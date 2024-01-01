替代項 - Datafeedwatch
Veeqo
veeqo.com
多合一電子商務運輸軟體。透過低運費、自動化和無憂的履行工具，降低履行訂單所需的成本和時間。
Webgility
webgility.com
立即登入即可存取線上零售商和商業企業的領先會計自動化和多通路軟體平台。
Sellbrite
sellbrite.com
Sellbrite 是品牌和零售商在全球最大的線上市場上列出和銷售其產品的最簡單方式。
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter 是一個產品績效管理 (PPM) 平台。該平台使零售商能夠了解其單一產品在整個產品生命週期中的表現，從而使他們能夠透過做出更好、更明智的決策來最大化利潤。常見的零售營運結構（購買、採購、推銷、行銷和分銷）對產品的看法都不同，並使用不同的指標來管理其活動。我們發現行銷與組織其他部門之間的摩擦最大，因為很難將行銷工作分解到 SKU 級別，也很難使 SKU 級別的數據在行銷中具有可操作性。這導致真正的促銷成本沒有計入產品利潤，從而導致對不良產品的過度投資和對潛在優質產品的投資不足。產品效能管理透過將跨行銷管道的產品資料與有關 SKU 的業務資料結合，創建真實產品效能的綜合視圖，克...
Extensiv
extensiv.com
Extensiv 連結品牌和 3PL，創造更靈活、更可靠的履行網絡，超越當今消費者的極高期望。
Channable
channable.com
我們的一體化平台提供您所需的解決方案，以實現更高的可見度、更聰明的廣告活動和更個人化的行銷。
Feedonomics
app.feedonomics.com
我們排名第一的資料饋送優化和產品饋送管理系統平台可讓您在人們在線購物的任何地方列出您的產品，包括 Google Shopping、Amazon 和 Facebook
MarketSyncer
marketsyncer.com
MarketSyncer 是一個專為企業（尤其是在北美營運的企業）量身打造的電子商務管理平台。它提供了一個整合的解決方案，可以幫助企業管理其電子商務營運的各個方面。 MarketSyncer 的一些主要功能包括： 綜合儀表板：提供關鍵業務指標的綜合視圖，包括對市場份額、產品性能、運輸狀態和庫存水平的洞察。整合：與 Amazon、Shopify、eBay、沃爾瑪等主要線上市場無縫連接。它還與領先的運輸公司整合以簡化物流。訂單管理：提供對訂單狀態的詳細洞察，使企業能夠追蹤、管理和優化其履行流程。產品管理：管理整個產品組合、分析表現最佳的品牌、了解銷售趨勢的中心。庫存管理：讓企業監控庫存歷史記錄、了...
EasyStore
easystore.co
各種規模的品牌都可以透過 EasyStore 在店內和網路上拓展業務。
ChannelGrabber
channelgrabber.com
ChannelGrabber 多通路電子商務軟體，用於庫存管理、訂單管理（包括發票、運輸、訊息傳遞等）。 以前稱為訂單中心。
Sellercloud
sellercloud.com
您的電子商務業務的終極解決方案。 簡化您的營運並擴展到更多管道。無縫控制您的庫存、目錄、採購和履行。
Stockpilot
stockpilot.com
Stockpilot 是您在線銷售的中心樞紐。連結您的管道並管理您的庫存、訂單、運輸標籤和財務報告 Stockpilot 提供了一整套功能，可透過單一面板簡化您的電子商務流程。我們提供來自每個重要市場和網上商店 CMS 以及許多運輸承運商的廣泛整合。防止交叉銷售，保持健康的庫存並專注於發展您的業務！
Omnirio
omnirio.com
Omnirio 可讓您在一個易於使用的地方管理所有線上商店，以便您可以在任何地方進行銷售！
3DSellers
3dsellers.com
該標記的領先 eBay 銷售工具位於 3Dsellers eBay 銷售經理平台上。透過 eBay 自動化和清單、訂單、訊息等的大量操作，獲得更多 eBay 銷售和回饋並節省時間。透過甚至與 Shopify、Etsy、亞馬遜和其他市場整合的服務台和訂單管理器，為您的 eBay 買家提供快速（甚至自動）客戶支援。
