替代項 - Data.ai

Databook

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Databook 是業界第一個策略關係管理 (SRM) 平台。如果您還沒有聽說過 SRM，請不要擔心——它是新事物。 SRM 是一個進入市場的流程，旨在透過對客戶需求的清晰了解來加深和擴大賣家與客戶的聯繫。以下是Databook 實施SRM 的方式： • Databook 不斷搜尋和擷取來自買家的動態資料訊號，以發現他們目前的優先事項和財務困難。 • 該平台的標誌性應用程式「策略產生器」然後使用此資訊自動為每個客戶定義最相關的上市策略。 • 策略和買家資料也被注入到整個GTM 生態系統中，因此關鍵客戶和預測流程始終會根據當前資訊進行更新。最好的部分？ Databook 的平台使 SRM 具有可...