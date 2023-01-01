替代項 - DemandJump

Revuze

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Revuze 是線上評論生成式人工智慧分析的領導者，徹底改變了消費者洞察格局。憑藉多年利用法學碩士培訓的經驗，Revuze 充分發揮了跨多個電子商務來源的經過驗證的買家的洞察力的潛力。我們的尖端解決方案使企業能夠將評論分析無縫整合到其行銷和產品流程中，從而製定策略決策。透過高品質的數據、富有洞察力的預測以及跨來源和區域的可擴展功能，我們提供具有直覺功能、動態儀表板和綜合報告的即時分析。從資料收集到最終視覺化，Revuze 的端到端解決方案可確保您能夠駕馭快速變化的品類格局，並自信地做出日常數據驅動的決策。發現 Revuze（消費者洞察行業的 GPT）的強大功能，並更深入地了解您的客戶和競爭對手...