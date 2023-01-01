替代項 - DigiFabster

Subskribe

subskribe.com

Subskribe 是現代 SaaS 公司的自適應報價、計費和收入平台。完全統一。沒有孤島。從報價到收入，零對帳。 Subskribe 是與一些世界領先的 SaaS 公司合作設計的，透過創新的交易結構（例如增加參與、中期追加銷售和靈活的折扣）幫助企業實現收入最大化。其結果是更快的上市時間、更高的收入成長以及大量的營運成本節省。 Subskribe 專為不斷發展的交易而設計。它是圍繞著一個動態訂單儲存庫建立的，這些訂單可以隨著時間的推移而變化，具體到單一訂單項目。這意味著不再有孤島。不再有混亂。不再需要手動調整。 Subskribe 只有一種產品目錄和一種定價引擎，並且發票是基於訂單行的，從而實...