替代項 - Denodo

Data Virtuality

datavirtuality.com

Data Virtuality 提供兩種產品，以最適合快節奏資料世界中的資料團隊的客製化方式靈活解決資料整合和管理問題。資料虛擬化平台 - 靈活資料架構的資料虛擬化 透過將資料虛擬化和資料複製獨特地結合起來，資料虛擬化平台為資料團隊提供了靈活性，使其能夠始終根據特定要求選擇正確的方法。它透過提供這些框架不可或缺的自助服務功能和資料治理功能，成為 Data Fabric 和 Data Mesh 的推動者。 BSH、PGGM、PartnerRe 或 Crédit Agricole 等世界各地的企業使用資料虛擬平台來建立滿足當今和未來業務需求的現代資料架構。 Pipes - 簡單可靠的資料複製借助 ...