替代項 - cutt.ly
Bitly
bitly.com
Bitly 是一個 URL 縮短服務和連結管理平台。 Bitly, Inc. 公司成立於 2008 年。它是一家私人控股公司，總部位於紐約市。 Bitly 每月縮短 6 億個鏈接，用於社交網路、簡訊和電子郵件。 Bitly 透過對由於許多人使用縮短的 URL 而創建的聚合資料的存取收費來賺錢。 2017年，Spectrum Equity以6,400萬美元收購了Bitly的多數股權。截至2018年8月，Bitly已縮短了超過375億個URL。
TinyURL
tinyurl.com
TinyURL.com 是原始的 URL 縮短器，可將您笨重的連結縮短為更易於管理和使用的 URL。
BL.INK
bl.ink
企業連結管理。為全球團隊提供協作、合規性和創造力，以改善每次參與、保護您的資料並在每次點擊中建立信心。
Rebrandly
rebrandly.com
具有自訂網域的 URL 縮短器。使用業界領先的連結管理平台縮短、品牌化和追蹤 URL。免費試用。 API、短 URL、自訂網域。
Sniply
sniply.io
Sniply 是唯一能夠推動轉換的連結縮短工具。透過輕鬆地將號召性用語嵌入到您共享的每個頁面中，可以在任何地方顯示您的訊息。免費將您的追蹤者轉化為用戶和客戶。
GoLinks
golinks.io
直覺、安全、可連結、由團隊分享。 GoLinks® 透過名為 go/links 的令人難忘的短連結幫助團隊快速尋找和分享訊息，從而提高工作效率。
Bitly.Pk
bitly.pk
Best URL Shortener service. Create free unlimited short links for your business. You can create and share branded links with custom domains at bitly.pk
Replug
replug.io
透過吸引人的號召性用語、重定向像素、品牌連結和強大的分析來縮短、追蹤和優化您的連結。
T2M URL Shortener
t2mio.com
T2M URL 縮短器是一款一體式連結管理平台。具有品牌網域名稱和 API 的最佳自訂 URL 縮短器。帶有二維碼和高級分析和報告的個人化虛榮短連結。機構專用實例選項。