替代項 - Determ

Palowise

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Palowise 提供豐富的社群媒體見解和分析，讓您為您的品牌做出明智的決策。我們透過研究和技術合作不斷取得進展，以更好地了解數位生態系統中的人類行為。 Palowise 於 2008 年創建了 Palo.gr，開始了自己的旅程。Palo.gr 是一個新聞聚合平台，使用先進的演算法收集來自希臘、羅馬尼亞、保加利亞、塞爾維亞、塞浦路斯和土耳其的新聞。 2015 年，為了進一步致力於創新和成長，我們推出了 PaloPro。隨後開發了一個基於 SaaS 的平台，該平台提供來自社交媒體和網路提及的詳細、客製化的分析和見解。 為了提高可擴展性並擴展我們的資料集，我們於 2023 年更名為 Palo...