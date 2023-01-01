替代項 - Dashly

Routee

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Routee 是一家領先的雲端通訊供應商，設計、開發和分發先進的 Web 和 API 自動化解決方案。透過其強大的平台和可擴展的 API，它可以幫助世界各地的企業、零售企業和服務提供者與目標受眾進行有效溝通。在 AMD Telecom 強大的基礎設施的支持下，Routee 為其值得信賴的全球合作夥伴和一些最著名的財富 500 強企業帶來了強大的互動工具集。您可以使用 Routee 做哪些事情？ -簡訊 使用 Routee 提供的簡訊服務在全球範圍內有效傳播您的訊息。行銷簡訊、交易簡訊、雙向簡訊、簡訊雙重認證、簡訊調查、大量彩信、驗證簡訊發送者。 -語音 透過眾多 VoIP 選擇，讓人們聽到您企...