替代項 - Curator

Pictory

Pictory

pictory.ai

Pictory 強大的人工智慧使您能夠使用文字創建和編輯專業品質的視頻，無需技術技能或下載軟體。

vidIQ

vidIQ

vidiq.com

vidIQ 可協助您取得在 YouTube 及其他平台上更快增加受眾群體所需的工具和知識。

Minea

Minea

app.minea.com

Minea 是終極電子商務產品搜尋工具。 Minea 追蹤所有網路上的所有廣告。 Facebook 廣告、影響者產品置入、Snapspy、所有網路都被追蹤。停止為一個網路支付 149 歐元的 adspy 費用，並發現 Minea。

Bio Link

Bio Link

bio.link

生物連結可讓您連結到所有頁面（網站、商店、部落格、社交貼文、影片等），讓您的受眾更容易發現您的所有內容。 該 Instagram、Twitter 和 TikTok 等平台僅允許簡介中存在一個連結。透過 Bio Link，您可以使用單一連結將所有頁面新增至您喜歡的平台。它的速度也非常快，非常優雅，並且針對點擊進行了優化，您還可以永遠免費享受分析、主題、嵌入等功能。

Submagic

Submagic

submagic.co

使用 AI 支援的字幕提升您的影片 🚀 輕鬆的字幕、完美的表情符號和智慧突出顯示的關鍵字，全部由人工智慧產生。

Predis

Predis

predis.ai

ChatGPT + Canva + Hootsuite = Predis.ai！ 人工智慧以您的品牌語言生成和分享影片、輪播、單一圖像貼文。

Smash Balloon

Smash Balloon

smashballoon.com

完全可自訂的 WordPress 社群媒體來源外掛。顯示您的 Facebook、Instagram、Twitter 和 YouTube 來源 - 受到 130 萬用戶的信任。

Social Champ

Social Champ

socialchamp.io

統治數位空間的社群媒體管理工具。 使用 Social Champ 管理多個社交帳戶、創建帶有圖像或影片的貼文、組織收到的訊息、提高投資回報率、追蹤分析、產生報告、簡化和自動化內容創建過程。

Ripl

Ripl

ripl.com

Ripl 讓小型企業能夠在幾分鐘內創建具有專業外觀的動畫影片、拼貼畫、幻燈片和分層靜態圖像帖子，以及立即安排或發佈到 Facebook、Instagram、LinkedIn、Twitter 和 YouTube。全部透過簡單易用的行動和桌面瀏覽器應用程式實現。

Inflact

Inflact

inflact.com

Instagram 行銷工具包 使用智慧工具調整您的 Instagram 帳戶以適應業務 – 建立目標受眾、與客戶互動並規劃內容。只需 3 個步驟即可幫助潛在客戶發現您的產品並建立品牌忠誠度。

HeyLink.me

HeyLink.me

heylink.me

最好的企業和影響者使用的免費生物連結工具。最大限度地發揮每項數字計劃的影響。專為行動裝置設計。結果是神奇的。

Blog2Social

Blog2Social

blog2social.com

WordPress 網站和部落格的社群媒體自動化。 在 Twitter、Facebook、LinkedIn、Instagram、Pinterest 等多個社交平台上自動發布、轉發、交叉發布和自動安排您的內容。自動將您的 WordPress 內容和部落格文章或任何其他來源的文字、圖像、連結和影片分享為社交媒體貼文。 Blog2Social 為您提供了許多選項，讓您的社群媒體管理更快、更輕鬆。

Connectio

Connectio

useconnectio.com

自動化並優化您的 Facebook 廣告。

Lnk.Bio

Lnk.Bio

lnk.bio

Lnk.Bio 是一家由黑人女性擁有和領導的新創公司。 它是 Link-in-Bio 領域的 3 個創始人之一，並且： * 就創作者/使用者而言，是全球第二大連結生物服務； * 包括網域：Lnk.bio、Lnk.at 和 Ln.ki * Lnk.Bio 是最受歡迎且最強的生物連結 URL，也是自然 Google 搜尋的第一個結果； * Lnk.at 是最有效且最受歡迎的 URL，可提高參與度並增加流量； * Ln.ki 是生物連結行業中最短、最可愛的 URL - 只有 4 個字母； * 向 BIPOC、LGBTQIA+、殘障平等活動人士提供免費的 Activist Pro，即使不是在註冊的非...

