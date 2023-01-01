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無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

回答有趣又簡單的問題，產生巨大的影響！透過關卡、解鎖徽章並分享您的成就！您的自願貢獻將使 Google 產品在您所在的地區變得更好。教 Google Assistant 更好地理解含義，針對您的語言改進 Google 翻譯，並幫助 Google Photos 識別物件。這些只是您可以為改善本地和全球 Google 所做的不斷增長和多樣化的貢獻的一小部分。

網站： crowdsource.google.com

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