替代項 - Determ
Tumblr
tumblr.com
Tumblr（風格化為 tumblr，發音為“tumbler”）是一家美國微博和社交網站，由 David Karp 於 2007 年創立，目前由 Automattic 所有。該服務允許用戶將多媒體和其他內容發佈到簡短的部落格。用戶可以關注其他用戶的部落格。部落客還可以將他們的部落格設為私有。對於部落客來說，網站的許多功能都是透過「儀表板」介面存取的。 截至 2019 年 8 月 12 日，Tumblr 擁有超過 4.75 億個部落格。 截至 2016 年 1 月，該網站每月訪問量超過 5 億，到 2019 年 8 月降至少於 4 億。
Feedly
feedly.com
Feedly（風格化為 feedly）是一個新聞聚合應用程序，適用於運行 iOS 和 Android 的各種 Web 瀏覽器和行動裝置。它也可以作為基於雲端的服務提供。它從各種線上來源編譯新聞提要，供用戶自訂並與其他人分享。 Feedly 由 DevHD 於 2008 年首次發布。
Hootsuite
hootsuite.com
Hootsuite是一個社群媒體管理平台，由Ryan Holmes於2008年創建。該系統的使用者介面採用儀表板的形式，支援Twitter、Facebook、Instagram、LinkedIn和YouTube的社群網路整合。 Hootsuite 總部位於溫哥華，在多倫多、布加勒斯特和墨西哥城等 13 個地點擁有近 1,000 名員工。該公司在超過 175 個國家擁有超過 1,600 萬用戶。
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、內容、社群媒體和競爭性研究的解決方案。受到全球超過 6000000 名行銷人員的信賴
Planoly
planoly.com
透過電腦和手機管理、規劃和安排您的 Instagram 貼文。建立一個有凝聚力的 Instagram 來源並管理多個 Instagram 帳戶。
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com 是一個著名的反向連結和 SEO 分析工具集。 目前，我們憑藉最大的即時連結基數、龐大的索引和最快的索引更新速度從眾多其他類似服務中脫穎而出。 我們不斷改進所有演算法，為客戶提供最新鮮、最真實的反向連結數據。除此之外，我們嘗試追蹤 SEM 和 SEO 領域的所有新趨勢，並確保這些趨勢在 Ahrefs 的新功能中得到反映。
Sprout Social
sproutsocial.com
透過 Sprout Social 重新構想社群媒體如何發展您的業務。查看我們的社群媒體管理工具的實際應用。立即開始您自己的免費試用。
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio 提供了一個內容發現工具，讓內容管理部落格和社群媒體輕鬆適合任何利基或市場的企業。
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics 使公司能夠在一個地方捕捉客戶、產品、品牌和員工體驗洞察並採取行動。
Tailwind
tailwindapp.com
感覺就像是行銷團隊的工具。 Tailwind 可以自動化社群媒體行銷中最困難的部分，以便您可以更聰明、更快地成長。
AgoraPulse
agorapulse.com
一款易於使用的社群媒體管理軟體，可讓您保持井然有序、節省時間並輕鬆管理收件匣、發布、報告、監控和團隊協作工具。
Brandwatch Social Media Management
brandwatch.com
Falcon 是基於 Facebook、Twitter、LinkedIn 和 Instagram 的社群分析、社群參與和治理所建構的社群媒體行銷平台。
Sendible
sendible.com
在社群媒體上提升您的品牌故事。與您的客戶和團隊合作，在每個平台上規劃、發布和衡量內容的成功。
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch 是一家數位消費者情報公司，總部位於英國布萊頓。 Brandwatch 銷售六種不同的產品：Consumer Research、Audiences、Vizia、Qriously、Reviews 和 BuzzSumo。 Brandwatch Consumer Research 是一種「自助應用程式」或軟體即服務，它對社交媒體資料進行存檔，以便為公司提供資訊和追蹤特定細分市場以分析其品牌線上形象的方法。該工具的覆蓋範圍包括部落格、新聞網站、論壇、影片、評論、圖像和社交網絡，包括 Twitter、Facebook、Instagram 和 Reddit。使用者可以使用文字和圖像搜尋...
