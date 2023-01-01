Crowdsource

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回答有趣又簡單的問題，產生巨大的影響！透過關卡、解鎖徽章並分享您的成就！您的自願貢獻將使 Google 產品在您所在的地區變得更好。教 Google Assistant 更好地理解含義，針對您的語言改進 Google 翻譯，並幫助 Google Photos 識別物件。這些只是您可以為改善本地和全球 Google 所做的不斷增長和多樣化的貢獻的一小部分。
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