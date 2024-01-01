替代項 - DeftGPT

AX Semantics

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AX Semantics 提供可擴展的電子商務文字自動化軟體，可解決電子商務公司內容團隊當今面臨的挑戰。由於該軟體基於數據到文本，因此該技術可幫助電子商務公司在機器學習 (ML) 內容創建工具的世界中以多達 110 種語言大規模創建一致且準確的產品描述。 這是怎麼來的： AX Semantics 曾經聘請作家以 150 歐元的價格製作一頁內容。眾包降低了成本，而對內容的需求卻激增。公司也意識到他們必須在全球經濟中競爭，而不僅僅是在地區經濟中競爭。經過近十年的歷程，我們清楚地認識到，我們需要一種方法來使內容生成更快、更好、更具成本效益。 因此，我們建立了一款可以輕鬆處理大量內容生成的產品。我...