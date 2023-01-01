Digi Online 是一款免費應用程序，適用於 RCS 和 RDS 訂戶，並允許您： - 觀看線上體育頻道 Digi Sport 1、2、3 和 4、Digi24 新聞頻道和 UTV 音樂頻道 - 直接從應用程式存取 HBO GO * - 從應用程式存取 PLAY ** - 觀看所有 Digi 頻道的電視節目***

網站： digionline.ro

免責聲明：WebCatalog 與 Digi Online 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。