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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

Dimensions.com 是一個持續存在的尺寸圖紙參考資料庫，記錄了構成我們世界的日常物體和空間的標準測量和尺寸。 Dimensions.com 是一個通用資源，旨在更好地傳達我們建築環境的基本屬性、系統和邏輯，它是一個提高公眾和專業生活和設計知識的全球平台。

網站： dimensions.com

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