LiveReacting

LiveReacting

livereacting.com

運行互動式直播。 LiveReacting 透過為您的直播添加預先錄製的影片、遊戲、倒數計時和民意調查，幫助您獲得更多追蹤者和參與度。

Collabstr

Collabstr

collabstr.com

在幾秒鐘內找到並僱用有影響力的人。 尋找 Instagram、TikTok 和 YouTube 影響者，為您的品牌創造獨特的內容。

Inksprout

Inksprout

inksprout.co

使用人工智慧驅動的字幕，在幾秒鐘內從您的部落格製作引人入勝的小型社交影片。

Trendsmap

Trendsmap

trendsmap.com

Twitter 見解可協助您的業務 - 詳細分析全球或按地區的任何主題。創建基於地圖的獨特視覺化效果，顯示整個國家、地區或世界的推文活動。我們強大的查詢和過濾工具使您能夠專注於您感興趣的特定領域。

Dubb

Dubb

dubb.com

全球以銷售為中心的視訊交流平台 - Video Your Self

ShopMyInfluence

ShopMyInfluence

shopmyinfluence.com

您的活動必不可少的影響者行銷工具。

Ad Targeting

Ad Targeting

adtargeting.io

AdTargeting 是一款 Facebook 興趣定位工具，可協助廣告主找到數千個隱藏的 Facebook 興趣。

PowerIn

PowerIn

powerin.io

PowerIn 是透過 ChatGPT 自動產生評論來提高您在 LinkedIn 上的活動的最佳工具。讓您的線上狀態處於自動駕駛狀態

Trend Watchers

Trend Watchers

trendwatchers.co

趨勢觀察者向內容創作者通報 30 多個類別的網路趨勢，並向他們展示如何使用我們的病毒影片製作工具從中獲利。我們的趨勢還可以用於商業創意、直銷、搜尋引擎優化、社交媒體和許多其他事物。

LiveCaster 3

LiveCaster 3

livecaster.in

Livecaster 是一款基於 Windows 的應用程序，可讓用戶在 Facebook 和 YouTube 以及其他直播視訊平台上播放預先錄製的影片。它還支援多個社交媒體帳戶。透過使用直播影片進行影片行銷，獲得更多觀看次數並吸引更多受眾。此流量助推器提供 RTMP 支持，因此您可以在所有直播平台上進行直播。它提供詳細的培訓和 24/6 即時聊天支持，並且不需要任何第三方應用程式。

Growapp

Growapp

growapp.digital

IA 支援社群媒體管理工具，用於編寫、批准、安排、分析和比較社群媒體上的內容。

Hypage

Hypage

hypage.com

Hy.page 允許您在您的個人簡介連結中進行銷售。透過與 Stripe 和 Paypal 集成，您可以收集粉絲捐款、付費請求、銷售產品和獨家內容的會員資格。

Engage AI

Engage AI

engage-ai.co

Engage AI 會為您建立評論，以大規模吸引 LinkedIn 上的潛在客戶。節省撰寫評論的時間以吸引潛在客戶，並透過每個添加的接觸點實現更快的轉換。

InstaPlug

InstaPlug

instaplug.app

使用 InstaPlug 立即成為眾人矚目的焦點！創建免費、引人注目的 Instagram 小部件，像魔術一樣過濾您的動態，並將其轉變為引人注目的內容。快速、簡單、可靠！

Digital A.I Bot

Digital A.I Bot

digital-ai-bot.com

您是否厭倦了整天回答客戶同樣的重複問題？您是否厭倦了熬夜查看客戶的私訊？成千上萬的數據讓你時時腦力激盪？嗯，不用擔心了！我們已建立並從 Facebook 獲得了高級權限，因此您無需這樣做。當我們的應用程式已經這樣做時，為什麼要創建自己的應用程式還要經歷 Facebook 的拒絕流程或批准。我們簡單的拖放編輯器將讓您的機器人在幾分鐘內啟動並運行。 chatgpt 準備就緒，您只需提供 Open AI 帳戶中的 API 金鑰即可。我們提供最完整的 Facebook 和 Instagram 行銷工具服務。

Dazzlink

Dazzlink

dazzl.ink

Dazzlink 是一種連結管理解決方案，允許用戶將內容/材料合併到單一連結中。使用者可以列出社交媒體連結、建立媒體工具包或在自訂頁面上包含任何重要資訊。用戶還可以添加社交圖示、縮圖、影片預覽等，並為每個帳戶保留多個可以相互連結的頁面。

探索

產品

下載

技術支援

公司

法律資訊

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog Desktop
WebCatalog Spaces
Switchbar
Translatium

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

隱私權政策