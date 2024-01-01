替代項 - Deliveroo

Upmenu

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Upmenu 是一個線上訂購系統和應用程序，可協助餐廳處理線上訂單和付款、處理餐桌預訂、建立促銷、忠誠度計劃等。 Upmenu 是您的餐廳所需的一切，您可以直接從您的網站或應用程式接受客戶的訂單，同時保護您的利潤免受第三方聚合商的影響，並使您能夠增加收入。 Upmenu 允許企業建立具有可自訂元素（包括徽標、主題等）的白標行動應用程式和網站。它使用戶能夠根據相似的食品成分建立和編輯具有類別和子類別的菜單。回饋系統會自動發送有針對性的表格來收集客戶對收到的食品訂單的意見和評分。此外，行銷工具還允許餐廳建立並向客戶分發有針對性的電子郵件、簡訊和推播通知。 Upmenu 隨附一個應用程式介面 (AP...