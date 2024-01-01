替代項 - Cube
Tableau
tableau.com
Tableau（法語，字面意思是“小桌子”，也用來表示“圖片”；複數為“tableaux”，或很少用“tableaus”）可以指：
Looker
looker.com
Looker 是一款商業智慧軟體和大數據分析平台，可協助您輕鬆探索、分析和分享即時業務分析。
Deepnote
deepnote.com
為資料科學家和研究人員管理筆記本。
Zoho Analytics
zoho.com
商業智慧和分析軟體。 Zoho Analytics 是一款自助式 BI 和數據分析軟體，可讓您直觀地分析數據、創建令人驚嘆的數據視覺化並在幾分鐘內發現隱藏的見解。
Grow
grow.com
商業智慧軟體可以釋放您迫切需要的洞察力，以推動業務成長和轉型。
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
阿里雲提供一整套可靠、安全的雲端運算工具和產品，協助您建置雲端基礎架構、多區域資料中心，為您的全球產業賦能。免費試用。
Metabase
metabase.com
在公司內部分享資料和分析的最快、最簡單的方法。您可以在 5 分鐘內安裝一個開源商業智慧伺服器，連接到 MySQL、PostgreSQL、MongoDB 等！任何人都可以使用它來建立圖表、儀表板和夜間電子郵件報告。
Domo
domo.com
Domo, Inc. 是一家雲端軟體公司，總部位於美國猶他州亞美利加福克。它專注於商業智慧工具和數據視覺化。
Sisense
sisense.com
Sisense 的商業智慧軟體是複雜數據 BI 領域的行業領導者 - 輕鬆準備、分析和探索來自多個來源的不斷增長的數據。
Observable
observablehq.com
探索、分析和解釋數據。作為一個團隊。 發現新見解、回答更多問題並做出更好的決策。
Mode Analytics
mode.com
Mode 是一個協作資料平台，將 SQL、R、Python 和視覺化分析結合在一個地方。更快地連接、分析和共享。
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也寫作 opentext）是一家開發和銷售企業資訊管理 (EIM) 軟體的加拿大公司。OpenText 總部位於加拿大安大略省滑鐵盧，是截至 2014 年加拿大最大的軟體公司，被公認為加拿大百強雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 軟體應用程式為大型公司、政府機構和專業服務公司管理內容或非結構化資料。 OpenText 的產品旨在滿足資訊管理要求，包括管理大量內容、遵守監管要求以及行動和線上體驗管理。OpenText 在全球擁有超過 14,000 名員工，是一家在納斯達克 (OTEX) 上市的上市公司和多倫多...
Cluvio
cluvio.com
借助 Cluvio，您可以對資料庫執行 SQL 查詢，並將結果視覺化為漂亮的互動式儀表板，可以輕鬆與您的團隊共用。 Cluvio 支援所有主要 SQL 資料庫，如 Postgres、MySQL、Redshift、Athena、BigQuery、Snowflake、Presto、Microsoft SQL Server、Oracle、Google Cloud Platform 和 Exasol。
InsightBase
insightbase.ai
使用 AI 與您的資料庫聊天。 用自然語言提出問題並在幾秒鐘內獲得答案。不再有 SQL 查詢，不再有資料科學。
Klipfolio
klipfolio.com
Klipfolio 是一個線上儀表板平台，用於為您的團隊或客戶建立強大的即時業務儀表板。
Hex
hex.tech
Hex 是一個用於資料科學和分析的現代資料平台。協作筆記本、精美的數據應用程式和企業級安全性。
GoodData
gooddata.com
GoodData 是一個嵌入式 BI 和分析平台，可提供快速、可靠且易於使用的分析。專為所有業務用戶設計。
HoneyStack
hockeystack.com
端對端 SaaS 分析。 HockeyStack 是 SaaS 分析工具，可統一行銷、產品、收入和銷售數據，以發現隱藏的見解，例如行銷活動的 LTV 或每個行銷管道的流失率。無需設定。沒有代碼。免費試用
Chartio
chartio.com
Chartio 基於雲端的商業智慧和分析解決方案使每個人都可以分析其業務應用程式中的資料。
Mineo
mineo.app
將 Python Notebook 轉換為資料應用程式。 Mineo 是一個基於 Python 增強筆記本探索資料、建置和部署資料應用程式的平台。
DataGPT
datagpt.com
DataGPT 是世界上第一個對話式人工智慧分析師，使用戶能夠用自然語言提出有關其數據的任何問題，並在幾秒鐘內獲得完整的答案。 DataGPT 是具有記憶功能的完全自主聊天機器人，能夠回答複雜的問題，例如
MicroStrategy
microstrategy.com
MicroStrategy 的業務分析和行動平台可協助企業建置和部署分析和行動應用程式以實現業務轉型。
Nugit
nugit.co
Nugit 是一個自動化的數據說故事平台，它超越了儀表板，幫助人們篩選大量複雜的數據，以找到其中的見解和機會。 Nugit 能夠透過大規模的數據說故事來提供這些見解，因此能夠立即被理解。
Holistics
holistics.io
整體性允許每個人回答自己的數據問題，而無需打擾技術團隊。對於業務和資料團隊來說，不再有「請求隊列受挫」的情況。
Trevor.io
trevor.io
有一種更好的方法來處理數據。 Trevor 讓您的整個團隊能夠從資料庫中取得答案，即使他們不懂 SQL。
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics 可作為您值得信賴的商業副駕駛，旨在讓您更聰明、更快速、更有自信地做出數據驅動的決策。 IBM Cognos Analytics 為每個使用者（無論是資料科學家、業務分析師或非 IT 專家）提供了更多的權力，讓他們能夠以與組織目標相關的方式執行相關分析。它縮短了每個用戶從簡單到複雜分析的旅程，使他們能夠利用數據探索未知、識別新關係、更深入地了解結果並挑戰現狀。使用 IBM Cognos Analytics 視覺化、分析並與組織中的任何人分享有關資料的可行見解。
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate 提供全面的跨平台報告軟體以及專家白手套數據和商業智慧支援。我們幫助企業、行銷團隊和機構充分發揮其廣告、銷售、電子郵件、CRM、網路和分析數據的洞察潛力。該解決方案提供企業級 ETL 資料整合、可擴展的資料倉儲以及與業務一致的資料視覺化，旨在適應任何業務或客戶資料場景以及內部/外部報告配置。專門的客戶經理和按需 BI 配置專家作為其團隊的合作分析擴展，讓我們的合作夥伴高枕無憂。簡而言之，我們確保不斷實現您理想的報告願景。 Arena Calibrate 受到品牌和機構的信賴，包括 Amex、Gentle Dental、國家高爾夫基金會、Proud Moments ...
Alteryx
alteryx.com
Alteryx 提供領先的分析雲平台。我們使每個人都能透過人工智慧驅動的分析自動化發現具有高影響力的見解。
Draxlr
draxlr.com
Draxlr 是一款產品，可讓您在 SQL 資料庫（Postgres、MySQL、MariaDB、MS SQL、PlanetScale、YugabyteDB、CockroachDB、Amazon Redshift、BigQuery 和 Snowflake）上建立儀表板並設定警報。
Cascade
cascade.io
Cascade 是第一個為團隊建立的高級分析工具，可讓分析師將大型資料集轉換為自訂的預測見解，並輕鬆分享他們的發現。