Awario
awario.com
免費開始品牌監控！追蹤網路資源上的提及，分析您的競爭對手，監控您的利基影響者，並在社交網路上尋找潛在客戶！
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc. 是一家基於雲端的自助式商業智慧應用軟體公司，總部位於加州洛杉磯。該公司以創建業務儀表板應用程式而聞名，該應用程式旨在分析、轉換和報告來自不同整合商業智慧來源的數據。它是一款免費增值應用程序，用於在一個地方追蹤和監控所有業務指標。雖然其核心市場仍位於美國，但 Cyfe 一直在全球擴張，目前在全球 15 個國家開展業務。
Talkwalker
talkwalker.com
Talkwalker 是一款非常強大的社群媒體分析工具和社群媒體監控工具，受到全球品牌和代理商的推薦。
Iconosquare
iconosquare.com
透過為您的團隊提供的獨家見解和一流的管理工具，擴大您的 Instagram、Facebook、Twitter 和 LinkedIn 影響力。開始 14 天免費試用。
Keyhole
keyhole.co
Keyhole 是一家主題標籤分析和社交媒體分析公司，為 Twitter、Instagram 和 Facebook 提供帶有主題標籤追蹤的即時數據。
Meltwater
meltwater.com
了解 Meltwater 如何幫助公關和行銷團隊監控新聞和社群媒體的媒體報導並增強品牌管理。
Dataminr
dataminr.com
客戶依靠 Dataminr 的人工智慧平台來獲取高影響事件和新興風險的早期訊號，從而充滿信心地做出反應並更有效地管理危機
Snoopreport
snoopreport.com
無需安裝應用程式即可查看任何人的 Instagram 活動。使用 Snoopreport Instagram 活動追蹤器查看某人在 Instagram 上喜歡和關注的內容
Brand24
brand24.com
Brand24 讓您即時存取網路上有關您品牌的提及。
eclincher
eclincher.com
發現 eclincher，您唯一需要的社交媒體管理平台！征服社群媒體的壓力並控制您的社群媒體行銷任務！
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. 是一家位於加州桑尼維爾的美國企業安全公司，為入站電子郵件安全、出站資料遺失防護、社交媒體、行動裝置、數位風險、電子郵件加密、電子發現和電子郵件提供軟體即服務和產品歸檔。
Mention
mention.com
取得一體化工具，讓您能夠傾聽受眾的意見、發布精彩的貼文並回覆客戶。
Statusbrew
statusbrew.com
在社群媒體上與客戶進行大規模互動。 Statusbrew 是一款社群媒體參與工具，可統一您的社群收件匣、將您的團隊聚集在一起並建立自動化工作流程。而且，還有更多。
Critical Mention
criticalmention.com
一流的電視、廣播、新聞、播客和社群媒體監控服務，以及業界最準確的媒體聯絡資料庫。
Agility PR Solutions
agilitypr.com
Agility PR Solutions（以前稱為 MediaMiser ）是一家為公共關係和行銷專業人士提供媒體監控和分析軟體以及專業服務的供應商。 Agility PR Solutions 使用專有技術來監控、匯總、分析和分享來自社交、傳統和數位媒體的200,000 多個來源的內容，向客戶提供詳細的分析報告和每日簡報，其中包括多家財富500 強公司和加拿大政府機構，例如2014 年 7 月，提供業務流程、技術和諮詢服務的美國公司 Innodata Inc.（納斯達克股票代碼：INOD）收購了 Agility（當時的 MediaMiser）。 2014 年 12 月，MediaMiser ...
