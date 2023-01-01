WebCatalog
Digi Online

Digi Online

digionline.ro

使用 Web 應用程式

還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog

使用 WebCatalog 上「Digi Online」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

Digi Online 是一款免費應用程序，適用於 RCS 和 RDS 訂戶，並允許您： - 觀看線上體育頻道 Digi Sport 1、2、3 和 4、Digi24 新聞頻道和 UTV 音樂頻道 - 直接從應用程式存取 HBO GO * - 從應用程式存取 PLAY ** - 觀看所有 Digi 頻道的電視節目***

網站： digionline.ro

免責聲明：WebCatalog 與 Digi Online 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

TVPlayer

TVPlayer

tvplayer.com

All 4

All 4

channel4.com

tapmad

tapmad

tapmad.com

ZEE5

ZEE5

zee5.com

Sky Sport Now

Sky Sport Now

skysportnow.co.nz

Pluto TV

Pluto TV

pluto.tv

NAYATV

NAYATV

nayatv.nayatel.com

MMTVChannel

MMTVChannel

myanmartvchannels.com

10 Play

10 Play

10play.com.au

DisneyNOW

DisneyNOW

disneynow.com

Vi Movies & TV

Vi Movies & TV

moviesandtv.myvi.in

DStv

DStv

dstv.com

    產品

    技術支援

    公司

    法律資訊

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

    隱私權政策