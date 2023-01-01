社群是一種簡訊服務，可透過大規模簡訊將個人和組織立即直接與其受眾聯繫起來。

網站： community.com

免責聲明：WebCatalog 與 Dashboard 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。