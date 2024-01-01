Digsite 一直是線上品質的專家，但我們知道需要更廣泛的解決方案才能滿足客戶不斷增長的多樣化需求。該解決方案需要成為一個更流暢和整合的平台，用於定性迭代和定量驗證。我們著手建立一個用於定性迭代和定量驗證以及樣本的整體整合平台，以便您可以重新聯繫參與者並獲得高品質的回應。我們想要一個解決方案，使您能夠自己完成整個研究，但如果您意識到需要幫助或想要轉向更複雜的方法，則可以按需提供支援和諮詢服務。您可以靈活地回應團隊的需求，而無需中途更換供應商或平台。透過 Digsite Sprints，參與者可以標記概念、對想法進行投票，並透過照片和影片甚至即時互動視訊訪談分享經驗。透過 Digsite Pulse，您可以快速測試機會領域、概念、廣告等。在定性 Digsite Sprint 中對選定的量化參與者進行跟進，以進行更深入的研究。從自動化定量研究到可在一夜之間招募的全方位服務定性研究，Digsite 的一體式敏捷平台可以快速為您提供所需的見解。此外，您還可以在一個整合平台中從定量轉向定性（然後再返回）。這就是靈活性！

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