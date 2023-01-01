Dimensions.com 是一個持續存在的尺寸圖紙參考資料庫，記錄了構成我們世界的日常物體和空間的標準測量和尺寸。 Dimensions.com 是一個通用資源，旨在更好地傳達我們建築環境的基本屬性、系統和邏輯，它是一個提高公眾和專業生活和設計知識的全球平台。

網站： dimensions.com

免責聲明：WebCatalog 與 Dimensions 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。