Sociality.io
sociality.io
團隊管理社群媒體管道所需的一切。 建立可擴展的協作工作流程來安排內容、分析績效、管理參與度和監控競爭對手。
Emplifi
emplifi.io
優化數位客戶旅程。 Emplifi 的客戶體驗軟體和社群媒體管理軟體的統一平台縮小了 CX 差距。
BuzzSumo
buzzsumo.com
找到效果最好的內容。與重要的影響者合作。 利用我們的內容洞察來產生想法、創建高效能內容、監控您的表現並識別影響者。 BuzzSumo 提供 8b 篇文章、4,200 萬個網站、300t 參與度、50 萬名記者和 4.92 億個問題的內容行銷數據，為超過 50 萬行銷人員的策略提供支援。
SentiOne
sentione.com
透過對話語音機器人和聊天機器人探索基於人工智慧的線上聆聽和客戶服務自動化的未來。
Exolyt
exolyt.com
領先的 TikTok 分析工具，可協助企業分析 TikTok 帳戶、取得富有洞察力的報告並匯出資料。
BrandMentions
brandmentions.com
BrandMentions 挖掘互聯網的每個角落，以查找有關任何人或任何事物的所有品牌提及。將其用於品牌和媒體監控、競爭對手間諜、聲譽管理、網路和社交監聽等等！
Oktopost
oktopost.com
B2B 社群媒體管理平台，用於管理、監控和衡量您的所有社群媒體活動。實現您的 B2B 行銷目標。預約演示。
Muck Rack
muckrack.com
使用 Muck Rack 尋找記者、為您的故事獲取媒體報導、監控新聞並報告您的公關影響。記者可以建立作品集並加速他們的職業生涯。
SOCi
meetsoci.com
SOCi 是多地點品牌的行銷平台。我們幫助 Ace Hardware、Sport Clips 和 Anytime Fitness 等企業透過每個行銷管道與當地受眾建立聯繫。
Diffbot
diffbot.com
無需網頁抓取的網頁資料。透過 Diffbot 查詢網路上萬億條連接的內容或按需提取它們。
Contify
contify.com
Contiify 是一個支援人工智慧的市場和競爭情報平台，用於追蹤競爭對手、客戶和行業細分的資訊。
Khoros
khoros.com
我們的軟體透過建立和擴展數位護理、社交行銷和品牌社群來幫助您提供最佳的客戶體驗。點擊開始！
AlphaSense
alpha-sense.com
市場情報和搜尋平台 在幾秒鐘而不是幾小時內發現見解 透過在廣泛的內容中輕鬆追蹤公司、主題和行業（已索引、可搜尋且全部集中在一個地方），跟上市場的步伐。
Onlypult
onlypult.com
您的社群媒體幫手 用於為 Instagram、其他社交媒體、部落格和通訊工具安排貼文和分析的單一平台
RadioKing
radioking.com
RadioKing 是創建和廣播您自己的線上廣播電台的第一個平台。該解決方案還提供統包服務來支援廣播電台的數位開發（網站、行動應用程式、連網揚聲器、電視和汽車）。如今，他們在 170 個國家/地區擁有 3,000 多個廣播電台。 RadioKing 始終尋求新的挑戰，想像並開發新的解決方案來塑造明天的無線電。
Signal AI
signal-ai.com
在無盡的數據海洋中，Signal AI 能夠提供清晰的訊息，幫助您做出自信、明智的決策。 Signal AI 平台每天都會以 75 種語言將超過 500 萬篇文章納入 226 個市場，以產生決策見解。 • 增強您的公關策略 - 提升您的溝通水平、維持媒體領先地位並有效管理風險。 • 精確審計- 為您的審計策略配備全面、可靠的數據，確保您不會錯過任何一個環節。 • 投資、提升- 消除噪音並獲取準確、及時的信息，優化您的每一步行動。 • 精確的永續發展領導力- 將您的品牌聲譽與不斷發展的永續發展環境相匹配，確保您的ESG 活動與現實世界的結果保持一致。 • 將人工智慧支援的情報整合到您的風險工作流...
