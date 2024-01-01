替代項 - Desk AI
VEED
veed.io
影片編輯變簡單。只需單擊即可建立影片。新增字幕、轉錄音訊等。
Runway
runwayml.com
快速編輯影片所需的一切。 神奇的人工智慧工具、即時協作、精確編輯等等。您的下一代影片創作套件。
D-ID
d-id.com
面向未來的生成人工智慧。 只需按一下按鈕即可製作帶有說話頭像的定制視頻，為企業和創作者提供超能力。
Opus Clip
opus.pro
Opus Clip 將長影片變成高品質的病毒式剪輯，供您在 TikTok、YouTube Shorts 和 Reels 上分享，以擴大社交媒體覆蓋範圍。
DeepBrain AI
deepbrain.io
使用簡單的文字快速建立人工智慧生成的影片。 透過 Metahuman 支援多語言 TTS。 與逼真的人工智慧頭像交談。
Synthesia
synthesia.io
只需輸入文字即可建立 AI 影片。易於使用、便宜且可擴展。直接透過瀏覽器與真人演示者製作引人入勝的視頻
Simplified
simplified.com
一體化數位設計平台可協助您以前所未有的方式創建內容、擴展品牌並與團隊合作。講述故事所需的一切都集中在一個地方。
Rask.ai
rask.ai
告別昂貴的翻譯人員。我們的目標是透過人工智慧提供與人類一樣好的配音和翻譯體驗
Elai.io
elai.io
僅從文字建立 AI 影片。 無需使用攝影機、工作室和綠屏，只需幾分鐘即可與演示者一起製作客製化的 AI 影片。
Yepic Studio
yepic.ai
使用 Yepic Studio 在幾分鐘內建立 AI 影片。使用 VidVoice 配音即時視訊會議。使用我們的 API 個人化和縮放 AI 影片。免費試用。
Hippo Video
hippovideo.io
類別領先的視訊訊息傳遞平台，受到面向客戶的團隊的青睞。
Colossyan
colossyan.com
與人工智慧演員一起製作影片 - 別再把時間花在工作室上。 將專業影片編輯交給 Colossyan Creator，無需任何培訓或高級技能。只需輸入文本，幾分鐘內即可製作出 70 多種語言的視頻。
Munch
getmunch.com
Munch 使用最先進的生成人工智慧和行銷分析，從您的長影片中提取最具吸引力、最熱門和最有影響力的剪輯。
Hour One
hourone.ai
在 15 分鐘內創建 AI 影片內容。 在幾分鐘內將任何文字、幻燈片或提示轉變為專業簡報者主導的影片。任何語言
Typecast
typecast.ai
線上人工智慧語音產生器，可以將您的文字變成栩栩如生的語音。超過 300 種超現實的聲音。按照您想要的方式創建您的內容！
Exemplary AI
exemplary.ai
將視訊和音訊轉換為引人入勝的內容。 透過簡單的提示產生摘要、影片片段、文字記錄、字幕、翻譯等
Vidon.ai
vidon.ai
創建影片的最簡單方法。無需相機即可創建引人入勝的影片。
SpiritMe
spiritme.tech
使用數位頭像進行即時影片製作 輸入任何文本，我們都會生成一個視頻，您可以在視頻中用您的外表、聲音和情感像真實一樣地說出來
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI 是一個使用先進的人工智慧工具來簡化播客製作的平台，提供快速轉錄、說話者識別、元數據生成和支援人工智慧主持人互動等功能。
Goldcast
goldcast.io
Goldcast 是一個量身訂製的 B2B 活動平台，可透過輕鬆舉辦引人入勝的數位和現場活動來改變行銷方式。來自 Adobe、Microsoft、Zuora 和 Mailchimp 等公司的數千名企業 B2B 行銷人員利用 Goldcast 來提高出席率、創造引人入勝的體驗、重新調整活動內容的用途並利用意圖數據。透過 Goldcast 提升您的活動，實現真正的觀眾參與、品牌發展和收入成長；從網路研討會和產品演示到思想領導小組和現場晚宴，從基本活動轉向收入驅動的參與。
Gan AI
gan.ai
企業使用 Myna 創建個人化視頻，並透過自訂登陸頁面或 Webhook 在任何接觸點與用戶分享。
Tavus
tavus.io
Tavus 引領著沉浸式、超個人化影片的發展方向，這些影片看起來和聽起來都像您一樣，規模也無與倫比。透過專為觀眾製作的即時視頻，為他們提供難忘的體驗。
Laetro
laetro.com
讓世界一流的創意團隊隨時交付您的專案。透過按需創意和設計支援加快行動速度。無需任何機構。
Metaphysic.ai Pro
metaphysic.ai
Metaphysical PRO 可協助您在一生中建立有價值的臉部、語音和表演資料組合，包括您的臉部影像、語音錄音或表演影片。
makereels.ai
makereels.ai
AI Text to Reels Maker 是一款生產力工具，可根據文字或內容（例如有關某個主題的事實、統計數據、測驗、見解和教育）產生捲軸。所有捲軸都包含使用先進人工智慧或克隆版本語音的語音旁白。憑藉其自動駕駛模式，它有助於在 TikTok、YouTube Shorts 和 Instagram Reels 等平台上自動建立和發布 Reels。或者，每個捲軸都可以在發布前進行人工審核。所有捲軸都包含您的公司名稱和徽標。 * AI 腳本產生：它根據各種文字提示或類別（如事實、統計數據、瑣事、見解、促銷等）創建捲軸腳本。 * 人工智慧和克隆語音旁白：選擇人工智慧產生的語音庫或複製您的聲音以獲得...
Pipio
pipio.ai
現在只需鍵入、點擊和拖曳即可輕鬆建立專業的 AI 影片。 Pipio 提供 100 多個真實的虛擬發言人，可以完全客製化以滿足您的需求。這些人工智慧化身可以說 40 多種語言和不同的口音，充當您的個人攝影師，負責行銷、銷售、線上學習、培訓等。透過消除對昂貴的攝製組、人才或代理商的需求，Pipio 讓影片製作工作室觸手可及。
X-Me
x-me.ai
輸入文字即可產生您的 AI 頭像影片！只需10秒！
Vidext
vidext.io
建立由簡報者主導的影片課程，吸引和激勵您的員工，並且可以輕鬆更新、翻譯和個人化。透過影片進行解釋、推廣和銷售。使用 Vidext 提供的 40 種語言創建帶有旁白的視訊演示，並輕鬆輸入文字。告別演員、攝影組和昂貴的設備。
Rizzle
rizzle.com
Rizzle 從播客和影片中創建預告片、精彩片段和剪輯。利用 AI，Rizzle 將編輯時間從 8 小時以上縮短到 30 分鐘以內。 Rizzle 與 Getty Images、MapTiler、OpenAI、Anthropic 等合作，帶來卓越品質的影片。
Reface
reface.ai
Reface – 在這裡，您只需一張自拍照即可交換影片和 GIF 中的臉、為照片製作動畫並將照片變成卡通。