StoreAutomator
storeautomator.com
StoreAutomator 是一種靈活的商務管理解決方案，可讓您在多個管道和市場中簡化、自動化和管理您的產品、清單、定價、庫存和訂單。 StoreAutomator 客戶在第一年不必要的管理任務上花費的時間減少了 50%，銷售額快速成長，收入也增加了。
LitCommerce
litcommerce.com
LitCommerce 是一款多通路銷售工具，可協助您將一個主商店整合到多個銷售管道。它使用戶能夠集中資料管理並從單一儀表板管理所有管道。您可以使用該工具將產品從一個平台列出到另一個平台，並在頻道列表和相應的主商店產品之間建立連接，以使它們在價格、庫存、訂單和許多其他同步選項中保持同步！
Ectaro
ectaro.com
Ectaro 是一款全面的軟體解決方案，旨在簡化和自動化您的整個電子商務運營，從產品資訊管理到訂單履行等。 Ectaro 擁有多種功能和功能可供選擇，對於任何希望將業務提升到新水平的線上零售商來說都是終極工具。 Ectaro 還提供強大的多通路集成，讓您可以在各種不同的市場上銷售您的產品，包括 Amazon、eBay 等。借助 Ectaro，您可以在一個方便的位置輕鬆管理您的清單、追蹤您的庫存並處理來自所有銷售管道的訂單。 Ectaro 還包括強大的訂單管理和履行工具，包括進階分析，可協助您優化庫存水準、減少缺貨並輕鬆管理退貨。您甚至可以使用 Ectaro 管理您的供應商和採購訂單，從而輕鬆地...
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ 是一種簡單的商業工具，可以解決品牌的庫存管理難題，並將所有電子商務和批發銷售管道連接到一個集中中心。整合、優化和無縫擴展您的品牌，而您的銀行預算可以用於其他需求。在對全通路訂單和庫存管理解決方案做出任何決定之前，請先到 Blastramp 總部試一試。我們致力於品牌的一大躍進！主要功能 - 專為擁有多個銷售管道的小型但成長型品牌而打造 - 強大的庫存和訂單管理功能 - 集中中心管理從工廠 PO 到退貨管理的整個生命週期。 - 以訂單為中心的 CRM 功能鞏固了品牌員工、供應商、銷售代表、3PL/倉庫和客戶之間的溝通。 - 簡單的定價結構（無隱藏費用） 整合：ERP -...
Baselinker
baselinker.com
- BaseLinker 是一款多通路管理軟體，可簡化 Amazon、eBay、Etsy、Reverb 和 Mirakl 等所有平台的銷售，並具有 1,000 多個其他整合。 - 利用我們先進的自動化模組，團隊可以將訂單處理速度提高10 倍，並透過我們獨特的包裝助手和自動操作功能最大限度地減少錯誤，這些功能可處理發貨創建、客戶電子郵件、發票生成和標籤列印等任務。 - 我們在歐洲、美國和巴西擁有超過 23,000 名活躍用戶，為致力於國際擴張的賣家提供專家支援。
ShopiVerse
shopiverse.com
ShopiVerse是一家由人工智慧驅動的跨境電商整合解決方案軟體公司，是希望在國際電商領域取得成功的企業的有力支持者。它提供廣泛的服務，包括庫存管理、訂單管理、物流管理、報告管理、內容管理、退貨管理、價格管理、履行管理、發票管理和產品列表，並提供從一個平台輕鬆控制所有這些功能的機會。單面板。它為客戶提供競爭優勢，提高營運效率，並幫助他們在國際市場上佔有一席之地。 ShopiVerse 透過消除複雜性而可靠，為企業提供快速、成功的國際擴張。
SellerSkills
sellerskills.com
SellerSkills 簡化您的電子商務業務。借助我們基於網路的庫存、訂單、採購訂單、運輸和清單管理軟體，我們讓您有信心管理和擴展您的電子商務業務。 SellerSkills 直覺的介面提供了強大的自動化工具來簡化您的產品列表，並與美國和加拿大的亞馬遜、eBay、Etsy、沃爾瑪等市場整合。 SellerSkills 與以下平台整合： 市場：亞馬遜（美國、加拿大、墨西哥）- 列表、庫存、訂單管理、FBA 和FBM、prime eBay（美國、加拿大）- 列表、庫存、訂單管理沃爾瑪（美國、加拿大）- 列表、庫存、訂單管理 Etsy 運輸承運商： USPS FedEx UPS CanadaPos...