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial 是一款社群媒體管理解決方案，適用於擁有多個地點和個人資料的企業。透過一個集中平台管理您的所有發布、廣告、參與、評論和報告 MavSocial 為多地點企業提供了一種獨特的能力，可以快速、輕鬆地創建針對地理定位的 Facebook 廣告。 MavSocial 支援 Facebook、Instagram、Twitter、YouTube、LinkedIn、Google Business Profiles 和 Tumblr。
BrandBastion
brandbastion.com
透過更好的對話來發展您的品牌。 透過社群媒體上更好的對話管理來保護您的品牌並培養繁榮的線上社群。
Taggbox
taggbox.com
#1 使用者生成內容平台，用於跨不同行銷接觸點建立和發布 UGC 活動。完美的 UGC 平台，可成功提高品牌信任度、知名度、用戶參與度和銷售量。
NewsWhip Analytics
newswhip.com
了解公眾如何參與任何主題。 分析並報告超過 7 年的網路和社群媒體公眾參與數據。
NewsWhip Spike
newswhip.com
通訊團隊的即時媒體監控。 將網路和社交內容的即時提要與公眾參與數據相結合，以識別和預測重要的內容
Netvibes
netvibes.com
NETVIBES 提供資料科學功能，為使用者揭示資訊智能，以獲得推動產業創新和推動績效的見解。
Audiense
audiense.com
了解受眾並獲得更好的行銷結果、社群媒體結果、影響者結果、媒體策略、成長策略或廣告支出回報所需的一切。 將消費者細分和文化洞察置於策略的中心，讓您的團隊能夠以前所未有的方式了解受眾。 了解什麼能激勵您的受眾、感動他們並影響他們。
PeakMetrics
peakmetrics.com
自動收集和報告媒體報道。 PeakMetrics 從數百萬個非結構化跨渠道媒體資料集中即時提取見解並創建可操作的資料。
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reputation.com
互動的世界需要行動平台。將評論、按讚、清單、評論和點擊的回饋轉化為您的競爭優勢。
Rival IQ
rivaliq.com
Rival IQ 提供分析和競爭洞察，幫助數位行銷人員做出明智的決策、改善結果並更了解競爭對手。 Rival IQ 使用基準和比較分析，使數位行銷人員能夠發現新機會、識別趨勢並追蹤所有主要社交管道和網路的結果。
Socialinsider
socialinsider.io
為忙碌的行銷人員提供簡化、直接的社群媒體分析。 Socialinsider 將社交智慧、分析、基準測試和傾聽整合到一個平台中。 優化您的社群媒體策略。獲得高級分析和深入的聆聽見解。 利用競爭對手的洞察資料、基準、社群媒體活動績效報告和分析來提升您的社群媒體策略。透過競爭洞察、基準和內容分析來完成您的報告。 透過 Socialinsider，您可以： * 取得競爭洞察與數據 * 衡量社群媒體活動績效 * 標記社群媒體內容並分組 * 取得社群媒體分析和報告 適用於以下平台的高級社交媒體分析和報告： - TikTok - LinkedIn - Instagram - Facebook - ...
PandaMetrics
pandametrics.com
追蹤您和競爭對手在微信和微博平台上的品牌提及情況。 檢查估計覆蓋率，分析提及情緒，追蹤評論、按讚、分享等。
Palowise
palowise.ai
Palowise 提供豐富的社群媒體見解和分析，讓您為您的品牌做出明智的決策。我們透過研究和技術合作不斷取得進展，以更好地了解數位生態系統中的人類行為。 Palowise 於 2008 年創建了 Palo.gr，開始了自己的旅程。Palo.gr 是一個新聞聚合平台，使用先進的演算法收集來自希臘、羅馬尼亞、保加利亞、塞爾維亞、塞浦路斯和土耳其的新聞。 2015 年，為了進一步致力於創新和成長，我們推出了 PaloPro。隨後開發了一個基於 SaaS 的平台，該平台提供來自社交媒體和網路提及的詳細、客製化的分析和見解。 為了提高可擴展性並擴展我們的資料集，我們於 2023 年更名為 Palo...
MirrorWeb
mirrorweb.com
MirrorWeb 提供統一的通訊監控平台。我們支援公司滿足 SEC、FINRA、FCA 和 MiFID 規定的記錄保存要求。該平台捕獲所有電子通信，包括電子郵件、社交媒體、網站、即時訊息、簡訊和 WhatsApp。使用者可以監視和監督所有通信，以及應用字典策略、匯出內容和細化搜尋。
Midesk
midesk.co
Midesk 平台幫助組織涵蓋從資料收集到洞察分發的關鍵營運市場情報活動。 從媒體噪音中提取有意義的數據、了解客戶、監控競爭對手、在報告中儲存和視覺化市場數據、發現新的商機，最後將市場情報相關的工作量減少高達 80%。