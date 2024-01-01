替代項 - Denodo
Data Virtuality
datavirtuality.com
Data Virtuality 提供兩種產品，以最適合快節奏資料世界中的資料團隊的客製化方式靈活解決資料整合和管理問題。資料虛擬化平台 - 靈活資料架構的資料虛擬化 透過將資料虛擬化和資料複製獨特地結合起來，資料虛擬化平台為資料團隊提供了靈活性，使其能夠始終根據特定要求選擇正確的方法。它透過提供這些框架不可或缺的自助服務功能和資料治理功能，成為 Data Fabric 和 Data Mesh 的推動者。 BSH、PGGM、PartnerRe 或 Crédit Agricole 等世界各地的企業使用資料虛擬平台來建立滿足當今和未來業務需求的現代資料架構。 Pipes - 簡單可靠的資料複製借助 ...
CData Connect Cloud
cdata.com
您的組織依靠即時業務和營運數據來提供可行的見解並推動成長。 CData Connect 是您資料價值鏈中缺少的一環。 CData Connect 允許使用者透過標準資料庫存取連接到任何雲端應用程式或資料庫中的資料。借助 CData Connect，支援的資料來源的外觀和行為類似於標準 MySQL 資料庫。 CData Connect 支援從任何支援標準資料庫連接的應用程式直接連接，包括流行的雲端BI 和ETL 應用程序，例如： - Amazon Glue - Amazon QuickSight - Domo - Google Apps Script - Google Cloud Data Fl...