替代項 - discountscode

Wine Routes

wineroutes.com

Wine Routes 是一款幫助用戶規劃旅行和前往葡萄酒之鄉的新應用程序，它重塑了葡萄酒之鄉的體驗。該應用程式由位於索諾瑪縣的科技公司 Grapexchange 開發，是一個雙重用途平台，為消費者和葡萄酒企業提供高度整合的服務，使他們能夠以前所未有的方式聯繫和發展。