yahoo!メール
yahoo.co.jp
Yahoo! JAPAN 的電子郵件服務。具備大容量信箱和反垃圾郵件功能。雅虎郵箱（免費）可以在電腦、智慧型手機和行動電話上方便地使用。
Anytime Mailbox
anytimemailbox.com
使用虛擬郵箱線上檢視和管理您的郵政郵件。 虛擬郵箱可讓您透過手機隨時隨地管理郵政郵件和包裹，讓您可以閱讀重要的郵政郵件、轉寄包裹、撕碎和處置郵件，並且真正不受位置限制。
阿里邮箱
mail.aliyun.com
-阿里信箱，阿里巴巴出品。做專業的辦公室協同工具。 -中國最早的企業信箱服務商之一，20年專業企業信箱營運經驗，服務超過10,000,000企業用戶。
Traveling Mailbox
travelingmailbox.com
我們提供世界一流的郵件掃描解決方案，使個人和小型企業可以在世界任何地方線上查看他們的郵政郵件。我們提供您獨特的真實實際街道地址。當您的郵件到達時，我們會掃描信封的外部，然後您告訴我們掃描內容、轉發郵件、撕碎郵件、退回郵件或保留郵件。
UOL Mail
email.uol.com.br
UOL Mail 是一款用於管理 UOL 電子郵件的高效應用程式。
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mail.viettel.com.vn
造訪 Viettel 電子郵件服務。
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