PIMworks
pimworks.io
PIMworks 是一款全面的產品資訊管理 (PIM) 解決方案，可協助集中管理您的所有產品資訊和資料。除了產品數據管理之外，線上零售商和品牌還可以輕鬆管理數位資產，將準確的產品數據無縫整合到多個管道，優化符合市場標準的產品內容，並領先競爭對手一步。 PIMworks 可協助您建立客製化的產品內容體驗並提供各種集成，包括 Bigcommerce、Magento 以及 Shopify、Amazon 等。 PIMworks 基於 AI-ML 的產品目錄豐富功能有助於提高產品內容的準確性。所有創建產品目錄的團隊都可以透過使用我們的 PIM 系統建立工作流程來有效協作。可以透過儀表板上的見解來監控和分...
CrescoData
crescodata.com
CrescoData 是亞太地區領先的企業商務自動化平台。 CrescoData Commerce Connect Platform 是一個整合平台，可在世界領先的商務平台之間對應和自動化產品、庫存和訂單資料。我們喜歡解決複雜的商務資料映射和自動化問題！連接到 CrescoData 雲端商務套件，取得業界領先的技術，利用雲端 AI 和機器學習的力量，大規模智慧連接、映射和自動化商務資料。無需編碼即可開始連接 Channel API。透過我們的通路整合即服務 (cPaaS) 消除耗時的通路維護。能夠透過單一整合存取超過 85 個預配置連接器。 CrescoData Commerce Connec...
Stock Konnect
stockkonnect.co
探索最簡單的多通路清單管理系統 Stock Konnect 讓您與新客戶建立聯繫，無論他們在哪裡購物 – 您可以在一個平台上建立、同步和管理：來自多通路電子商務的清單、庫存和訂單以更簡單、更快、更愉快的方式。
Shoptimised
shoptimised.com
Shoptimized 是一款 Feed 管理軟體，可讓您完全控制產品 Feed 優化。
Sellbery
sellbery.com
Sellbery 是網路商店優化不同管道之間的產品和訂單同步的簡單方法。匯入清單並在 Shopify、Amazon、eBay 等平台之間同步所有訂單。推出新管道變得更加容易和快速。
Noverstock
noverstock.com
Noverstock是一家專注於電子商務產業的尖端SaaS公司。它是一個全面的解決方案，可簡化線上商家的營運並提高效率，從而促進其工作。該平台提供廣泛的功能，包括庫存管理、訂單履行、運輸管理和分析。借助 Noverstock，線上商家可以輕鬆管理其業務並專注於增加銷售。
Dux Software
duxsoftware.com.ar
Dux Software ERP：業務管理的權威解決方案 Dux Software ERP 可以在一個地方滿足您所有的業務管理需求。我們的 SaaS（軟體即服務）軟體專為中小型企業設計，提供一整套工具，協助您優化營運並提高業務效率。透過 Dux Software ERP，您可以簡化計費、有效管理銷售、控制財務、管理採購並輕鬆監控庫存。我們的平台可讓您直覺管理多筆存款，讓您完全掌控自己的資源。 Dux Software ERP 的脫穎而出之處在於它與 WooCommerce、Tienda Nube、Mercado Libre 和 PrestaShop 等領先的電子商務商店平台的無縫整合。這種整合...
OnePatch
onepatch.com
OnePatch 是多通路電子商務軟體。它允許賣家透過一個易於使用的平台輕鬆管理跨市場、網站、帳戶包和運輸公司的訂單、產品、庫存和庫存。
crwizard
crwizard.com
優化您的產品提要，優化您的支出。根據不同管道的需求（例如產品清單廣告、比價網站或聯盟）優化產品 Feed 數據，為您的線上商店帶來更多流量並提高轉換率。 - 從各種來源匯入您的產品數據，包括 Shopify、Woocommerce、XML、CSV 等。例如，您可以自動排除具有高流量和零轉換、淡季、低庫存、低變體可用性的產品，這將提高您的廣告支出回報率。 - 建立 XML 產品來源或使用 API 選項將您的產品清單發佈到不同管道，包括但不限於 Google、Facebook 和 Criteo。 - 使用IF-THEN規則修改您的產品資料以滿足管道的需求，以便您可以宣傳您的所有產品並充分利用管道的...